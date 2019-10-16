«Чертаново» посоветовал Тедеско обратить внимание на Глушенкова

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Клуб ФНЛ «Чертаново» посоветовал новому главному тренеру московского «Спартака» обратить внимание на полузащитника . 20-летний хавбек, являющийся воспитанником Чертаново», перебрался в стан красно-белых в январе 2019 года.

Синьор Тедеско, обратите внимание на молодого футболиста: за один тайм в матче за молодежную сборную России заработал пенальти и забил гол; отличная левая нога; быстрый ум; склонность к нестандартным решениям. Вам понравится 😈 pic.twitter.com/3NaeFsgkF8 — ФК «Чертаново» (@FCChertanovo) 15 октября 2019 г.



Стоит отметить, что Максим отметился голом во вчерашней игре с Эстонией в рамках отбора на молодежный чемпионат Европы-2021.