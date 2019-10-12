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«Зенит» заинтересован в покупке защитника «Уфы» Карпа

сегодня, 17:50

Защитник «Уфы» Кэтэлин Карп может стать футболистом «Зенита».

Клуб из Санкт-Петербурга готов заплатить за футболиста 3 миллиона евро. В «Зените» видят в лице Карпа замену аргентинцу Эмануэлю Маммане, который из-за травмы пропустит около восьми месяцев.

Кэтэлин Карп знаком с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком по работе в «Уфе».

Однако ранее появлялась новость о том, что молдавский игрок продил контракт с «Уфой».

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
   233 / 873
сегодня в 20:12
покупать судей было дешевле, но все испортил VAR
Армейская душа
Армейская душа
   158 / 873
сегодня в 20:02
Круговой - всё?
FCSM всегда первый
FCSM всегда первый
   236 / 873
сегодня в 20:02
За пачку сигарет купят карпика
Спагетти
Спагетти
   354 / 873
сегодня в 19:59
И ещё Рыбуса у Локо заберут
MaxRnD
MaxRnD
   181 / 873
сегодня в 19:52
Всю Уфу на корню надо .... )) Чо мелочиться-то ))
112910415
112910415
   36 / 873
сегодня в 19:50
брать всех, срочно !
Tostao
Tostao
   91 / 873
сегодня в 19:46
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
сегодня в 19:43
Зенит может купить всё, кроме совести.
holms918
holms918 ответил Брулин
   671 / 873
сегодня в 19:35
Вот Карпа в Зените ещё не было ))
Это точно.
SHMEL
SHMEL
   144 / 873
сегодня в 19:33
Пдменят на время,а потом выкинут за ненадбностью.
Брулин
Брулин
   78 / 873
сегодня в 19:33
Вот Карпа в Зените ещё не было ))
Трезвый повар
Трезвый повар
   24 / 873
сегодня в 19:31
В итоге купят его за 50 тысяч рублей как Сутормина
IKER-RAUL
IKER-RAUL
   176 / 873
сегодня в 19:28
деньги есть ума не надо...а где воспитанники местные!?!? скупают что более менее блестит, чтоб другим не досталось)
Zenit_84
Zenit_84
   147 / 873
сегодня в 19:21
Помним летний интерес
Морозовский
Морозовский
   14 / 873
сегодня в 19:16
Наш донской сазан сожрёт любого карпа!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Gloomy59
   16 / 873
сегодня в 19:12
1. Карп не стоит этих денег, согласно трансфермаркету. 2. Он не чистый защитник! 3. Вопрос господину молодожену, а, что Маманна, был игроком основы, нкет! 4. Поэтому вывод напрашивается сам собой, а где молодёжь, Скроботов, например???? А В ОБЩЕМ, ЗЕНИТ СНАЧАЛА ДОЛЖЕН ВЫЙТИ ИЗ ГРУППЫ, А ТАМ БУДЕТ НОВОЕ ТРАНСФЕРНОЕ И БУДЕТ ПИЩА!!!!
Непонятен смысл.......за одно лето "разгрузить" команду на 15 неуровневых игроков......чтоб по-осени выйти на охоту за новыми....))

Прям "цорновщина" какая то.....позовём,а потом посмотрим.))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Казанский
   16 / 873
сегодня в 19:02
Раз отказался выступать за сборную, то точно в зенит.Лучше заранее красиво уйти самому,чем потом вылетить с позором))
Я тебя понял...
Но не думаю что лишь один интерес со стороны Зенита настолько поднимает самооценку....
Хотя....
drug01
drug01
   55 / 873
сегодня в 18:57
Зенит готов всех рыб закупить ?
Hypnoz
Hypnoz
   476 / 873
сегодня в 18:56
Карп - это крутой трансфер под ЛЧ !
RussianMango
RussianMango ответил Трезвый повар
   105 / 873
сегодня в 18:54
Хренас два...Валера сказал, за 50лямов евриков за ручку отведет...а по другому, пусть Карпа берут.
ermak6848
ermak6848
   151 / 873
сегодня в 18:53
покупка нового футболиста газпромом - жди повышение тарифов на газ...
Казанский
Казанский ответил Jeck Denielse
   325 / 873
сегодня в 18:50
Раз отказался выступать за сборную, то точно в зенит.Лучше заранее красиво уйти самому,чем потом вылетить с позором))
Gloomy59
Gloomy59
   505 / 873
сегодня в 18:43
1. Карп не стоит этих денег, согласно трансфермаркету.
2. Он не чистый защитник!
3. Вопрос господину молодожену, а, что Маманна, был игроком основы, нкет!
4. Поэтому вывод напрашивается сам собой, а где молодёжь, Скроботов, например????
А В ОБЩЕМ, ЗЕНИТ СНАЧАЛА ДОЛЖЕН ВЫЙТИ ИЗ ГРУППЫ, А ТАМ БУДЕТ НОВОЕ ТРАНСФЕРНОЕ И БУДЕТ ПИЩА!!!!
Tostao
Tostao ответил Казанский
   91 / 873
сегодня в 18:38
На фига зениту Карп,если у них есть прикормленый Карась?)))
" ... чтобы не спугнуть более крупную рыбу!" (с)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Казанский
   16 / 873
сегодня в 18:36
А Карпину какая от этой новости печаль?
Согласен...не очень шутка-юмора вышла....
Но должно же быть какое то объяснение сему "интересу"....
Странно всё это....На днях парень официально отказался выступать за свою сборную...
Трезвый повар
Трезвый повар
   24 / 873
сегодня в 18:34
Защитник Ростова Дмитрий Чистяков стал главным приоритетом Зенита на зимнее трансферное окно. Зенит готов заплатить за переход 25 летнего игрока 3,5 млн евро
Вот это новость совсем не удивила. Зенит каждый год забирает лидеров не топовых команд
Иногда даже бесплатно, как это произошло с игроками Ростова - Нобоа, Ерохиным, Полозом
Казанский
Казанский ответил Jeck Denielse
   325 / 873
сегодня в 18:26
А Карпину какая от этой новости печаль?
RussianMango
RussianMango
   105 / 873
сегодня в 18:23
Не думвю, что Карп лучше Мевли...или того же Новосельцева. И как обычно, после бомжей, Карп уйдет в плавание......в Сочи.
EAGinLE
EAGinLE
   23 / 873
сегодня в 18:18
Корюшка питерцам надоела .
Решили карпов разводить .
Казанский
Казанский
   325 / 873
сегодня в 18:15
На фига зениту Карп,если у них есть прикормленый Карась?)))
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