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ЦСКА вдохновился победой баскетболистов-одноклубников над «Зенитом»

сегодня, 08:26
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА19:00 Не начался

Пресс-служба футбольного ЦСКА поздравила баскетбольный клуб ЦСКА с победой в матче 6-го тура Евролиги с «Зенитом». Встреча состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 70:87.

«Поздравляем! Постараемся продолжить победную поступь ЦСКА в Питере», — говорится в обращении футбольных «армейцев».

«Будем следить», — написал в ответ баскетбольный ЦСКА.

Свой прогноз на игру дал известный футбольный комментатор Константин Генич.

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Все комментарии
andre_can
andre_can
   576 / 838
сегодня в 09:30
про хоккеи забыли ;)
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   804 / 838
сегодня в 09:29
Ясно.
post-navigator
post-navigator ответил Номер 1 на этом проэкте
   86 / 838
сегодня в 09:20
Что хоккей клуб ЦСКА, чтоб баскетбольный клуб ЦСКА дерет всех и вся , давайте уж футбольных клуб возвращаться в былые старые времена ! ВЕРИМ
Не знаю, что они там дерут, но на неделе смотрел матч, как финские «клоуны» напехали славному ЦСКА полную кошелку шайб при ни одной ответной. Дело было в МоскваСити. Зрелище доставило :)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   355 / 838
сегодня в 09:16
    Номер 1 на этом проэкте
    Номер 1 на этом проэкте
    сегодня в 09:04
    Что хоккей клуб ЦСКА, чтоб баскетбольный клуб ЦСКА дерет всех и вся , давайте уж футбольных клуб возвращаться в былые старые времена ! ВЕРИМ
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       1 / 838
    сегодня в 08:58
    Какая «поступь» ...??
    Баскетбольный ЦСКА первый в Евролиге....
    А футбольный - 5-й в РПЛьной таблице....
    VIPded
    VIPded
       99 / 838
    сегодня в 08:49
    Удачи ЦСКА!!!
    ABir
    ABir
       156 / 838
    сегодня в 08:45
    Для нынешнего цска обыграть Зенит будет почётно, а проиграть не стыдно
    сулейман шлагбаум 1
    сулейман шлагбаум 1
       119 / 838
    сегодня в 08:36
    Извиняюсь, но сравнивать футбольный и баскетбольный ЦСКА - некорректно, мягко говоря. Но, вдохновение - штука сильная, иногда. Может на ничейку и вытянут.
    STVA 1
    STVA 1
       61 / 838
    сегодня в 08:28
    Надо играть , а не вдохновляться ...
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