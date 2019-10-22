Точилин: «Ротенберг вовлечён в дела „Сочи“ больше чем на 100%»

Главный тренер «Сочи» рассказал о том, какую роль в развитии играет президент клуба Борис Ротенберг-старший.

Ротенберг вовлечён в дела «Сочи» больше чем на 100%. Новички приходили с его подачи. Футболистов из «Зенита» затащить в клуб без истории тяжело. Мы шутили кулуарно, что президент и спортивный директор у нас – одно лицо.

Общаемся лично до и после практически каждой игры. В последних двух домашних матчах он заходил в раздевалку. Ротенберг держит руку на пульсе. Может высказать мне своё видение какого-то футбольного вопроса – но скорее как болельщик. Рассказывает, что понравилось, а что нет. Он видит, кто и как отдавался игре, кто не выкладывался по полной. Для нашего президента главное, чтобы у нас была команда, чтобы все – и на поле, и вне его – были одной семьёй и жили одной целью. Если команде что-то нужно, он всегда идёт навстречу.

Борис Ротенберг конкретный и доходчивый. У него есть спокойствие. Ему голос не надо повышать: говорит полушёпотом, но при этом его очень хорошо слышно. Ощущается внутренняя сила.