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К. Джонс о своём дебюте на «Энфилде»: «Моя мечта стала явью»

сегодня, 04:58
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль5 : 5Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналЗакончился после серии пенальти

18-летний полузащитник «Ливерпуля» Кертис Джонс поделился впечатлениями от победы над «Арсеналом» (5:5, 5:4 - пенальти) в матче 1/8 финала Кубка Лиги.

Будучи местным парнем, я всегда мечтал сыграть на «Энфилде». Сделать голевую передачу, дав нам шанс, а затем забить [решающий] пенальти – моя мечта стала явью.

Я был спокоен, определился с тем, куда бить, и мне посчастливилось отправить мяч в сетку. Команды играла отлично, показала характер и веру в себя. Фанаты тоже были невероятны, они помогали нам на протяжении всего матча, и мы рады, что сумели им отплатить.

Это только начало. Я всего лишь молодой игрок, и мне предстоит пройти долгий путь. Буду хвататься обеими руками за любые возможности.

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