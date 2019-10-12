«Зенит» заинтересован в покупке защитника «Уфы» Карпа

Защитник «Уфы» Кэтэлин Карп может стать футболистом «Зенита».
Клуб из Санкт-Петербурга готов заплатить за футболиста 3 миллиона евро. В «Зените» видят в лице Карпа замену аргентинцу Эмануэлю Маммане, который из-за травмы пропустит около восьми месяцев.
Кэтэлин Карп знаком с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком по работе в «Уфе».
Однако ранее появлялась новость о том, что молдавский игрок продил контракт с «Уфой».
Прям "цорновщина" какая то.....позовём,а потом посмотрим.))))
Прям "цорновщина" какая то.....позовём,а потом посмотрим.))))
Но не думаю что лишь один интерес со стороны Зенита настолько поднимает самооценку....
Хотя....
Но не думаю что лишь один интерес со стороны Зенита настолько поднимает самооценку....
Хотя....
2. Он не чистый защитник!
3. Вопрос господину молодожену, а, что Маманна, был игроком основы, нкет!
4. Поэтому вывод напрашивается сам собой, а где молодёжь, Скроботов, например????
А В ОБЩЕМ, ЗЕНИТ СНАЧАЛА ДОЛЖЕН ВЫЙТИ ИЗ ГРУППЫ, А ТАМ БУДЕТ НОВОЕ ТРАНСФЕРНОЕ И БУДЕТ ПИЩА!!!!
2. Он не чистый защитник!
3. Вопрос господину молодожену, а, что Маманна, был игроком основы, нкет!
4. Поэтому вывод напрашивается сам собой, а где молодёжь, Скроботов, например????
А В ОБЩЕМ, ЗЕНИТ СНАЧАЛА ДОЛЖЕН ВЫЙТИ ИЗ ГРУППЫ, А ТАМ БУДЕТ НОВОЕ ТРАНСФЕРНОЕ И БУДЕТ ПИЩА!!!!
Но должно же быть какое то объяснение сему "интересу"....
Странно всё это....На днях парень официально отказался выступать за свою сборную...
Но должно же быть какое то объяснение сему "интересу"....
Странно всё это....На днях парень официально отказался выступать за свою сборную...
Вот это новость совсем не удивила. Зенит каждый год забирает лидеров не топовых команд
Иногда даже бесплатно, как это произошло с игроками Ростова - Нобоа, Ерохиным, Полозом
Вот это новость совсем не удивила. Зенит каждый год забирает лидеров не топовых команд
Иногда даже бесплатно, как это произошло с игроками Ростова - Нобоа, Ерохиным, Полозом
Решили карпов разводить .
Решили карпов разводить .