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Эспозито не попал в заявку юношеской сборной Италии на чемпионат мира

вчера, 19:40

Форвард «Интера» Себастьяно Эспозито не включен в заявку сборной Италии до 17 лет на чемпионат мира. Решение обусловлено тем, что «нерадзурри» намерены привлечь юного нападающего к играм за главную команду клуба.

В «Интере» решили довериться Эспозито из-за травмы Алексиса Санчеса. Вероятно, теперь юный форвард получит игровое время в составе «черно-синих». Его рассматривают в качестве подмены для Лаутаро Мартинеса и Ромелу Лукаку.

Отметим, что Алексис Санчес получил серьезную травму в матче за сборную Чили.

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Жека10
Жека10
   421 / 846
сегодня в 00:03
    Виссарионович
    Виссарионович
       188 / 846
    вчера в 20:52
    Ну что сказать? Может оно и к лучшему. Дебютирует и начнётся его Деспасита(Despacito).
    А вот в какую сторону, поживём увидим.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил 773sergeytank
       10 / 846
    вчера в 20:07
    Вот они вредители итальянского футбола. Клубные приоритеты(сассуолить) важнее выступления игрока на мировом первенстве.
    Минус в том, что после того, как его отсассуолят и откальярят в таком юном возрасте (а "Интер" этим любит заниматься), психика уже будет убита и в сборной он просто не будет нужен((
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил 773sergeytank
       5 / 846
    вчера в 19:59
    Лучшее, чем интераст может себя проявить, это провокация в стиле Матерацци, ахаха)
    773sergeytank
    773sergeytank ответил Князь сажал врагов на посох
       41 / 846
    вчера в 19:56
    А вдруг проявил себя на мировом и сбежал бы в нормальный клуб)
    773sergeytank
    773sergeytank
       41 / 846
    вчера в 19:53
    Вот они вредители итальянского футбола. Клубные приоритеты(сассуолить) важнее выступления игрока на мировом первенстве.
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох
       5 / 846
    вчера в 19:53
    Чем меньше интеристов, тем лучше)
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