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Бывший игрок ЦСКА Боков: «Игра с Сан-Марино может получиться тяжелой»

сегодня, 19:44
Сан-МариноЛоготип футбольный клуб Сан-Марино-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 22:45 Не начался

Экс-защитник ЦСКА Максим Боков прокомментировал предстоящий матч сборной России в 10-м туре отбора Евро-2020 на выезде против Сан-Марино:

Хорошо помню первую игру с Сан-Марино. Там все у нас получалось, все шло своим чередом. Все прошло на классе и на опыте. Мы можем обыграть Сан-Марино с таким же крупным счетом, как в первой встрече, а возможно, матч получится тяжелым, потому что неожиданное поражение с таким крупным счетом может дать о себе знать в психологическом плане. Это игра и будет рубежом, после которого все должно быть нормально. 

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Все комментарии
Лиговский
Лиговский
   199 / 839
сегодня в 21:01
С чабаном и свиньями в составе могут и проиграть.
serh62
serh62
   484 / 839
сегодня в 20:57
согласен с Боковым. ведь будут играть равные соперники. игра на три результата.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   129 / 839
сегодня в 20:47
Как бы трудно ни было нужно постараться не проиграть
Юрниекс
Юрниекс
   92 / 839
сегодня в 20:29
Тогда пусть берут метлы,и идут улицы подмитать.. Мастера 69..
ДАША Д
ДАША Д
   127 / 839
сегодня в 20:23
Ха-ха-ха.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 20:15
Дальше - то чего ? И стоило ли пускать по воде круги...
Caniggia
Caniggia
   37 / 839
сегодня в 20:04
Ну да, конечно, кто может быть ещё тяжелее, чем грозная Сан Марино? Бокову надо было ещё добавить, что ничья с Мариной будет для нас очень хорошим результатом.
Бомж немытый
Бомж немытый
   144 / 839
сегодня в 19:51
Голубой лев Дзюба покажет свой класс.
Юррыч
Юррыч
сегодня в 19:50
Коней после Лудогорца повело.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   263 / 839
сегодня в 19:47
Шанс на победу есть.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   138 / 839
сегодня в 19:47
вы че все несете то))))
Самая слабая европейская сборная. Что с ней может быть тяжелого???? Ее Андорра разгромит в легкую
drug01
drug01
   72 / 839
сегодня в 19:45
Надо играть на победу
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