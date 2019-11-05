«Зальцбург» оценил Халанда в 100 млн евро

«Ювентус» продолжает следить за нападающим «Зальцбурга» Эрлингом Халандом. Как сообщает Tuttosport, футболист оценивается в 100 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Халанд входит сферу интересов «Реала».
«Ювентус» продолжает следить за нападающим «Зальцбурга» Эрлингом Халандом. Как сообщает Tuttosport, футболист оценивается в 100 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Халанд входит сферу интересов «Реала».
Мостовой нашел нападающего для «Спартака»
"Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой порекомендовал «Спартаку» приобрести форварда «Зальцбурга» Эрлинга Халанда."
.....удачной сделки....
Мостовой нашел нападающего для «Спартака»
"Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой порекомендовал «Спартаку» приобрести форварда «Зальцбурга» Эрлинга Халанда."
.....удачной сделки....