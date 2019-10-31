К. Джонс о своём дебюте на «Энфилде»: «Моя мечта стала явью»

18-летний полузащитник «Ливерпуля» поделился впечатлениями от победы над «Арсеналом» (5:5, 5:4 - пенальти) в матче 1/8 финала Кубка Лиги.

Будучи местным парнем, я всегда мечтал сыграть на «Энфилде». Сделать голевую передачу, дав нам шанс, а затем забить [решающий] пенальти – моя мечта стала явью.

Я был спокоен, определился с тем, куда бить, и мне посчастливилось отправить мяч в сетку. Команды играла отлично, показала характер и веру в себя. Фанаты тоже были невероятны, они помогали нам на протяжении всего матча, и мы рады, что сумели им отплатить.

Это только начало. Я всего лишь молодой игрок, и мне предстоит пройти долгий путь. Буду хвататься обеими руками за любые возможности.