Английский миллионер купил клуб низшей лиги и назначил себя тренером

вчера, 23:01

Английский миллионер Гленн Тампли, в молодости игравший за юношеские команды «Вест Хэма» и «Лейтона», приобрел команду «Ромфорд», выступающую в низшей лиге Англии и назначил себя главным тренером.

Сразу же после покупки команда пополнилась 15 новыми футболистами. В первой же встрече под его руководством «Ромфорд» уступил «Коджешол Таун» (2:3). На данный момент «Ромфорд» находится в подвале турнирной таблицы, в первых 11 турах команда набрала 5 очков.

Тем временем в Италии президент «Наполи» готов продать клуб за 900 млн евро.