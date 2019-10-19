«Рубин» сделал заявление о состоянии игрока, который попал в реанимацию

Пресс-служба «Рубина» сделала заявление о состоянии футболиста молодежной команды клуба Вячеслава Фомина, который попал в реанимацию после игры с молодежным составом «Спартака»:
18 октября на 69-й минуте матча молодежного первенства РПЛ на московском стадионе «Спартак» 17-летний игрок нашей молодежной команды Вячеслав Фомин после неудачного столкновения с соперником покинул поле. Спустя некоторое время после матча самочувствие Вячеслава ухудшилось. После срочной госпитализации в одну из московских больниц врачи диагностировали тупую травму живота и большую потерю крови. Вячеслав был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и сейчас находится под контролем реаниматологов. Спустя более суток состояние игрока остается стабильно тяжелым.
Желаем Славе сил и скорейшего выздоровления!
Основная команда казанцев сегодня не смогла победить «Спартак».
Здоровья Славе Фомину!
Здоровья Славе Фомину!
Парню здоровья!
Парню здоровья!
Здоровья парню, поменьше свиней на жизненном пути
Здоровья парню, поменьше свиней на жизненном пути