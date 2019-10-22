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Точилин: «Заболотный - мужик с яйцами»

сегодня, 16:02

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал о том, как нападающий Антон Заболотный реагирует на шутки в интернете

Если у Заболотного действительно есть проблемы с хейтерами и мемами, то на его работе это вообще не сказывается. Значит, он действительно сильная личность. Если всё это было у него на душе, какие-то проблемы с мемами и всей это ситуацией, значит характер у Антона реально сильный. Могу сказать, что он мужик с яйцами, потому что он нигде не показывал, что это как-то его задевает – ни в игре, ни на тренировках, ни в общении. Бывает, что и в команде над Заболотным шутят, но всё по-доброму. Я не вижу в этом проблем, никаких перегибов нет. Коллектив его принял нормально, у него хорошие отношения с ребятами.

Я даже не знал, что есть такая проблема. И я не знаю, как он относится к этому внутренне. Антон – достаточной открытый парень, он любит, чтобы ему всё говорили в лицо. И сам делает так же. Заболотный – это про открытый диалог, а не когда кто-то за спиной шушукается. Он любит, чтобы недопонимания не было. Мы обо всём можем открыто поговорить, в том числе про эти мемы. Но раз такого не было, значит он справляется без моей помощи.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
   16 / 857
сегодня в 19:36
Задолбали вы своим итало-американским юмором.И все яйца у вас-тухлые.
Ags_0701
Ags_0701
сегодня в 19:28
Жаль только не футболист)))
Юрниекс
Юрниекс
   144 / 857
сегодня в 19:26
Может его и из Зенита выперли за то,что он яйцами забивать пытался..
vastudio
vastudio
   182 / 857
сегодня в 17:43
Это не яйца,это сетка с мячами)))
Footbolista
Footbolista
   12 / 857
сегодня в 17:34
заболотный - танцор с яйцами...
Объективное мнение
Объективное мнение
   90 / 857
сегодня в 17:23
С лавки зенита могли яйца и протухнуть
773sergeytank
773sergeytank
   58 / 857
сегодня в 17:18
Ну если только перепелиные. Симеоне не говорите))
112910415
112910415
   29 / 857
сегодня в 17:15
С большими ! И центр тяжести от этого трагически смещается !
S.L.I.P.
S.L.I.P.
   646 / 857
сегодня в 17:04
Фуф, миллионы любителей игры футбол облегчённо выдохнул. Вопрос из разряда "есть ли жизнь во вселенной" снят.
marvel777
marvel777
   281 / 857
сегодня в 16:59
парадокс,мужик и вдруг с яйцами
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   327 / 857
сегодня в 16:30
Очередной не самый умный человек зачем-то высказался.
RussianMango
RussianMango
   249 / 857
сегодня в 16:26
Да какие яйца...он об манекен отбил...теперь тока шутить и остается.
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 857
сегодня в 16:16
Точилин: «Заболотный - мужик с яйцами»
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Вон оно чего??? Они то ему забивать и мешают, видать большие слишком!!!
Project Pandora
Project Pandora
   228 / 857
сегодня в 16:14
Это диагноз?
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   340 / 857
сегодня в 16:12
А тут дивизион Заболотного будет
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   1 / 857
сегодня в 16:10
Спасибо за анатомический экскурс, Александр!

Впрочем, мы догадывались об этом по некоторым признакам))

Что мужик - видно, что что-то мешает хорошо играть - тоже))
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