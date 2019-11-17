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Английский миллионер купил клуб низшей лиги и назначил себя тренером

вчера, 23:01

Английский миллионер Гленн Тампли, в молодости игравший за юношеские команды «Вест Хэма» и «Лейтона», приобрел команду «Ромфорд», выступающую в низшей лиге Англии и назначил себя главным тренером.

Сразу же после покупки команда пополнилась 15 новыми футболистами. В первой же встрече под его руководством «Ромфорд» уступил «Коджешол Таун» (2:3). На данный момент «Ромфорд» находится в подвале турнирной таблицы, в первых 11 турах команда набрала 5 очков.

Английский миллионер купил клуб низшей лиги и назначил себя тренером

Тем временем в Италии президент «Наполи» готов продать клуб за 900 млн евро.

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kotmyshka
kotmyshka
   225 / 859
вчера в 23:24
игрушка
Asper
Asper
   338 / 859
вчера в 23:15
Такое уже было, причем не на столь подвальном уровне.
Как там звали этого сумасшедшего, который издевался над, если не ошибаюсь, Расингом из Сантандера?
Т34
Т34
   9 / 859
вчера в 23:14
Сам себе хозяин.
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