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Рэшфорд: «МЮ нужны победы, чтобы преодолеть этот непростой этап»

сегодня, 05:50

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд дал комментарий после победы над «Челси» (2:1) в матче 1/8 финала Кубка Лиги.

«Манчестер Юнайтед» продолжает переживать непростой этап.

Единственный способ преодолеть его – пробиться через это и побеждать, потому что именно победы делают всех счастливыми. Когда ты побеждаешь, то просыпаешься в хорошем настроении. 

Мы проделали большую и продуктивную работу начиная с предсезонки. Старт сезона оказался не таким, как мы ожидали, но мы должны через это пройти.

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Все комментарии
galem72
galem72
   109 / 849
сегодня в 12:25
Лишь бы забивал, а остальное приложится.
cska plus
cska plus
   10 / 849
сегодня в 06:50
Да, кризис длится очень долго.
ДСА
ДСА
   260 / 849
сегодня в 06:38
Одна удачная игра МЮ в сезоне.
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