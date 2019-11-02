ЦСКА вдохновился победой баскетболистов-одноклубников над «Зенитом»

Пресс-служба футбольного ЦСКА поздравила баскетбольный клуб ЦСКА с победой в матче 6-го тура Евролиги с «Зенитом». Встреча состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 70:87.
«Поздравляем! Постараемся продолжить победную поступь ЦСКА в Питере», — говорится в обращении футбольных «армейцев».
«Будем следить», — написал в ответ баскетбольный ЦСКА.
Поздравляем! Постараемся завтра продолжить победную поступь #ЦСКА в Питере 💪— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 1 ноября 2019 г.
Свой прогноз на игру дал известный футбольный комментатор Константин Генич.
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