Мбаппе может заменить Суареса в «Барселоне»

сегодня, 11:25

Руководство «Барселоны» изучает варианты для возможной замены форварда .

Каталонцы сформировали шорт-лист из пяти игроков, которые могут быть куплены следующим летом. На первом месте находится нападающий ПСЖ , второй - бомбардир «Тоттенхэма» .