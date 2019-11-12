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Ошибка Дзюбы и будущее Мбаппе

вчера, 10:30
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Неймар
Неймар
Нападающий
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Кокорин Александр
Кокорин Александр
Нападающий

На футбольные процессы всегда любопытно взглянуть изнутри. Известный менеджер Вадим Васильев дает такую возможность. «Соккер.ру» собрал некоторые его высказывания.

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев стал одним из тех людей, благодаря которым мы сейчас особенно пристально следим за «Монако». Сначала клуб привлек внимание своей трансферной политикой и умением плодить таланты, потом – приобретением Александра Головина. Ошибки прошлого сезона стоили Васильеву должности, однако он может рассказать много интересного из внутренней кухни, что и сделал. Мы выбрали наиболее интересные моменты.

О покупке Головина: 

Переломный момент для меня наступил, когда в разговоре со мной спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи рассказал, как высоко ценит Сашу, что переход игрока в «Юве» — дело практически решенное. Понял, что медлить нельзя, но ЦСКА отказался обсуждать сделку до чемпионата мира. Нужно было убедить президента клуба Дмитрия Рыболовлева. Мы полетели на матч ЧМ-2018 в Сочи, в котором Россия играла с Хорватией. И тогда, посмотрев на Головина с трибуны, Дмитрий Евгеньевич дал мне добро заключить эту сделку. Но и затем ситуация складывалась непросто. Евгений Гинер отсутствовал, вернулся в Москву только к финалу чемпионата мира. И несколько дней мы не могли получить ответ, была непонятная ситуация. Я остался в Москве, хотя складывалось мнение, что ЦСКА, возможно, просто использует наше предложение, чтобы подороже продать Сашу в «Челси». Я настаивал на том, чтобы продолжать переговоры, — и мой руководитель пошел навстречу, дал еще несколько дней на то, чтобы завершить сделку. Пришлось проявить определенную настойчивость, чтобы получить это одобрение. Ведь был большой соблазн сказать: «Спасибо, до свидания. Не хотите — не надо».

О сумме перепродажи Головина: 

Видел передачу «Инсайдеры», в которой агент Головина Олег Артемов называет цифры 70-80 миллионов евро. Если Саша продолжит расти такими же темпами, как сейчас, это кажется мне вполне возможным. Другое дело, отпустит ли его «Монако». Полагаю, если клуб по итогам этого сезона выйдет в Лигу чемпионов, то ему будет очень трудно лишиться ключевого на сегодня игрока полузащиты.

Об отношении к делу Александра Кокорина и Павла Мамаева: 

Сожаление, что это все произошло. Для меня как потенциальный игрок «Монако» Кокорин поставил на себе крест после известного случая в 2016 году с их с Павлом празднованием в ночном клубе, которое произошло, по совпадению, именно в княжестве. Об интересе к нему больше речи не было. Но желаю ему удачи, надеюсь, что он вновь обретет себя. Очень хорошие футбольные качества у Кокорина есть.

О том, что Артем Дзюба подписал контракт с известным агентом Жорже Мендешем: 

Мне сказали, что Артем подписал договор с Жорже Мендешем. Я сразу сказал, что это ошибка — не знаю уж, дошла ли эта информация до Дзюбы. При том что для меня Мендеш — лучший агент в мире. Номер один. А также мой друг. Почему ошибка? Потому что у Жорже, как и у любого человека, в сутках только 24 часа. Плюс нет личного контакта с футболистом. Было очевидно, что он будет заниматься Дзюбой по остаточному принципу. Когда я встретил Мендеша в конце августа здесь, в Монако, на жеребьевке Лиги чемпионов, спросил: «Жорже, что же ты не продал Дзюбу?» Он переспросил: «Кого-кого? А, этого?» Ему даже потребовалось время, чтобы вспомнить, о ком речь! Чтобы осуществить трансфер, им нужно заниматься целенаправленно. Конечно, может получиться и случайно. Но это маловероятно. А чтобы сделка состоялась, надо ею заниматься, знать человека, верить в то, что это должно произойти. У Мендеша же в это время был Жоау Фелиш и многие другие.

О том, что Килиан Мбаппе может уйти в «Реал»: 

Это точно будет самый дорогой трансфер в истории футбола. Думаю, наиболее вероятный покупатель — «Реал». Здесь совпадают интересы клуба и игрока. Клубу нужен игрок уровня Криштиану Роналду, которого пока никто не смог заменить. А Килиан никогда не скрывал, что с детства болел за «сливочных». Когда — более сложный вопрос. В следующем сезоне останется два года до истечения его контракта с ПСЖ. С точки зрения обычного, нормального клуба — например, «Монако» — это время для трансфера. Но тут мы, во-первых, имеем дело с таким богатым клубом, как ПСЖ. А во-вторых, сталкиваемся с ситуацией, когда два топовых игрока, Мбаппе и Неймар, потенциально хотели бы уйти. Париж ни в коем случае не может потерять обоих, и не исключено, что пойдет на риск, оставив Килиана еще на год. Мы видели, как в случае с Эденом Азаром «Челси» пошел на такой риск, и он, в общем-то, оправдался.

