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«Рубин» сделал заявление о состоянии игрока, который попал в реанимацию

19 октября 2019, 21:21
Спартак (мол)Логотип футбольный клуб Спартак (мол) (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (мол) (Казань)Рубин (мол)Матч завершен

Пресс-служба «Рубина» сделала заявление о состоянии футболиста молодежной команды клуба Вячеслава Фомина, который попал в реанимацию после игры с молодежным составом «Спартака»:

18 октября на 69-й минуте матча молодежного первенства РПЛ на московском стадионе «Спартак» 17-летний игрок нашей молодежной команды Вячеслав Фомин после неудачного столкновения с соперником покинул поле. Спустя некоторое время после матча самочувствие Вячеслава ухудшилось. После срочной госпитализации в одну из московских больниц врачи диагностировали тупую травму живота и большую потерю крови. Вячеслав был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и сейчас находится под контролем реаниматологов. Спустя более суток состояние игрока остается стабильно тяжелым.

Желаем Славе сил и скорейшего выздоровления!

Основная команда казанцев сегодня не смогла победить «Спартак».

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Все комментарии
pam06
pam06
   24 / 893
вчера в 13:47
Что сказать?.. А только одно - выкарабкаться и здоровья!!!
fanspam
fanspam
вчера в 12:20
Хреново то как получилось. Здоровья тебе парень!
Роман Романов
Роман Романов
   262 / 893
вчера в 11:40
Выздоравливай парень.
Doping87
Doping87
   415 / 893
вчера в 11:30
Здоровья парню,очень неприятная редкость...
Absinthe3
Absinthe3
   40 / 893
вчера в 08:25
В очередной раз убеждаюсь, что у коней нет ни такта, ни воспитания, ни искреннего сострадания. Человек при смерти, а они всё льют грязь на Спартак!
Здоровья Славе Фомину!
Lazurny
Lazurny
   32 / 893
вчера в 07:06
Здоровья Фомину, пострадавшему от спартака.
kastites
kastites
   130 / 893
вчера в 02:37
Большого здоровья
Т34
Т34
   37 / 893
19 октября в 23:57
Даже в такой ситуации скот (гужевой) изгаляется, показывая свою тупизну.
Парню здоровья!
pomor45
pomor45
   115 / 893
19 октября в 22:37
Кошмар.
alex074
alex074
   320 / 893
19 октября в 22:13
Самое главное здоровья молодому футболисту и по возможности скорейшего возвращения в строй
Sergey Z
Sergey Z
   221 / 893
19 октября в 22:09
Парню - скорейшего восстановления и возвращения в строй!!!
tolctoy
tolctoy ответил AmIIIeR89
   509 / 893
19 октября в 22:06
Эх, а когда то свиньи визжали, что Вернблум всех ломает. А тут сами чуть игрока на тот свет не отправили. Пора переобуваться? Здоровья парню, поменьше свиней на жизненном пути
    Ganymed1
    Ganymed1
       634 / 893
    19 октября в 21:48
    Здоровья парню
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
       119 / 893
    19 октября в 21:40
    Эх, а когда то свиньи визжали, что Вернблум всех ломает. А тут сами чуть игрока на тот свет не отправили. Пора переобуваться?

    Здоровья парню, поменьше свиней на жизненном пути
    cska plus
    cska plus
       4 / 893
    19 октября в 21:26
      cska plus
      cska plus
         4 / 893
      19 октября в 21:25
      Здоровья парню!
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