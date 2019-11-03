Белотти - об игре рукой де Лигта: «Этот момент мог изменить всю игру»

Нападающий «Торино» высказался на тему судейства в матче 11-го тура Серии А против «Ювентуса».

Я видел повтор момента с рукой де Лигта. Я думал, что рефери назначит пенальти. В предыдущих играх мы видели, что такие моменты всегда наказывались.

К сожалению, у судьи было другое мнение по этому поводу. Этот инцидент мог изменить всю игру.