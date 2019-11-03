Симеоне: «Я отдал бы жизнь за Диего Косту»

Главный тренер мадридского «Атлетико» прокомментировал матч 12-го тура испанской Примеры с «Севильей».

Мы сыграли хороший матч, „Севилья“ — отличный соперник. У них много игроков и всегда очень глубокий состав, что дает возможность вносить изменения.

Мы добивались баланса в игре, но в первом тайме ни одна из команд не сумела добиться своего. Во втором тайме мы старались давить на оборону соперника. Они отлично подстроились. Но Корреа и Ариас представляли опасность и могли выиграть для нас матч.

Когда кто-то работает столь усердно, как Диего Коста, я буду продолжать доверять такому человеку. Сейчас Диего - в своих лучших физических кондициях. Он хорошо работает на тренировках, но пока у него не получается забить. Но ты либо с Костой, либо без него. Я отдал бы свою жизнь за него.