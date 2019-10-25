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Сенников рассказал о развлечениях футболистов «Локомотива» на сборах

сегодня, 09:07

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников сообщил о том, как в его бытность игроком его одноклубники развлекались на сборах.

На сборах развлекались по-разному. Руслан Нигматуллин, например, пел в номере. У него с собой был компьютер – включал караоке. Там и баллы, по-моему, высвечивались. Булыкин потом с Евсеевым подходили и говорили: «Хватит петь уже!»

А однажды к нам привезли какого-то темнокожего парня. Нам тогда разрешили взять жен на сборы, так у него в номере каждый вечер кровать скрипела. И звуки все эти… Все время занимался сексом, а потом мертвый выходил на поле. Так и жили: один в караоке поет, другой любовью занимается. Но он недолго у нас продержался, дня три.

Ранее Сенников также рассказал о своей поездке по Африке в 2003 году.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
   214 / 886
сегодня в 11:32
у каждого свои потехи...
Василий 50
Василий 50
   379 / 886
сегодня в 09:25
А зачем это нам?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   235 / 886
сегодня в 09:24
Все, на что хватает мозгов.
Морозовский
Морозовский
   13 / 886
сегодня в 09:21
Жёны "Локомотива" дня три довольные ходили, а футболисы свежими и выспавшимися выходили на поле!
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