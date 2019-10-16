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«Чертаново» посоветовал Тедеско обратить внимание на Глушенкова

сегодня, 08:28

Клуб ФНЛ «Чертаново» посоветовал новому главному тренеру московского «Спартака» Доменико Тедеско обратить внимание на полузащитника Максима Глушенкова. 20-летний хавбек, являющийся воспитанником Чертаново», перебрался в стан красно-белых в январе 2019 года.

Стоит отметить, что Максим отметился голом во вчерашней игре с Эстонией в рамках отбора на молодежный чемпионат Европы-2021.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   2 / 841
сегодня в 09:19
Пошли советы, скоро дед рейнгольд посоветует и если фриц ослушается то конец ему.
LOpp
LOpp
   34 / 841
сегодня в 09:11
А на ворота кого ставить?
RED_BLOOD
RED_BLOOD ответил nik9373
   50 / 841
сегодня в 09:04
Пусть сначала научатся писать без ошибок слово сеньор,а потом советуют.
корректно писать как «сеньор», так и «синьор». Правда, в первом случае это слово обозначает обращение к испанцу (или к мужчине в испаноязычной стране), а во втором — к итальянцу.
Объективное мнение
Объективное мнение
   100 / 841
сегодня в 09:02
Да этот пацан и правду был не плох
Romkurch
Romkurch
   45 / 841
сегодня в 08:55
Скоро свиньям будут советы давать все кому ни лень, дожились.
nik9373
nik9373
   452 / 841
сегодня в 08:52
Пусть сначала научатся писать без ошибок слово сеньор,а потом советуют.
azures
azures
   79 / 841
сегодня в 08:49
Тедеска еще работать не начал, а ему уже не дают.
VIPded
VIPded
   60 / 841
сегодня в 08:43
Глушакова в Спартак надо!)))
Знатог
Знатог
   135 / 841
сегодня в 08:34
Глушенкова, Глушакова тоже надо. Ещё поискать с похожими фамилиями.
ДСА
ДСА
   161 / 841
сегодня в 08:31
Пора молодежь подпускать.
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