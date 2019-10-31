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Зидан: «Я рад за Родриго и Йовича»

сегодня, 04:34
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)5 : 0Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганесМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Леганесом» (5:0) в матче 11-го тура Примеры высказался о своих подопечных.

Я не знаю, когда дам Каземиро отдохнуть, пока что он будет играть.

Карим [Бензема] сыграл так, как и всегда. Важно, чтобы он забивал, будучи нашей «девяткой», ему это нужно. Но он даёт нам больше, чем просто голы, и делает для команды больше остальных. Я им доволен.

Я рад за Родриго и Йовича. Родриго обладает яркой индивидуальностью и становится всё лучше. Что касается Луки, он счастлив. Ему был нужен этот гол. Хоть Йович и не так часто выходит на поле, он играет важную роль, когда заменяет Карима. Он забил отличный гол.

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