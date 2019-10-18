Семин: «Игроки „Локо“ бьются за каждый эпизод, за каждое очко»

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал победу над «Ахматом» в матче 13-го тура чемпионата России.

Хотел бы поблагодарить ребят за концентрацию. Они бьются за каждый эпизод, за каждое очко. Мы переживем этот этап, который не позволяет выходить всем игрокам на поле. Выздоровление отдельных игроков будет уже перед матчем с «Ювентусом». Хорошо, что завоевали 3 очка, двигаемся дальше.

Станислав Магкеев дебютировал в основе. Даниил Куликов давно тренируется с основой. Они молодцы, вышли и не только не испортили игру, но и очень хорошо сыграли, принесли пользу.