ГлавнаяНовости

Семин: «Игроки „Локо“ бьются за каждый эпизод, за каждое очко»

сегодня, 22:17
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)0 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу над «Ахматом» в матче 13-го тура чемпионата России.

Хотел бы поблагодарить ребят за концентрацию. Они бьются за каждый эпизод, за каждое очко. Мы переживем этот этап, который не позволяет выходить всем игрокам на поле. Выздоровление отдельных игроков будет уже перед матчем с «Ювентусом». Хорошо, что завоевали 3 очка, двигаемся дальше.

Станислав Магкеев дебютировал в основе. Даниил Куликов давно тренируется с основой. Они молодцы, вышли и не только не испортили игру, но и очень хорошо сыграли, принесли пользу.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Черчесов: «Решили готовиться к матчу с Бельгией в южном регионе страны»
Вчера, 16:46 Комментарии54
Белотти: «Вся сборная Италии полностью поддерживает Манчини»
16 октября Комментарии4
Алиссон и Салах готовы сыграть с МЮ
14 октября Комментарии33
«Монако»: «Головин и сборная России всё еще могут мечтать о первом месте»
14 октября Комментарии16
«Валенсия»: «Имя Черышева фигурирует в хрониках СМИ половины мира»
13 октября Комментарии16
Головин: «Спокойно отреагировали и ничего в раздевалке не произошло»
13 октября Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   10 / 834
сегодня в 23:18
В банях Тарасовки примерно то же самое бывает)
MILLWALL LONDON
MILLWALL LONDON
сегодня в 22:43
Так и должно быть!
ermak6848
ermak6848
   119 / 834
сегодня в 22:34
Похвально слышать от ГУРУ Российского футбола.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100