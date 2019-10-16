Эспозито не попал в заявку юношеской сборной Италии на чемпионат мира

вчера, 19:40

Форвард «Интера» не включен в заявку сборной Италии до 17 лет на чемпионат мира. Решение обусловлено тем, что «нерадзурри» намерены привлечь юного нападающего к играм за главную команду клуба.

В «Интере» решили довериться Эспозито из-за травмы Алексиса Санчеса. Вероятно, теперь юный форвард получит игровое время в составе «черно-синих». Его рассматривают в качестве подмены для Лаутаро Мартинеса и Ромелу Лукаку.

Отметим, что Алексис Санчес получил серьезную травму в матче за сборную Чили.