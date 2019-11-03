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Белотти - об игре рукой де Лигта: «Этот момент мог изменить всю игру»

03 ноября 2019, 12:05
ТориноЛоготип футбольный клуб Торино (Турин)0 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Нападающий «Торино» Андреа Белотти высказался на тему судейства в матче 11-го тура Серии А против «Ювентуса»

Я видел повтор момента с рукой де Лигта. Я думал, что рефери назначит пенальти. В предыдущих играх мы видели, что такие моменты всегда наказывались. 

К сожалению, у судьи было другое мнение по этому поводу. Этот инцидент мог изменить всю игру. 

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   234 / 946
03 ноября в 17:00
Свитеру дали пеналь и это их не спасло,а вас то и подавно, вы же младшенькие братишки,возьмите носовой платочек и нюни туда обмокните.
волгодон 2
волгодон 2 ответил Князь с офтопа меломана
   42 / 946
03 ноября в 12:59
Игру не видел, но говорят, что фолу предшествовал офсайд. Это правда?
Это правда. Он был в одной атаке и после него было несколько передач,поэтому сразу и не обратили внимания.
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил волгодон 2
   5 / 946
03 ноября в 12:51
Привет. А разве Семеду не сбили ? Разве там есть вопросы по пенальти? А в целом поражение принимается. Нужны реформы.
Игру не видел, но говорят, что фолу предшествовал офсайд. Это правда?
волгодон 2
волгодон 2 ответил Князь с офтопа меломана
   42 / 946
03 ноября в 12:47
На Месси что ли? Аха-ха) Привет, Влад. Расскажи пожалуйста, как так вышло, что очередная липовая пенка не спасла Барселону? Выходит судья вчера 4 пенки должен был придумать? Аха-ха)
Привет. А разве Семеду не сбили ? Разве там есть вопросы по пенальти?
А в целом поражение принимается. Нужны реформы.
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил волгодон 2
   5 / 946
03 ноября в 12:42
Белотти покусился на святое.
На Месси что ли? Аха-ха)

Привет, Влад. Расскажи пожалуйста, как так вышло, что очередная липовая пенка не спасла Барселону? Выходит судья вчера 4 пенки должен был придумать? Аха-ха)
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
   5 / 946
03 ноября в 12:41
Мерзкий игрочишка и нытик. Днарь каких мало. Гнать его из сборной. Аха-ха)
Привыкли пенки липовые в ворота Ювентуса ставить. Фиг вам))
773sergeytank
773sergeytank
   99 / 946
03 ноября в 12:33
С игры учитесь забивать.
волгодон 2
волгодон 2
   42 / 946
03 ноября в 12:25
Белотти покусился на святое.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   31 / 946
03 ноября в 12:23
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