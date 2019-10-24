Ганчаренко: «Проблема не в реализации, а в том, что сдаем после перерыва»

Главный тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ференцвароша» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы:

У нас продолжение того, что есть во многих матчах. Первый тайм играем очень хорошо, второй — очень плохо. К сожалению, не реализовали свои моменты, много били мимо. Можно было решить исход матча еще в первом тайме. Но, повторюсь, проблема не в реализации, а в том, что сдаем после перерыва.

В чем проблема с реализацией? Путем тренировок можно улучшить завершение атаки. Но не коренным образом. Когда начинаешь торопиться, видишь маленькие ворота и огромного вратаря. Если у тебя ноги ватные, момент реализовать сложнее. Тем более, мы только восстанавливаемся на тренировках.

— Ребров сказал, что, возможно, вам было тяжело после 90 минут на уфимской синтетике. Это так?

— На что точно не надо ссылаться, так это на нее. Или на невезение. Последние 15 минут разве что, а у нас весь второй тайм выпал. Мы часто путаем понятия играть быстро и торопиться. Иногда надо держать мяч с фланга на фланг, а мы торопимся обострить ситуацию. И получаем контратаки за спину. Мы больше всех в РПЛ атакуем, но все потому, что слишком торопимся.

— Щенников пропал. Что с ним?

— Он тренируется, но мало по времени, правда. Последний раз он играл в мае. Тогда он выглядел хорошо, но 4 месяца почти пропустил. Тренироваться неделю — слишком мало?