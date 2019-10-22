Тухель: «С „Брюгге“ стоит ожидать непростой игры»

Главный тренер ПСЖ оценил «Брюгге» перед их матчем в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, а также рассказал о своих футболистах и их состоянии.

Стоит ожидать непростой игры. «Брюгге» прекрасно умеет готовиться к домашним матчам.

Тьяго Силва - выдающийся капитан. Он каждый день подводит итоги тренировок и матчей, всегда думает о команде - настоящий лидер. Что касается Мбаппе, то весь матч он не сыграет, как и Кавани. Паредес добился большого прогресса. Он крайне профессионален и доказал, что может играть с еще более высокой интенсивностью.