«Рубин» сделал заявление о состоянии игрока, который попал в реанимацию

Пресс-служба «Рубина» сделала заявление о состоянии футболиста молодежной команды клуба Вячеслава Фомина, который попал в реанимацию после игры с молодежным составом «Спартака»:

18 октября на 69-й минуте матча молодежного первенства РПЛ на московском стадионе «Спартак» 17-летний игрок нашей молодежной команды Вячеслав Фомин после неудачного столкновения с соперником покинул поле. Спустя некоторое время после матча самочувствие Вячеслава ухудшилось. После срочной госпитализации в одну из московских больниц врачи диагностировали тупую травму живота и большую потерю крови. Вячеслав был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и сейчас находится под контролем реаниматологов. Спустя более суток состояние игрока остается стабильно тяжелым.

Желаем Славе сил и скорейшего выздоровления!