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Уткин: «Получать концентрированную инъекцию Григоряна – это бодрит»

сегодня, 15:18

Известный блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал отставку Александра Григоряна с поста главного тренера «Тамбова».

Пару слов о Григоряне, которого уволили/он ушёл в отставку из «Тамбова». У меня был на эту тему публичный спор, я говорил, что до конца календарного года Григорян не доработает, да так и вышло. Поскольку Григоряна я очень ценю и отношусь к нему с большим интересом, хочу пояснить.

Он тренер во всём, кроме склада характера. Он харизматичен. У него отличные знания, он умеет объяснять, умеет находить сильные стороны в посредственном игроке. У него аналитический ум. Но он не может строить долгие профессиональные отношения. Представьте, что вы проводите с Григоряном целую рабочую неделю. И не одну, а на протяжении сезона. Велика вероятность, что вас на это не хватит. Вот мы ж на него смотрим: нормальный мужик! А в него то петухом болельщик кинет, то отношения с работодателем просто театрализируются, то ещё что. Вот такое есть ограничение.

Он идеален как телеаналитик. Даже незаменим. Получать еженедельно концентрированную инъекцию Григоряна – это бодрит. Это даже вызывает привыкание. Можно даже почаще в неделю. Но не больше трёх раз. Если он не поработает над собой, то останется персонажем телеканала.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
   36 / 857
сегодня в 19:03
Если хоть раз получить инъекцию васи уткина,то разорвет от желчи.
112910415
112910415
   29 / 857
сегодня в 18:07
Василия Уткина очень редко бывает неинтересно читать !
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   187 / 857
сегодня в 16:35
Тебя и поцелуй в засос с мужиком бодрит, фу какая гадость.....
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   155 / 857
сегодня в 16:32
В качестве телеаналитика на нашем ТВ Григоряну действительно нет равных.
cska plus
cska plus
   3 / 857
сегодня в 15:27
Когда вася себя раскритикует.
ermak6848
ermak6848
   126 / 857
сегодня в 15:21
Наш Василий видимо сравнил фамилию тренера с коньяком АРАРАТ
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