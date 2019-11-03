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Симеоне: «Я отдал бы жизнь за Диего Косту»

03 ноября 2019, 10:46
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья1 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал матч 12-го тура испанской Примеры с «Севильей».

Мы сыграли хороший матч, „Севилья“ — отличный соперник. У них много игроков и всегда очень глубокий состав, что дает возможность вносить изменения.

Мы добивались баланса в игре, но в первом тайме ни одна из команд не сумела добиться своего. Во втором тайме мы старались давить на оборону соперника. Они отлично подстроились. Но Корреа и Ариас представляли опасность и могли выиграть для нас матч. 

Когда кто-то работает столь усердно, как Диего Коста, я буду продолжать доверять такому человеку. Сейчас Диего - в своих лучших физических кондициях. Он хорошо работает на тренировках, но пока у него не получается забить. Но ты либо с Костой, либо без него. Я отдал бы свою жизнь за него.

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обаятельный-обаяшка
обаятельный-обаяшка
03 ноября в 13:59
Старческий маразм в 49 лет. Рановато.
ЮЗИК
ЮЗИК
   326 / 946
03 ноября в 13:40
Зачем так категорично
kolpankolpan
kolpankolpan
   278 / 946
03 ноября в 11:32
Какой хитрый иезуитский латинос.Не хватает клобука, креста и костра.
NGYRZ
NGYRZ
   34 / 946
03 ноября в 11:05
Как надоели эти дешевые понты и пафосные речи Симеоне, Моуриньо, Гвардиолы.
VIPded
VIPded
   137 / 946
03 ноября в 11:04
Косту нужно поддерживать, полосы невезухи у всех бывают.
dzvinka
dzvinka
   108 / 946
03 ноября в 10:56
латинос... забыл добавить "мамой клянусь", ли либо "своими яйцами"))
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