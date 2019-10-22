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Сенников: «Нынешний „Ювентус“ сильнее „Интера“ 2003 года»

сегодня, 14:43
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив22:00 Не начался

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал предстоящий матч «железнодорожников» с «Ювентусом» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Нынешний «Ювентус» сильнее «Интера» 2003 года. Стабильно выступает на протяжении многих лет. Семь чемпионств подряд, да и к тому же подбор игроков хороший.

Юрий Павлович всегда найдет мотивацию для ребят. Против итальянских команд нам удаётся играть. Да, сложно, но можно. Стиль итальянской игры «Локомотиву» знаком. В Италии очень много матчей, где фаворит не может обыграть соперника слабее. «Локомотиву» надо выстроиться правильно, и шансы будут.

Хохлов и Баринов – разные игроки, поэтому зажигать Дмитрий не будет. Баринов – более оборонительный игрок. Вверху по-другому играет, и в созидании Хохлов его превосходил. От Баринова очень многое зависит в матче с «Ювентусом». Ему надо навязать борьбу на каждом участке поля, чтобы никто из игроков не смог нормально обработать мяч. Надо, чтобы полузащита «Ювентуса» чувствовала его дыхание и делала передачи назад.

Есть определённые обстоятельства, которые могут помешать увезти одно очко из Турина. Первая и основная – это Криштиану Роналду, который находится в очень хорошей форме. Вторая причина – это большое количество травм у «Локомотива». Да, все основные игроки готовы, но не факт, что все 90 минут они будут в хорошей форме. Сразу войти хорошо в такую игру не так-то просто.

Стандарты, контратаки и ошибки можно использовать для хорошей игры против «Ювентуса». В Леверкузене это же сработало. Тем более «Ювентус» любит разыгрывать мяч у своих ворот, а защитники не особо техничные. Можно их за это наказать, быстро сделать отбор и забить мяч.

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Все комментарии
JuveSuperRonKrassavva
JuveSuperRonKrassavva
сегодня в 19:15
СЕМЬ чемпионств подряд??? Семь, Карл??? Кто он и кто его выпустил пообщаться с прессой?! Более компетентного не нашлось?! Ну и наколошматят сегодня вам семь безответных голов!!! Три - именно Роналду, который находится в "хорошей форме".
juvenale
juvenale
   15 / 857
сегодня в 16:08
Это Бонуччи и Сандро не техничные))да и Де Лихт не Кьелиини в плане паса))этот эксперт сломался
juvenale
juvenale
   15 / 857
сегодня в 16:07
Семь чемпионств подряд
чувак даже не знает,что их 8))))
juvenale
juvenale
   15 / 857
сегодня в 16:06
любой Ювентус сильнее любого картона
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   369 / 857
сегодня в 15:04
Фантазёр!!!
drug01
drug01
   83 / 857
сегодня в 14:46
Это верно будет трудно!!!
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