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Президент «Оренбурга»: «Тренерскому штабу мы доверяем»

сегодня, 12:47

Президент клуба «Оренбурга» Владимир Кияев заявил, что руководство клуба доверяет главному тренеру команды Владимиру Федотову

В воскресенье «Оренбург» дома проиграл «Крыльям Советов» (0:1) в матче 13-го тура чемпионата России.

Доверие тренерскому штабу есть - тренер хороший, штаб работоспособный. Досадное поражение. Если бы выиграли, сейчас на шестом месте был бы «Оренбург». Выигрывай и поднимайся в первую половину - вот и вся задача.

Будем судить по итогам выступления в целом. Какой смысл менять тренера? Прошлый год показал, что результат был неплохой (в чемпионате России сезона-2018/19 «Оренбург» занял седьмое место). Тренерскому штабу мы доверяем, но будем требовать выполнения задачи, которая перед ним стоит, - быть как можно ближе к первой восьмерке или занять место в верхней части турнирной таблицы.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   155 / 857
сегодня в 19:52
"Быть как можно ближе к первой восьмёрке" - новая формулировка для задачи не вылететь.
cska plus
cska plus
   3 / 857
сегодня в 14:00
Федотов классный тренер.
shlomo
shlomo
   239 / 857
сегодня в 13:43
Слава Богу у президента умные мысли....
Чингачгук
Чингачгук
   84 / 857
сегодня в 13:29
Отличныый тренерский штаб.
ДСА
ДСА
   255 / 857
сегодня в 12:51
6 место может занять кто-угодно, все рядом.
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