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Ганчаренко: «Проблема не в реализации, а в том, что сдаем после перерыва»

вчера, 22:52
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Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал поражение от «Ференцвароша» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы:

У нас продолжение того, что есть во многих матчах. Первый тайм играем очень хорошо, второй — очень плохо. К сожалению, не реализовали свои моменты, много били мимо. Можно было решить исход матча еще в первом тайме. Но, повторюсь, проблема не в реализации, а в том, что сдаем после перерыва.

В чем проблема с реализацией? Путем тренировок можно улучшить завершение атаки. Но не коренным образом. Когда начинаешь торопиться, видишь маленькие ворота и огромного вратаря. Если у тебя ноги ватные, момент реализовать сложнее. Тем более, мы только восстанавливаемся на тренировках.

— Ребров сказал, что, возможно, вам было тяжело после 90 минут на уфимской синтетике. Это так?
— На что точно не надо ссылаться, так это на нее. Или на невезение. Последние 15 минут разве что, а у нас весь второй тайм выпал. Мы часто путаем понятия играть быстро и торопиться. Иногда надо держать мяч с фланга на фланг, а мы торопимся обострить ситуацию. И получаем контратаки за спину. Мы больше всех в РПЛ атакуем, но все потому, что слишком торопимся.

— Щенников пропал. Что с ним?
— Он тренируется, но мало по времени, правда. Последний раз он играл в мае. Тогда он выглядел хорошо, но 4 месяца почти пропустил. Тренироваться неделю — слишком мало?

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   9 / 883
сегодня в 00:34
Слуцкий после такого уже бы 10 раз уволился а ты как клещь картофельный присосался
Tostao
Tostao
   73 / 883
сегодня в 00:19
Юрниекс
Юрниекс
   160 / 883
сегодня в 00:10
Проблем много и виноваты все...кроме него.Все !!!! знают что команда проваливается во втором тайме. А ты может не знаешь? А если знаешь,что сделал ,что бы ситуацию изменить? Это не случайность...это уже система...А поскольку ты не знаешь как решить проблему, собирай вещички...не жди пинка под зад...Не по мужски это...
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил LOpp
   337 / 883
сегодня в 00:04
0 очков в 3 матчах в лиге Европы. Такого позора Россия ещё не знала.
    Союзник противников
    Союзник противников
       15 / 883
    вчера в 23:52
    Фу-у-у! Молчи,"человек,похожий на тренера"...
    nikoladolgov
    nikoladolgov
       139 / 883
    вчера в 23:48
    Проблемы не в реализации, а в том что у Гинера кончились чемоданчики.
    Объективное мнение
    Объективное мнение
       112 / 883
    вчера в 23:46
    Верно сказано
    LOpp
    LOpp
       47 / 883
    вчера в 23:45
    0 очков в 3 матчах в лиге Европы.
    Такого позора Россия ещё не знала.
    mihaluch
    mihaluch
       40 / 883
    вчера в 23:44
    Надо подавать в отставку,иначе можно рядом со "Спартаком" очутиться.
    berda2003
    berda2003
       370 / 883
    вчера в 23:41
      ЦСКА ВБП
      ЦСКА ВБП
         772 / 883
      вчера в 23:39
      Похоже Вити надо выйти. Вместе с Витей и Сережей.
      Stormtrooper-26
      Stormtrooper-26 ответил Don trambon
         331 / 883
      вчера в 23:38
      Реализация не виновата, а виноват второй тайм, предвкушение второго тайма мешает забивать, а не реализация и кривоногий 30 миллионный чалов? Что этот черт несёт? За слив ле и подставу России не плохо было бы очки с ЦСКА снять, что бы 2 друга еврея уже начали что-то делать.
      Не обижайся, но судя по количеству запоротых моментов у ЦСКА в составе сплошь одни кривоногие, а не только Чалов...
      Рыжик-Мурыжик
      Рыжик-Мурыжик
         306 / 883
      вчера в 23:30
      Время московских команд прошло.Локомотив еще барахтается немного.Зажралась Москва
      Mario84
      Mario84
         843 / 883
      вчера в 23:27
      Бойцов нет вообще! Начиная с тренера и заканчивая ....Одни гномы(
      мяч квадратный
      мяч квадратный
         142 / 883
      вчера в 23:23
      ВМГ оказался чмом похуже Кононова. Поименно гнать на игроков на прессухе - последнее дело.
      Don trambon
      Don trambon
         174 / 883
      вчера в 23:23
      Реализация не виновата, а виноват второй тайм, предвкушение второго тайма мешает забивать, а не реализация и кривоногий 30 миллионный чалов? Что этот черт несёт? За слив ле и подставу России не плохо было бы очки с ЦСКА снять, что бы 2 друга еврея уже начали что-то делать.
      mangoх12
      mangoх12 ответил RIR68
         9 / 883
      вчера в 23:22
      видишь маленькие ворота и огромного вратаря ----------------------------------------------------------------------- Витя, ты про кого? ты уху ел?
      он про себя , по себе судит)
      мяч квадратный
      мяч квадратный
         142 / 883
      вчера в 23:22
      Дайте полное вью где он гонит на игроков!
      Про Влашича с Чаловым, про Ахметова с Обляковым... Картофельный тренеришка окончательно поплыл и пытается переложить вину на игроков. Плохой признак. За такого тренера никто играть не будет.
      oFANATo
      oFANATo
         56 / 883
      вчера в 23:20
      Так подтягивайте физику.
      erix
      erix
      вчера в 23:18
      нужны опытные игроки.молодежь это хорошо сегодня они обыграют реал завтра ферецварошу.теряются.
      oFANATo
      oFANATo
         56 / 883
      вчера в 23:17
      Так подтягивайте физику.
      Бабушка Маня
      Бабушка Маня
         371 / 883
      вчера в 23:17
      Реализовали бы в первом, и отдыхали
      LAISMEN
      LAISMEN ответил Заур-ЗВЕРЬ
         489 / 883
      вчера в 23:16
      так было всегда и так будет долго, проигрывать слабаку на своем поле надо брать в расчет!
      Слабаку тем более.....
      Заур-ЗВЕРЬ
      Заур-ЗВЕРЬ ответил LAISMEN
         342 / 883
      вчера в 23:15
      проигрывает команда - ВИНОВАТ ТРЕНЕР.......
      так было всегда и так будет долго, проигрывать слабаку на своем поле надо брать в расчет!
      Заур-ЗВЕРЬ
      Заур-ЗВЕРЬ
         342 / 883
      вчера в 23:13
      Ребров выиграл, о чем речь? Учитесь забивать в первом тайме мой совет))
      MoHcTpMoHcTp
      MoHcTpMoHcTp
      вчера в 23:12
        LAISMEN
        LAISMEN
           489 / 883
        вчера в 23:12
        проигрывает команда - ВИНОВАТ ТРЕНЕР.......
        tims
        tims
           255 / 883
        вчера в 23:09
        Наверно, можно было бы согласиться с Ганчаренкой, если бы армейцы хотя бы один гол забили в первом тайме. Плохая реализация - одна из основных проблем ЦСКА, что бы там тренер ни говорил. А еще не плохо было бы, если бы он признавал свои ошибки...
        RIR68
        RIR68
           189 / 883
        вчера в 23:08
        видишь маленькие ворота и огромного вратаря
        -----------------------------------------------------------------------
        Витя, ты про кого? ты уху ел?
        NEADEKVAT
        NEADEKVAT
           433 / 883
        вчера в 23:07
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