Ганчаренко: «Проблема не в реализации, а в том, что сдаем после перерыва»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал поражение от «Ференцвароша» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы:
У нас продолжение того, что есть во многих матчах. Первый тайм играем очень хорошо, второй — очень плохо. К сожалению, не реализовали свои моменты, много били мимо. Можно было решить исход матча еще в первом тайме. Но, повторюсь, проблема не в реализации, а в том, что сдаем после перерыва.
В чем проблема с реализацией? Путем тренировок можно улучшить завершение атаки. Но не коренным образом. Когда начинаешь торопиться, видишь маленькие ворота и огромного вратаря. Если у тебя ноги ватные, момент реализовать сложнее. Тем более, мы только восстанавливаемся на тренировках.
— Ребров сказал, что, возможно, вам было тяжело после 90 минут на уфимской синтетике. Это так?
— На что точно не надо ссылаться, так это на нее. Или на невезение. Последние 15 минут разве что, а у нас весь второй тайм выпал. Мы часто путаем понятия играть быстро и торопиться. Иногда надо держать мяч с фланга на фланг, а мы торопимся обострить ситуацию. И получаем контратаки за спину. Мы больше всех в РПЛ атакуем, но все потому, что слишком торопимся.
— Щенников пропал. Что с ним?
— Он тренируется, но мало по времени, правда. Последний раз он играл в мае. Тогда он выглядел хорошо, но 4 месяца почти пропустил. Тренироваться неделю — слишком мало?
Будете два днища, друг другу позоры пересчитывать.
Будете два днища, друг другу позоры пересчитывать.
Такого позора Россия ещё не знала.
Такого позора Россия ещё не знала.
Про Влашича с Чаловым, про Ахметова с Обляковым... Картофельный тренеришка окончательно поплыл и пытается переложить вину на игроков. Плохой признак. За такого тренера никто играть не будет.
Про Влашича с Чаловым, про Ахметова с Обляковым... Картофельный тренеришка окончательно поплыл и пытается переложить вину на игроков. Плохой признак. За такого тренера никто играть не будет.
нечего им делать с такой игрой в еврокубках.
а если это дальновидный ход типа вылететь из невыгодной ЛЕ чтобы в чемпионате повыше место занять и в группу ЛЧ попасть - более тупого плана не придумать. максимальный идиотизм.
нечего им делать с такой игрой в еврокубках.
а если это дальновидный ход типа вылететь из невыгодной ЛЕ чтобы в чемпионате повыше место занять и в группу ЛЧ попасть - более тупого плана не придумать. максимальный идиотизм.
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Витя, ты про кого? ты уху ел?
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Витя, ты про кого? ты уху ел?