Мбаппе может заменить Суареса в «Барселоне»

Руководство «Барселоны» изучает варианты для возможной замены форварда Луиса Суареса.
Каталонцы сформировали шорт-лист из пяти игроков, которые могут быть куплены следующим летом. На первом месте находится нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, второй - бомбардир «Тоттенхэма» Харри Кейн.
Затем следуют Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Маркус Рэшфорд (МЮ) и Лаутаро Мартинес («Интер»).
Логически не одно издание такое не напишет , кроме соккера 😄
Логически не одно издание такое не напишет , кроме соккера 😄
никакой кейн его незаменит кейн вообще столб с краю он негодиться! мбаппе да вполне заменит его но в барсу врядли перейдёт! в а целом время всё расставит на свои места)
никакой кейн его незаменит кейн вообще столб с краю он негодиться! мбаппе да вполне заменит его но в барсу врядли перейдёт! в а целом время всё расставит на свои места)