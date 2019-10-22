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Ловчев: «Яшин - великий человек и вратарь»

сегодня, 14:28

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев рассказал о своем знакомстве с легендарным вратарем Львом Яшиным.

В 1970 году перед чемпионатом мира в Мексике травмировались вратарь Женя Рудаков и полузащитник Витя Папаев. Вместо них взяли опытных спортсменов, наставников, включая Льва Ивановича. Он был настолько дружелюбный и добрый, ко всем относился с теплом, хотя старше меня, например, на двадцать лет. Я ему в сыновья годился, а он всегда помогал, подсказывал. Была история, когда Анзор Кавазашвили (голкипер «Спартака» и сборной СССР), мой друг, был основным вратарем сборной в то время. Сыграл на чемпионате две игры, и главный тренер Гавриил Качалин хотел в знак уважения дать сыграть Льву Яшину. Так он подошел и сказал: «Не надо дергать Анзора, он сейчас в порядке. Пускай он играет». Это многого стоит, откровенно говоря. Он великий человек и вратарь. Счастье, что мне удалось с ним познакомиться и пообщаться.

У нас всегда была хорошая вратарская школа: Анзор Кавазашвили, Володя Маслаченко, Владимир Пильгуй и многие другие. Но таких, как Лев Иванович, не было и не будет. Он признан всем миром. Мы можем называть современных голкиперов хорошими или плохими, но Яшин был великолепнейшим.

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Все комментарии
Palex
Palex
   214 / 857
сегодня в 15:45
Пильгуй лишний.
cska plus
cska plus
   3 / 857
сегодня в 14:30
О, жека объявился.
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