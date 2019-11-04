Аллегри - кандидат на пост главного тренера «Баварии»

Итальянский специалист Массимилиано Аллегри может возглавить «Баварию». Об этом сообщает издание Corriere dello Sport. По данным итальянских журналистов, Аллегри - приоритетный вариант для баварцев.
Накануне «Бавария» объявила об увольнении Нико Ковача с поста главного тренера команды.
Ранее сообщалось, что Аллегри может возглавить «Эвертон».
вжу-вжу-вжу
вжу-вжу-вжу
Хотя моё мнение, что Баварию должен возглавлять немец, ровно как и Ювентус итальянец.
Хотя моё мнение, что Баварию должен возглавлять немец, ровно как и Ювентус итальянец.
Я считаю, что не будут звать Аллегри. Бавария, скорее всего, в своём стиле переманят себе Нагельсмана, а этот сезон как-нибудь потерпят и перебьются.
Я считаю, что не будут звать Аллегри. Бавария, скорее всего, в своём стиле переманят себе Нагельсмана, а этот сезон как-нибудь потерпят и перебьются.
Если вдруг наше тупое руководство уволит Эмери, то может лучше Аллегри взять, нежели Моуриньо?
Если вдруг наше тупое руководство уволит Эмери, то может лучше Аллегри взять, нежели Моуриньо?