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Аллегри - кандидат на пост главного тренера «Баварии»

04 ноября 2019, 08:52

Итальянский специалист Массимилиано Аллегри может возглавить «Баварию». Об этом сообщает издание Corriere dello Sport. По данным итальянских журналистов, Аллегри - приоритетный вариант для баварцев.

Накануне «Бавария» объявила об увольнении Нико Ковача с поста главного тренера команды.

Ранее сообщалось, что Аллегри может возглавить «Эвертон».

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Все комментарии
BagioR
BagioR
   374 / 946
05 ноября в 11:09
))))) Я же говорил.
Van Vanovich
Van Vanovich
   321 / 946
04 ноября в 21:27
Ван Боммеля!
BIANCONERI27
BIANCONERI27
   558 / 946
04 ноября в 18:06
До Юргена они были дном, пусть веселятся)
Катерина Грачкина
Катерина Грачкина
   485 / 946
04 ноября в 16:42
Не плохая кандидатура, интересно как Бавария в итальянский футбол сыграет
муха цокотуха
муха цокотуха
   448 / 946
04 ноября в 16:40
Лёню ЗЗлуцкава нуЖЖна брать, атвечаю

вжу-вжу-вжу
Parma1972
Parma1972
   537 / 946
04 ноября в 15:38
Ну и славненько
Санчо Панса
Санчо Панса
   182 / 946
04 ноября в 15:28
Было бы интересно посмотреть на Аллегри в Баварии! Вот честно. В любом случае это был бы новый вызов для Массимилиано)
dok66
dok66
   542 / 946
04 ноября в 15:22
В России много свободных . Почему бы не попробовать )
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил Garrincha-Makelele
   81 / 946
04 ноября в 15:21
А ты назови хоть одного топа Кроме Юргена,и лысого шарлотана.
Garrincha-Makelele
Garrincha-Makelele ответил fanliverpoolfan 2
04 ноября в 14:41
для фанов Ливерпуля кроме Юргена все физруки? Или только связанные с Юве?
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   81 / 946
04 ноября в 14:18
Аллегри физрук каждый год позорился в лч с кабинентусом,не то.
Сливки общества
Сливки общества ответил mphuZ
   486 / 946
04 ноября в 13:52
Лёв и Клопп заняты. Я считаю, что не будут звать Аллегри. Бавария, скорее всего, в своём стиле переманят себе Нагельсмана, а этот сезон как-нибудь потерпят и перебьются.
Нагельсман такая же авантюра, как и Ковач. Второй раз на грабли, ну такое.
mphuZ
mphuZ ответил Медив
   382 / 946
04 ноября в 13:42
Венгер свободен еще
Венгера вообще нельзя больше к клубу подпускать.
Медив
Медив ответил mphuZ
   128 / 946
04 ноября в 12:40
Стоп! А я и забыл, что Аллегри свободен. Если вдруг наше тупое руководство уволит Эмери, то может лучше Аллегри взять, нежели Моуриньо?
Венгер свободен еще
Bom Bom
Bom Bom
   559 / 946
04 ноября в 12:11
Макс отдыхает в этом сезоне. За то, чтобы вытащить его с отпуска, придется раскошелиться.
cska plus
cska plus
   18 / 946
04 ноября в 11:55
Бавария любит тренера-немца, итальяшка на ненадолго.
Брулин
Брулин
   100 / 946
04 ноября в 11:52
Правильно Бавария, не то что Арсенал приглашают португальца который клуб на дно опустит...
h8you
h8you
   39 / 946
04 ноября в 11:40
Идеальный вариант для них,но не хотелось бы
galem72
galem72
   165 / 946
04 ноября в 10:56
И почему никто не кикает норвега? (( Что-то мне подсказывает, что с ним в этом сезоне АПЛ не взять...
sir_Alex
sir_Alex
   54 / 946
04 ноября в 10:44
Ещё не легче!
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
   5 / 946
04 ноября в 10:40
Почему бы и нет.
Хотя моё мнение, что Баварию должен возглавлять немец, ровно как и Ювентус итальянец.
Мантефильный
Мантефильный
   198 / 946
04 ноября в 10:31
Хороший тренер,непонятно зачем Ювентус его сменил
Mangur
Mangur
   474 / 946
04 ноября в 10:28
Без комментариев
nikoladolgov
nikoladolgov ответил Болот Сарбанов
   69 / 946
04 ноября в 10:14
Что, немцы совсем перевелись?
Их буряты всех перестряли в 45-м.
nikoladolgov
nikoladolgov ответил mphuZ
   69 / 946
04 ноября в 10:12
Стоп! А я и забыл, что Аллегри свободен. Если вдруг наше тупое руководство уволит Эмери, то может лучше Аллегри взять, нежели Моуриньо?
Скоро Семак освободится . Забирайте.
mphuZ
mphuZ ответил Болот Сарбанов
   382 / 946
04 ноября в 10:01
Что, немцы совсем перевелись?
Лёв и Клопп заняты.

Я считаю, что не будут звать Аллегри. Бавария, скорее всего, в своём стиле переманят себе Нагельсмана, а этот сезон как-нибудь потерпят и перебьются.
mphuZ
mphuZ
   382 / 946
04 ноября в 09:59
Стоп! А я и забыл, что Аллегри свободен.
Если вдруг наше тупое руководство уволит Эмери, то может лучше Аллегри взять, нежели Моуриньо?
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   511 / 946
04 ноября в 09:52
Что, немцы совсем перевелись?
Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище
   188 / 946
04 ноября в 09:50
взять аллегри автоматически означает проиграть 2 - 3 полуфинала лч и не взять ни одной лч ) руммениге придётся на это подписаться, если что )
VIPded
VIPded
   137 / 946
04 ноября в 09:28
С таким составом и тренер только мешает...)))
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