Ошибка Дзюбы и будущее Мбаппе

вчера, 10:30

На футбольные процессы всегда любопытно взглянуть изнутри. Известный менеджер Вадим Васильев дает такую возможность. «Соккер.ру» собрал некоторые его высказывания.

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев стал одним из тех людей, благодаря которым мы сейчас особенно пристально следим за «Монако». Сначала клуб привлек внимание своей трансферной политикой и умением плодить таланты, потом – приобретением Александра Головина. Ошибки прошлого сезона стоили Васильеву должности, однако он может рассказать много интересного из внутренней кухни, что и сделал. Мы выбрали наиболее интересные моменты.

О покупке Головина:

Переломный момент для меня наступил, когда в разговоре со мной спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи рассказал, как высоко ценит Сашу, что переход игрока в «Юве» — дело практически решенное. Понял, что медлить нельзя, но ЦСКА отказался обсуждать сделку до чемпионата мира. Нужно было убедить президента клуба Дмитрия Рыболовлева. Мы полетели на матч ЧМ -2018 в Сочи, в котором Россия играла с Хорватией. И тогда, посмотрев на Головина с трибуны, Дмитрий Евгеньевич дал мне добро заключить эту сделку. Но и затем ситуация складывалась непросто. Евгений Гинер отсутствовал, вернулся в Москву только к финалу чемпионата мира. И несколько дней мы не могли получить ответ, была непонятная ситуация. Я остался в Москве, хотя складывалось мнение, что ЦСКА , возможно, просто использует наше предложение, чтобы подороже продать Сашу в «Челси». Я настаивал на том, чтобы продолжать переговоры, — и мой руководитель пошел навстречу, дал еще несколько дней на то, чтобы завершить сделку. Пришлось проявить определенную настойчивость, чтобы получить это одобрение. Ведь был большой соблазн сказать: «Спасибо, до свидания. Не хотите — не надо».

О сумме перепродажи Головина:

Видел передачу «Инсайдеры», в которой агент Головина Олег Артемов называет цифры 70-80 миллионов евро. Если Саша продолжит расти такими же темпами, как сейчас, это кажется мне вполне возможным. Другое дело, отпустит ли его «Монако». Полагаю, если клуб по итогам этого сезона выйдет в Лигу чемпионов, то ему будет очень трудно лишиться ключевого на сегодня игрока полузащиты.

Об отношении к делу Александра Кокорина и Павла Мамаева:

Сожаление, что это все произошло. Для меня как потенциальный игрок «Монако» Кокорин поставил на себе крест после известного случая в 2016 году с их с Павлом празднованием в ночном клубе, которое произошло, по совпадению, именно в княжестве. Об интересе к нему больше речи не было. Но желаю ему удачи, надеюсь, что он вновь обретет себя. Очень хорошие футбольные качества у Кокорина есть.

О том, что Артем Дзюба подписал контракт с известным агентом Жорже Мендешем:

Мне сказали, что Артем подписал договор с Жорже Мендешем. Я сразу сказал, что это ошибка — не знаю уж, дошла ли эта информация до Дзюбы. При том что для меня Мендеш — лучший агент в мире. Номер один. А также мой друг. Почему ошибка? Потому что у Жорже, как и у любого человека, в сутках только 24 часа. Плюс нет личного контакта с футболистом. Было очевидно, что он будет заниматься Дзюбой по остаточному принципу. Когда я встретил Мендеша в конце августа здесь, в Монако, на жеребьевке Лиги чемпионов, спросил: «Жорже, что же ты не продал Дзюбу?» Он переспросил: «Кого-кого? А, этого?» Ему даже потребовалось время, чтобы вспомнить, о ком речь! Чтобы осуществить трансфер, им нужно заниматься целенаправленно. Конечно, может получиться и случайно. Но это маловероятно. А чтобы сделка состоялась, надо ею заниматься, знать человека, верить в то, что это должно произойти. У Мендеша же в это время был Жоау Фелиш и многие другие.

О том, что Килиан Мбаппе может уйти в «Реал»:

Это точно будет самый дорогой трансфер в истории футбола. Думаю, наиболее вероятный покупатель — «Реал». Здесь совпадают интересы клуба и игрока. Клубу нужен игрок уровня Криштиану Роналду, которого пока никто не смог заменить. А Килиан никогда не скрывал, что с детства болел за «сливочных». Когда — более сложный вопрос. В следующем сезоне останется два года до истечения его контракта с ПСЖ . С точки зрения обычного, нормального клуба — например, «Монако» — это время для трансфера. Но тут мы, во-первых, имеем дело с таким богатым клубом, как ПСЖ . А во-вторых, сталкиваемся с ситуацией, когда два топовых игрока, Мбаппе и Неймар, потенциально хотели бы уйти. Париж ни в коем случае не может потерять обоих, и не исключено, что пойдет на риск, оставив Килиана еще на год. Мы видели, как в случае с Эденом Азаром «Челси» пошел на такой риск, и он, в общем-то, оправдался.

О желании Неймара вернуться в Испанию:

Безусловно, это выдающийся талант, хотя в сегодняшнем мире одного таланта недостаточно. Знаю, что он хочет уйти. Позиция «Барселоны» менее прозрачна. Известно, что Месси хочет, чтобы Неймар вернулся. Клуб же то ли делает реверанс в сторону Лионеля, то ли действительно хочет вернуть бразильца. В таких сложных трансферах обычно все становится понятно только в самый последний день, после подписания всех бумаг. Думаю, он может перейти и в «Реал».

О прошлогоднем увольнении Леонарду Жардима и назначении Тьерри Анри:

Мы знали, что брать Анри — это риск. Мой президент был с этим согласен. Но мы также знали, что Тьерри мог принести новую динамику. К сожалению, обстоятельства оказались против него. Половина команды травмирована. Каждый раз состав формировался не из тех, кто должен играть, а из тех, кто может играть. Иной раз игроки брались из второй команды, и по уровню от Лиги чемпионов были очень далеки. С «Атлетико» там играл ряд футболистов, которые до того вообще ни разу не выступали за первую команду! Это была сюрреалистическая картина. Жардима я очень уважаю. Он остается моим другом, мы близко общаемся. Тем не менее с момента возвращения Леонарду в феврале и до сентябрьского матча нынешнего сезона с «Ниццей», если посмотреть на процент набранных очков, то он ничем не лучше, чем при Анри. Только тогда полкоманды было травмировано, а в январе «Монако» значительно усилился. Так что придумывать сейчас можно всё что угодно — но по-прежнему считаю, что с первой отставкой Жардима мы поступили правильно, а Анри был риском, на который мы осознанно пошли.

Цитаты из интервью взяты с ресурса sport-express.ru.