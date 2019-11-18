Игонин: «Был и остаюсь категорическим противником натурализации!»

Бывший капитан «Зенита» , ныне работающий депутатом Законодательного собрания Ленинградской области, поделился мнением о натурализованных футболистах в составе сборной России.

Наследие домашнего мундиаля не было использовано в полном объеме. Как следствие, в сборной России с лета 2018 года не появилось ни одного яркого футболиста, зато вслед за Марио Фернандесом в национальную команду привлекли Гильерме и Ари.

Был и остаюсь категорическим противником натурализации! По мне лучше еще крупнее проиграть Бельгии с российскими вратарем и правым защитником, чем уступить 1:4 с бразильцами.

Что будет дальше? Победа над Сан-Марино, хотя даже крупный счет не станет сатисфакцией за субботнюю неудачу. Затем будем ждать жеребьевки группового этапа Евро-2020.

Каким бы болезненным ни оказалось поражение от бельгийцев, считаю команду Станислава Черчесова одним из фаворитов практически домашнего Евро.

За оставшееся время необходимо освежить состав сборной, вспомнить лучшие качества, позволившие «выстрелить» на чемпионате мира 2018 года.

Но главное, надо наконец-то заняться детскими футбольными школами, как это сделали те же бельгийцы.