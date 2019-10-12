«Зенит» заинтересован в покупке защитника «Уфы» Карпа

сегодня, 17:50

Защитник «Уфы» может стать футболистом «Зенита».

Клуб из Санкт-Петербурга готов заплатить за футболиста 3 миллиона евро. В «Зените» видят в лице Карпа замену аргентинцу Эмануэлю Маммане, который из-за травмы пропустит около восьми месяцев.



Кэтэлин Карп знаком с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком по работе в «Уфе».

Однако ранее появлялась новость о том, что молдавский игрок продил контракт с «Уфой».