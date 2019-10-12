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Мбаппе может заменить Суареса в «Барселоне»

сегодня, 11:25

Руководство «Барселоны» изучает варианты для возможной замены форварда Луиса Суареса

Каталонцы сформировали шорт-лист из пяти игроков, которые могут быть куплены следующим летом. На первом месте находится нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, второй - бомбардир «Тоттенхэма» Харри Кейн.

Затем следуют Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Маркус Рэшфорд (МЮ) и Лаутаро Мартинес («Интер»).

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Все комментарии
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
   483 / 873
сегодня в 19:28
Да с таким тренером и руководством хоть кого покупай - результата не будет. Да и за Мбаппе запросят столько... а он этих денег не стоит. Я думаю, что надо бы дать шанс тому же Фати, который пока смотрится очень неплохо
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
сегодня в 19:16
Мбаппе сильный малец
Клинический психолог
Клинический психолог
   562 / 873
сегодня в 18:09
Кейн и скамовец подойдут Барселоне.
Брулин
Брулин
   78 / 873
сегодня в 18:02
именно Фирмино подойдет Барсе идеально, и они могут забрать еще одного топаря из Ливерпуля...
Стеллс
Стеллс
   212 / 873
сегодня в 17:06
Ну ерунда же,Кейн,Рэшфорд,Мартинес,это после гола его журналюги запихали.Мбаппе фанат Роналдо и Реала,да и не отпустят его шейхи,если и уйдёт в Реал то со скандалом,за бешеные деньги и на огромную личку..Видаль назвал тройку игроков нападения,от которых он ждёт прорыва это Фати,Дембеле и Гризманн,все молоды.Я думаю,если бы это не был Суарес ,то Барса вообще бы без чистой 9 играла,с Месси в центре,но посадить на лавку Луиса Вальверде не может.
ЮЗИК
ЮЗИК
   170 / 873
сегодня в 15:09
Суаресу профессионального долголетия
Apsny
Apsny
   195 / 873
сегодня в 14:42
Это при определенных условиях.
Зейский
Зейский
   284 / 873
сегодня в 14:35
Меська сожрет.
Верг
Верг
   175 / 873
сегодня в 14:06
Кому вообще хочется переходить то в барселону, когда там целая сеть атакующих игроков, на да, мессе же переживает, что опять отлетит максимум в полуфинале, ато еще раньше! Каждая каталонская бабушка отдаст последнюю пенсию на продление контракта маленького афериста. Лучше купите неймара, будет орально обдувать вашего божка, который будет загорать во время матчей лч.
Сaн Сaныч
Сaн Сaныч
   177 / 873
сегодня в 14:03
Странное руководство Барселоны, да будет это мягко сказано). То 10 летний контракт Месси, то купть Мбаппе, который не продаётся. ПСЖ-Мбаппе-контракт до 2022 года. Если купить Неймара, несмотря на его контракт, возможно. О чём руководство ПСЖ заявляло неоднократно, то Мбаппе не продаётся, об этом тоже заявляли неоднократно. Более того, ПСЖ сами хотят продлить с Мбаппе ныне действующий контракт. Хотя понятно, что Мбаппе на это не пойдёт. Но играть за ПСЖ до 2022 года он будет, согласно контракта.
3ton
3ton
   253 / 873
сегодня в 13:57
А Гризманна куда покупали ?🤣🤣
Логически не одно издание такое не напишет , кроме соккера 😄
Themir13
Themir13
сегодня в 13:50
БАРСА: -"Нужно боооольше НАПов! Как можно большееее!!!"
Ruslan3132
Ruslan3132
   178 / 873
сегодня в 13:13
Мартинеса думаю смогут взять )) остальные не по зубам
Ruslik1982
Ruslik1982
   233 / 873
сегодня в 13:10
сначала пусть заменит Дембеле, Гризмана, а потом уже Луиску )
ДАША Д
ДАША Д
   218 / 873
сегодня в 12:20
Только что-то травматичен Мбаппе стал.
Masterpdv
Masterpdv
   873 / 873
сегодня в 11:58
А Дзюба где?
alexando1974
alexando1974
   468 / 873
сегодня в 11:47
нетак уж луис и плох! да постарел но играет вполне сносно)
никакой кейн его незаменит кейн вообще столб с краю он негодиться! мбаппе да вполне заменит его но в барсу врядли перейдёт! в а целом время всё расставит на свои места)
sir_Alex
sir_Alex
   21 / 873
сегодня в 11:45
Французский уголёк потянет!
DEIVID
DEIVID
   807 / 873
сегодня в 11:36
Вот это будет удар для Реала.
dimagas1
dimagas1
   102 / 873
сегодня в 11:29
Барсукам нужно будет связку менять Суарес-Меська,по другому никак.
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