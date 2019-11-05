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«Зальцбург» оценил Халанда в 100 млн евро

05 ноября 2019, 17:53

«Ювентус» продолжает следить за нападающим «Зальцбурга» Эрлингом Халандом. Как сообщает Tuttosport, футболист оценивается в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Халанд входит сферу интересов «Реала».

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Все комментарии
zotbet
zotbet
   334 / 946
05 ноября в 23:16
ну явно не меньше
barcamilan
barcamilan
   475 / 946
05 ноября в 20:55
и в зальцбурге с ума сошли
time out
time out ответил Jeck Denielse
   53 / 946
05 ноября в 19:31
24.10.2019, 08:43 Мостовой нашел нападающего для «Спартака» "Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой порекомендовал «Спартаку» приобрести форварда «Зальцбурга» Эрлинга Халанда." .....удачной сделки....
У Мостового крыша от Матч ТВ поплыла, вот он и несет всякую хрень. Самый бестолковый эХсперт из всех бестолковых.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   29 / 946
05 ноября в 19:16
24.10.2019, 08:43
Мостовой нашел нападающего для «Спартака»
"Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой порекомендовал «Спартаку» приобрести форварда «Зальцбурга» Эрлинга Халанда."

.....удачной сделки....
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   462 / 946
05 ноября в 18:44
И кто его купит за такие деньги?
dimagas2
dimagas2 ответил Ruslan3132
   91 / 946
05 ноября в 18:44
Где то такое было уже...Белоти кажется из сериала...где он щас? )
Белотти в ЛЧ не забивал ,это немного другое.
КЭТиК
КЭТиК
   241 / 946
05 ноября в 18:41
У Спартака столько нет.
Ruslan3132
Ruslan3132
   350 / 946
05 ноября в 18:29
Где то такое было уже...Белоти кажется из сериала...где он щас? )
cska plus
cska plus
   18 / 946
05 ноября в 18:09
Псж может и 300 заплатить только скажите тристо.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   438 / 946
05 ноября в 18:00
Чет дешего,нужно все 150 просить....богатых то много
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