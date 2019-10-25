Сёмин рассказал, кто из футболистов «Локомотива» не сыграет со «Спартаком»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в интервью клубной пресс-службе рассказал, какие игроки не помогут команде в матче со «Спартаком» в 14-м туре РПЛ. В частности, по словам наставника, пропустят поединок Фёдор Смолов и Антон Миранчук.
Не можем рассчитывать на Фарфана, Смолова, Антона и Джорджевича – у него будет операция. Не знаю, сыграет ли он в этом году. Остальные готовятся.
Также в интервью Сёмин затронул недавнее поражение «Локо» в матче с «Ювентусом» в Лиге чемпионов (1:2).
Но не сдаются, игра есть, кое кто приличный на лавке - тоже.
Удачи с мясом.
Но не сдаются, игра есть, кое кто приличный на лавке - тоже.
Удачи с мясом.
Покуражимся над негритенком
Покуражимся над негритенком