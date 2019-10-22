Уткин: «Получать концентрированную инъекцию Григоряна – это бодрит»

Известный блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал отставку с поста главного тренера «Тамбова».

Пару слов о Григоряне, которого уволили/он ушёл в отставку из «Тамбова». У меня был на эту тему публичный спор, я говорил, что до конца календарного года Григорян не доработает, да так и вышло. Поскольку Григоряна я очень ценю и отношусь к нему с большим интересом, хочу пояснить.

Он тренер во всём, кроме склада характера. Он харизматичен. У него отличные знания, он умеет объяснять, умеет находить сильные стороны в посредственном игроке. У него аналитический ум. Но он не может строить долгие профессиональные отношения. Представьте, что вы проводите с Григоряном целую рабочую неделю. И не одну, а на протяжении сезона. Велика вероятность, что вас на это не хватит. Вот мы ж на него смотрим: нормальный мужик! А в него то петухом болельщик кинет, то отношения с работодателем просто театрализируются, то ещё что. Вот такое есть ограничение.

Он идеален как телеаналитик. Даже незаменим. Получать еженедельно концентрированную инъекцию Григоряна – это бодрит. Это даже вызывает привыкание. Можно даже почаще в неделю. Но не больше трёх раз. Если он не поработает над собой, то останется персонажем телеканала.