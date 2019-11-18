Бывший игрок ЦСКА Боков: «Игра с Сан-Марино может получиться тяжелой»

Экс-защитник ЦСКА прокомментировал предстоящий матч сборной России в 10-м туре отбора Евро-2020 на выезде против Сан-Марино:

Хорошо помню первую игру с Сан-Марино. Там все у нас получалось, все шло своим чередом. Все прошло на классе и на опыте. Мы можем обыграть Сан-Марино с таким же крупным счетом, как в первой встрече, а возможно, матч получится тяжелым, потому что неожиданное поражение с таким крупным счетом может дать о себе знать в психологическом плане. Это игра и будет рубежом, после которого все должно быть нормально.