ГлавнаяНовости

Тедеско: «Кутепов играет потому, что заслуживает этого»

сегодня, 09:02
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением об игре защитника команды Ильи Кутепова в матче 14-го тура чемпионата России против «Локомотива».

Кутепов играет потому, что заслуживает этого. Илья великолепно сыграл с «Рубином» — в матче, который Джикия пропускал из-за удаления. Но Георгий – наш капитан, он важен для команды, поэтому должен был выйти на поле. И если Кутепов до этого выступил на высоком уровне, то стоило ли убирать его из состава? Это стало главной причиной, почему мы сыграли с „Локомотивом“ в три центральных защитника. Ведь мы можем играть и по схеме в четыре защитника. Но сейчас выбрали такой вариант. 

С „Локомотивом“ мы всё время играли в пять защитников, но иногда, если остановить ситуацию, могло показаться, что мы играем в четыре. Просто наш принцип в том числе и для центральных защитников – подниматься выше по ситуации. Если держать пять человек в оборонительной линии, то у вас просто не будет шанса, потому что команда не сможет оказывать давление в атаке. 

Мы были хороши в дерби, с пятью защитниками. Но «Спартак» был в порядке и во втором тайме с «Рубином» с двумя центральными. Команда может играть с обеими схемами. И да, ещё на знаем, какую выберем на «Ростов». У нас есть время, чтобы восстановиться, изучить соперника и подобрать оптимальный вариант.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Фонсека: «Непросто играть изо всех сил, когда у тебя три матча в неделю»
Сегодня, 09:15 Комментарии0
Артист Назаров посвятил песню победе «Спартака» над «Локомотивом»
Сегодня, 08:52 ВидеоКомментарии2
Быстров: «Тедеско за матч пробежал больше некоторых игроков»
Сегодня, 08:46 Комментарии7
Бубнов: «ЦСКА нужен забивной форвард таранного типа»
Сегодня, 08:25 Комментарии11
Кин о защитниках «Тоттенхэма»: «Тупой и еще тупее»
Сегодня, 08:06 Комментарии3
Кейн: «Ван Дейка можно обыграть, так же как и весь „Ливерпуль“»
Вчера, 16:52 Комментарии15
Обсудить
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   138 / 880
сегодня в 09:17
Пока оправдывает ожидания тренера.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100