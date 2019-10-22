Президент «Оренбурга»: «Тренерскому штабу мы доверяем»

Президент клуба «Оренбурга» Владимир Кияев заявил, что руководство клуба доверяет главному тренеру команды .

В воскресенье «Оренбург» дома проиграл «Крыльям Советов» (0:1) в матче 13-го тура чемпионата России.

Доверие тренерскому штабу есть - тренер хороший, штаб работоспособный. Досадное поражение. Если бы выиграли, сейчас на шестом месте был бы «Оренбург». Выигрывай и поднимайся в первую половину - вот и вся задача.

Будем судить по итогам выступления в целом. Какой смысл менять тренера? Прошлый год показал, что результат был неплохой (в чемпионате России сезона-2018/19 «Оренбург» занял седьмое место). Тренерскому штабу мы доверяем, но будем требовать выполнения задачи, которая перед ним стоит, - быть как можно ближе к первой восьмерке или занять место в верхней части турнирной таблицы.