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«Рубин» сделал заявление о состоянии игрока, который попал в реанимацию

сегодня, 21:21
Спартак (мол)Логотип футбольный клуб Спартак (мол) (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (мол) (Казань)Рубин (мол)Матч завершен

Пресс-служба «Рубина» сделала заявление о состоянии футболиста молодежной команды клуба Вячеслава Фомина, который попал в реанимацию после игры с молодежным составом «Спартака»:

18 октября на 69-й минуте матча молодежного первенства РПЛ на московском стадионе «Спартак» 17-летний игрок нашей молодежной команды Вячеслав Фомин после неудачного столкновения с соперником покинул поле. Спустя некоторое время после матча самочувствие Вячеслава ухудшилось. После срочной госпитализации в одну из московских больниц врачи диагностировали тупую травму живота и большую потерю крови. Вячеслав был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и сейчас находится под контролем реаниматологов. Спустя более суток состояние игрока остается стабильно тяжелым.

Желаем Славе сил и скорейшего выздоровления!

Основная команда казанцев сегодня не смогла победить «Спартак».

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Все комментарии
pomor45
pomor45
   124 / 872
сегодня в 22:37
Кошмар.
alex074
alex074
   345 / 872
сегодня в 22:13
Самое главное здоровья молодому футболисту и по возможности скорейшего возвращения в строй
Sergey Z
Sergey Z
   321 / 872
сегодня в 22:09
Парню - скорейшего восстановления и возвращения в строй!!!
tolctoy
tolctoy ответил AmIIIeR89
   584 / 872
сегодня в 22:06
Эх, а когда то свиньи визжали, что Вернблум всех ломает. А тут сами чуть игрока на тот свет не отправили. Пора переобуваться? Здоровья парню, поменьше свиней на жизненном пути
    Ganymed1
    Ganymed1
       701 / 872
    сегодня в 21:48
    Здоровья парню
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
       115 / 872
    сегодня в 21:40
    Эх, а когда то свиньи визжали, что Вернблум всех ломает. А тут сами чуть игрока на тот свет не отправили. Пора переобуваться?

    Здоровья парню, поменьше свиней на жизненном пути
    cska plus
    cska plus
       2 / 872
    сегодня в 21:26
      cska plus
      cska plus
         2 / 872
      сегодня в 21:25
      Здоровья парню!
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