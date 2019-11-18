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Игонин: «Был и остаюсь категорическим противником натурализации!»

сегодня, 19:51

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин, ныне работающий депутатом Законодательного собрания Ленинградской области, поделился мнением о натурализованных футболистах в составе сборной России.

Наследие домашнего мундиаля не было использовано в полном объеме. Как следствие, в сборной России с лета 2018 года не появилось ни одного яркого футболиста, зато вслед за Марио Фернандесом в национальную команду привлекли Гильерме и Ари.

Был и остаюсь категорическим противником натурализации! По мне лучше еще крупнее проиграть Бельгии с российскими вратарем и правым защитником, чем уступить 1:4 с бразильцами.

Что будет дальше? Победа над Сан-Марино, хотя даже крупный счет не станет сатисфакцией за субботнюю неудачу. Затем будем ждать жеребьевки группового этапа Евро-2020.

Каким бы болезненным ни оказалось поражение от бельгийцев, считаю команду Станислава Черчесова одним из фаворитов практически домашнего Евро.

За оставшееся время необходимо освежить состав сборной, вспомнить лучшие качества, позволившие «выстрелить» на чемпионате мира 2018 года.

Но главное, надо наконец-то заняться детскими футбольными школами, как это сделали те же бельгийцы.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что сборной России полезно иногда проигрывать матчи.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   216 / 839
сегодня в 20:22
С нетрадиционной ориентацией тоже в сборную не брать!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 20:13
Согласен по поводу кипера. И чего Черчесов уперся в него, до сих пор не пойму. Вернее, догадываюсь: в пику всем , кто за российских вратарей, которые ничем не хуже. Мол, что хочу, то и ворочу, и вы мне не указ. Ари не играет, да и слишком возрастной, чтобы на год - два привлекать в сборную. Фернандес - лучший крайний на сегодняшний день, потому и в сборной. На мой взгляд - старательный и только, да к атаке вовремя подключается. Больше никаких достойных качеств у него не нахожу. Здесь надо понимать, что если бы он был выше уровнем , то играл бы в более достойной команде, чем ЦСКА. Имею в виду крепкий европейский клуб.
beefs
beefs
   197 / 839
сегодня в 20:03
Разговоры, разговоры, как это уже надоело...
Зейский
Зейский
   553 / 839
сегодня в 19:52
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