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Сёмин рассказал, кто из футболистов «Локомотива» не сыграет со «Спартаком»

сегодня, 14:36
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак27.10.2019 в 15:30 Не начался

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в интервью клубной пресс-службе рассказал, какие игроки не помогут команде в матче со «Спартаком» в 14-м туре РПЛ. В частности, по словам наставника, пропустят поединок Фёдор Смолов и Антон Миранчук.

Не можем рассчитывать на Фарфана, Смолова, Антона и Джорджевича – у него будет операция. Не знаю, сыграет ли он в этом году. Остальные готовятся.

Также в интервью Сёмин затронул недавнее поражение «Локо» в матче с «Ювентусом» в Лиге чемпионов (1:2).

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Все комментарии
stachel
stachel
   860 / 890
сегодня в 18:12
Паровозы нынче сильнейшие в лиге, т.ч. результат очевиден. только если страшный фарт не посетит свинину в тот вечер.
papic337
papic337 ответил Сп62
   141 / 890
сегодня в 18:12
Сейчас трудно сказать, что ожидать от Доменико. Может быть будут играть два автобуса. Но Спартак должен же когда то выигрывать. Не ждать же нам, когда приедет Жозе.
Да хоть Жозе, хоть Гвардиола, хоть Зидан, с этим шлаком что собрали сейчас в Спартаке, всё равно продуют.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   38 / 890
сегодня в 18:01
Старый запутывает немца...
mugik1973
mugik1973 ответил Ruslan Volkov
   438 / 890
сегодня в 17:50
Вчера за коней даже Макгрегору стыдно стало. Он уехал не дождавшись окончания матча
Alprish
Alprish
   482 / 890
сегодня в 17:46
Свиньи проиграют однозначно, они почти уже в пердиве.
Сп62
Сп62
   113 / 890
сегодня в 17:34
Сейчас трудно сказать, что ожидать от Доменико. Может быть будут играть два автобуса. Но Спартак должен же когда то выигрывать. Не ждать же нам, когда приедет Жозе.
gentlewolf
gentlewolf
   767 / 890
сегодня в 17:33
Локо не позавидуешь по травмам.
Но не сдаются, игра есть, кое кто приличный на лавке - тоже.
Удачи с мясом.
Nikola45
Nikola45
   44 / 890
сегодня в 17:30
Честно сказать меня устраивает любой вариант )) Но лучше если Тарасовку вогнали на ее законное место )) 14 устроит , но не срастется же ))
МКС
МКС
   73 / 890
сегодня в 17:08
Главное Идову не забудьте выставить

Покуражимся над негритенком
nubom
nubom
   29 / 890
сегодня в 17:05
Как сводки с боев... Люди гибнут за металл.
ДСА
ДСА
   435 / 890
сегодня в 17:02
Потери большие.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил cska plus
   514 / 890
сегодня в 17:00
Ты что там куришь? Подскажи может мы попробуем тоже,а вчера хохоло-венгерское иго показало вам где кони должны быть
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   263 / 890
сегодня в 16:58
Спартак хоть и в стадии перестройки но обыграть Уставший Локо может. Скорее ничейка
stavr74
stavr74 ответил cska plus
   340 / 890
сегодня в 16:57
Надо хрющатник уничтожить, чтобы фрицу мало не показалось.
вчера венгры уже хвост накрутили вам, надеюсь мало не показалось вам
Т34
Т34 ответил cska plus
   103 / 890
сегодня в 16:54
Надо хрющатник уничтожить, чтобы фрицу мало не показалось.
Ты коней павших уже оплакал? Блин, фавориты самой слабой группы Лиги Европы. Они наверное готовятся Реал драть.
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
сегодня в 16:38
Ну хоть Рифат восстановился
Garrincha58
Garrincha58
   341 / 890
сегодня в 16:18
пару пеналей бывший судейка уже заказал
azures
azures
   59 / 890
сегодня в 16:15
Для Локомотива это будет легкой прогулкой.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   21 / 890
сегодня в 16:14
3 очка у Локо в кармане. :)
Lazurny
Lazurny
   36 / 890
сегодня в 16:13
У спартака можно выиграть и третьим составом, спартак пердивная команда.
Footbolista
Footbolista ответил OMG
   5 / 890
сегодня в 16:07
На эту тему визги в основном от конебомжей...
OMG
OMG
   626 / 890
сегодня в 16:06
Ну посмотрим, Семин пол жизни в Локо, а Тедеско вторую игру, но визгов будет как будто наоборот, инфа сотка.
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   448 / 890
сегодня в 15:46
Можно попробовать молодежь
Паровозов
Паровозов
   143 / 890
сегодня в 15:37
От Смолова толку мало в последнее время, не велика потеря. И этим составом должны распечатывать спам у себя дома.
drug01
drug01
   100 / 890
сегодня в 15:33
Значит будет ничья
Создатель кошмаров
Создатель кошмаров ответил cska plus
   185 / 890
сегодня в 15:25
Надо хрющатник уничтожить, чтобы фрицу мало не показалось.
По табуну в европе только ленивый не потоптался))))
cska plus
cska plus
   9 / 890
сегодня в 15:15
Надо хрющатник уничтожить, чтобы фрицу мало не показалось.
Остапчук 67
Остапчук 67
   199 / 890
сегодня в 15:13
У "Локомотива" есть другие игроки.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   21 / 890
сегодня в 15:12
На аутсайдера можно второй состав выставить. :)))
Delight
Delight
   828 / 890
сегодня в 15:08
Заруба дублей.)
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