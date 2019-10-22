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Тухель: «С „Брюгге“ стоит ожидать непростой игры»

сегодня, 14:30
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен22:00 Не начался

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель оценил «Брюгге» перед их матчем в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, а также рассказал о своих футболистах и их состоянии.

Стоит ожидать непростой игры. «Брюгге» прекрасно умеет готовиться к домашним матчам.

Тьяго Силва - выдающийся капитан. Он каждый день подводит итоги тренировок и матчей, всегда думает о команде - настоящий лидер. Что касается Мбаппе, то весь матч он не сыграет, как и Кавани. Паредес добился большого прогресса. Он крайне профессионален и доказал, что может играть с еще более высокой интенсивностью.

В матче 2-го тура группового этапа ЛЧ парижане обыграли «Галатасарай». 

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Все комментарии
Neymar 10
Neymar 10 ответил cska plus
   579 / 857
сегодня в 15:39
так и будет . обязательно . в ответке с реалом !!! в первом матче бельгийцы недооценили сливочных , но во втором они обязательно доведут дело , до победного конца 🤙
Lazurny
Lazurny
   32 / 857
сегодня в 14:43
Брюгге очень сильный клуб
cska plus
cska plus
   3 / 857
сегодня в 14:34
Буду рад если Брюгге вытряхнет мешок.
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