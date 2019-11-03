Белотти - об игре рукой де Лигта: «Этот момент мог изменить всю игру»

Нападающий «Торино» Андреа Белотти высказался на тему судейства в матче 11-го тура Серии А против «Ювентуса».
Я видел повтор момента с рукой де Лигта. Я думал, что рефери назначит пенальти. В предыдущих играх мы видели, что такие моменты всегда наказывались.
К сожалению, у судьи было другое мнение по этому поводу. Этот инцидент мог изменить всю игру.
А в целом поражение принимается. Нужны реформы.
А в целом поражение принимается. Нужны реформы.
Привет, Влад. Расскажи пожалуйста, как так вышло, что очередная липовая пенка не спасла Барселону? Выходит судья вчера 4 пенки должен был придумать? Аха-ха)
Привет, Влад. Расскажи пожалуйста, как так вышло, что очередная липовая пенка не спасла Барселону? Выходит судья вчера 4 пенки должен был придумать? Аха-ха)
Привыкли пенки липовые в ворота Ювентуса ставить. Фиг вам))
Привыкли пенки липовые в ворота Ювентуса ставить. Фиг вам))