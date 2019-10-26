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Мальдини: «Этот состав „Милана“ лучше, чем был в прошлом году»

сегодня, 16:13

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини поделился мнением о составе итальянской команды. 

Мы считаем, что этот состав «Милана» лучше, чем был в прошлом году. Идея состояла в том, что мы должны улучшить положение команды, за последние шесть лет сформировалась не очень положительная тенденция. 

Снижение общего возраста команды - главная политика клуба. Мы также согласны с тем, что молодая команда не может бороться за победу в Серии А или в Лиге чемпионов. Чтобы побеждать, нужно иметь в команде опытных игроков. 

Напомним, что недавно Мальдини получил антипремию «Золотой тапир».

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