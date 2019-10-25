Сёмин рассказал, кто из футболистов «Локомотива» не сыграет со «Спартаком»

сегодня, 14:36

Главный тренер «Локомотива» в интервью клубной пресс-службе рассказал, какие игроки не помогут команде в матче со «Спартаком» в 14-м туре РПЛ . В частности, по словам наставника, пропустят поединок и .

Не можем рассчитывать на Фарфана, Смолова, Антона и Джорджевича – у него будет операция. Не знаю, сыграет ли он в этом году. Остальные готовятся.

Также в интервью Сёмин затронул недавнее поражение «Локо» в матче с «Ювентусом» в Лиге чемпионов (1:2).