О желании Неймара вернуться в Испанию: 

Безусловно, это выдающийся талант, хотя в сегодняшнем мире одного таланта недостаточно. Знаю, что он хочет уйти. Позиция «Барселоны» менее прозрачна. Известно, что Месси хочет, чтобы Неймар вернулся. Клуб же то ли делает реверанс в сторону Лионеля, то ли действительно хочет вернуть бразильца. В таких сложных трансферах обычно все становится понятно только в самый последний день, после подписания всех бумаг. Думаю, он может перейти и в «Реал».

О прошлогоднем увольнении Леонарду Жардима и назначении Тьерри Анри: 

Мы знали, что брать Анри — это риск. Мой президент был с этим согласен. Но мы также знали, что Тьерри мог принести новую динамику. К сожалению, обстоятельства оказались против него. Половина команды травмирована. Каждый раз состав формировался не из тех, кто должен играть, а из тех, кто может играть. Иной раз игроки брались из второй команды, и по уровню от Лиги чемпионов были очень далеки. С «Атлетико» там играл ряд футболистов, которые до того вообще ни разу не выступали за первую команду! Это была сюрреалистическая картина. Жардима я очень уважаю. Он остается моим другом, мы близко общаемся. Тем не менее с момента возвращения Леонарду в феврале и до сентябрьского матча нынешнего сезона с «Ниццей», если посмотреть на процент набранных очков, то он ничем не лучше, чем при Анри. Только тогда полкоманды было травмировано, а в январе «Монако» значительно усилился. Так что придумывать сейчас можно всё что угодно — но по-прежнему считаю, что с первой отставкой Жардима мы поступили правильно, а Анри был риском, на который мы осознанно пошли.

Цитаты из интервью взяты с ресурса sport-express.ru.

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Все комментарии
alex074
alex074 ответил Питер рулит
   131 / 890
вчера в 20:33
У тебя ни фамилии ни имени ,а ава вертолетик.. ты что ?!?
    Leningrad 84
    Leningrad 84
       67 / 890
    вчера в 18:55
    А какой кричащий заголовок - "Ошибка Дзюбы..."
    Прямо "ошибка резидента".
    Лучше бы назвали "Откровения отставного вице-президента-барабанщика..."
    Leningrad 84
    Leningrad 84
       67 / 890
    вчера в 18:52
    Выпускник МГИМО, всю жизнь занимающийся не своей профессией, а левым бизнесом, и год назад отставленный из Монако, решил напомнить о себе...
    Питер рулит
    Питер рулит ответил alex074
       680 / 890
    вчера в 15:38
    Фамилии то какие звучные: Мбаппе, Неймар, даже Головин...и Зюба. Кто тут "третий" лишний? Даже к гадалке ходить не надо....полено отстой
    У тебя ни фамилии ни имени ,а ава вертолетик..
    ты что ?!?
    alex074
    alex074
       131 / 890
    вчера в 13:31
    Ошибка Зюбы это выбор профессии...
    alex074
    alex074
       131 / 890
    вчера в 13:30
    Фамилии то какие звучные: Мбаппе, Неймар, даже Головин...и Зюба. Кто тут "третий" лишний? Даже к гадалке ходить не надо....полено отстой
    cska plus
    cska plus
       8 / 890
    вчера в 12:26
    Неймара в Барселоне не будет ло тех пор пока там гном или как минимум пока этого не захочет гномик а вот Мбаппе может спокойно перейти в Реал и псж нет смысла его удерживать, рискованно, Мбаппе может не продлить контракт.
    cska plus
    cska plus
       8 / 890
    вчера в 12:04
    И тема же такая Дзюба и Мбаппе, смешно.
    Don trambon
    Don trambon
       84 / 890
    вчера в 10:44
    По Дзюбе это всё фарс. Он и сам видимо не горит желанием уходить, а так сделал видимость что мол пытался, но не срослось.
    Так что зимой ждём новость что он продлил контракт с зенитом.
    Миша Вилков
    Миша Вилков
       31 / 890
    вчера в 10:41
    «Жорже, что же ты не продал Дзюбу?» Он переспросил: «Кого-кого? А, этого?»
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    Забыл, кто такой король Сан-Марин)))))))))
    Этому полену в питере самое место. Пусть валится от ветра и смотрит на судью.
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