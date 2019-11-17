Английский миллионер купил клуб низшей лиги и назначил себя тренером

Английский миллионер Гленн Тампли, в молодости игравший за юношеские команды «Вест Хэма» и «Лейтона», приобрел команду «Ромфорд», выступающую в низшей лиге Англии и назначил себя главным тренером.
Сразу же после покупки команда пополнилась 15 новыми футболистами. В первой же встрече под его руководством «Ромфорд» уступил «Коджешол Таун» (2:3). На данный момент «Ромфорд» находится в подвале турнирной таблицы, в первых 11 турах команда набрала 5 очков.
Тем временем в Италии президент «Наполи» готов продать клуб за 900 млн евро.
Как там звали этого сумасшедшего, который издевался над, если не ошибаюсь, Расингом из Сантандера?
Как там звали этого сумасшедшего, который издевался над, если не ошибаюсь, Расингом из Сантандера?