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Лебедев: «В „Ростове“ вбухивают миллионы, а потом кричат – помогите»

сегодня, 19:24

Депутат Госдумы Игорь Лебедев дал свой комментарий по теме финансовых проблем «Ростова».

Финансовые проблемы у «Ростова» возникают не первый раз. Да, не хочется, чтобы клуб распродавал игроков. Команда идет в пятерке лидеров и имеет все шансы, чтобы попасть в еврокубки. И если футболисты продолжат играть так, как сейчас, то и в Европе имеют все шансы выступить достойно.

Но какое здесь предложение? Повесить клуб полностью на шею государства? Я считаю, это неправильно. Бюджеты субъектов не предназначены для того, чтобы содержать футбольные клубы. Мы выступаем за то, чтобы наш спорт становился профессиональным. Назовите мне хоть одну страну Европы, где футбольные клубы, выступающие в высшей лиге, содержатся за счет государственных денег. Я, например, таких не знаю. Помню, «Томь» была на грани банкротства и сразу: президент, помоги… Еще какие-то клубы теряют финансирование — бюджет, помоги. У нас бюджеты субъектов предназначены для содержания и нужд граждан. Это пенсии, зарплаты, медицина, но они никак не предназначены для содержания футбольных клубов.

Клубы должны становиться более финансово независимыми и больше развивать инфраструктуру, связанную с околофутбольным пространством. Это продажа атрибутики, приглашение болельщиков и проведение каких-то программ для привлекательности своего клуба. Можете представить, чтобы «Барселона» обратилась к правительству Каталонии, чтобы они дали денег на покупку Месси? Ну, ребят, если у вас нет денег на хороших игроков, значит, не покупайте. А то вбухивают миллионы на покупку иностранцев, а потом через полгода кричат: помогите, денег нет. Я считаю, это неправильно. Нужно предпринимать серьезные меры в этом вопросе.

«Амкар» недавно прекратил свое существование, тоже ведь печально. Пермскому краю хочется иметь свой футбольный клуб, да и «Амкар» к тому же неплохо выступал. «Тосно» потеряли, а они выиграли Кубок России и не сыграли в Европе, потому что прекратили свое существование, а там половина финансирования была из субъекта Ленинградской области. Но Ленинградская область не настолько богатая, чтобы содержать футбольный клуб, выступающий в еврокубках. Надо делать так, чтобы клубы больше зависели от коммерческих структур, либо были финансово самостоятельны.

Да, жалко болельщиков, если теряются клубы, но что делать? «Ростов», мне кажется, вполне в состоянии потихоньку вставать на собственные рельсы, потому что стадион клуб собирает всегда полный. Ростовчане на все матчи своей команды ходят с удовольствием, а это тоже деньги, которые могли бы идти на содержание клуба.

Конечно, нужно привлекать инвесторов на правах рекламы или еще что-то делать. Но нужно отходить от зависимости субъектов. Финансовая ситуация в стране не улучшается. И, конечно, когда у губернатора стоит выбор между покупкой Халка или выплатой пенсии, то, естественно, губернатор выберет пенсию. Надо становиться на независимые коммерческие рельсы и научиться зарабатывать деньги.

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Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил С детства за детство
   5 / 839
сегодня в 21:31
Как сказал на днях иностранный агент Навальный - мы быстро выйдем из кризиса, если вернём все наворованные деньги в бюджет. Поднимем зарплаты, пенсии, наладим жизнь, да ещё останется на Ростов и на оживление Амкара с Тосно.
А на мозги долларовым миллионершам не хватит? Аха-ха)
alexamit
alexamit
   377 / 839
сегодня в 21:29
Уж сколько вы,депутаты,воруете во всём мире столько не воруют!Помолчал бы в тряпочку депутат Лебедев.За время правления 62ократов вы всю Россию разворовали да перепродали несколько раз.Одна администрация затопленных городов на иркутчине обогатилась на несколько поколений вперёд.
Serg3.12
Serg3.12 ответил Аксинья
   112 / 839
сегодня в 21:19
Арутюнянц не выкупал клуб, контрольный пакет находится у областной администрации 51%...Арутюнанц просто занимает высокую должность в клубе...
43 процента акций клуба - это не просто
Т34
Т34
   13 / 839
сегодня в 21:06
Там дармоедов надо пересажать, которые к клубу присосались. Причем все они высокого ранга.
kotmyshka
kotmyshka
   231 / 839
сегодня в 21:00
мда...
Александр Алексатов
Александр Алексатов
сегодня в 20:53
ты что за 77 вообще и каким образом к партии примазался
Faustello
Faustello
   111 / 839
сегодня в 20:53
32а высказалась
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   24 / 839
сегодня в 20:47
Ростов по популярности в домашнем регионе и по посещаемости обгоняет спартак. спартак нужно расформировать, Федуна обязать содержать Ростов. И клуб поприличней, и к исторической родине поближе.
cska plus
cska plus
   4 / 839
сегодня в 20:46
Возможно и есть в Ростове бизнесмены, которые бы взялись финансировать клуб, но вот беда есть одна, крылья могут обрубить, случаев куча Мкртчян спонсировал Кубань мало тго он даже собирался построить новый стадион и даже земля была отведена, где теперь Мкртчан? Знают все. Каримов и Анжи, Амкар да, что далеко идти, например Галицкий просто фигура другого колибра да и Краснодар за него постоит поэтому пока правит клубом, такова наша реальность.
ARMENIAN
ARMENIAN
   384 / 839
сегодня в 20:44
Если бы не содержали всех этих зажравшихся бесполезных чиновников, денег бы хватило на всё!
Аксинья
Аксинья ответил Serg3.12
   52 / 839
сегодня в 20:39
Вопрос у меня один: зачем Арутюнянц выкупал клуб?
Арутюнянц не выкупал клуб, контрольный пакет находится у областной администрации 51%...Арутюнанц просто занимает высокую должность в клубе...
ошалевший
ошалевший
   177 / 839
сегодня в 20:38
К О Р Р У П Ц И Я,уж не сынишке ли жирика это не знать
Аксинья
Аксинья ответил _Философ_
   52 / 839
сегодня в 20:38
Предлагаю создать два параллельных чемпионата - чемпионат России по футболу и чемпионат Москвы, распределить между ними по половине путевок в еврокубки и будет отлично - в одном честная борьба, красивый футбол, а другом ( угадайте в каком:) )пусть меряются кабинетами и прикормлеными судьями
Ну уж тогда и чемпионат Газпрома по футболу - там клубов наберется не меньше чем в Москве
Leha-ha50
Leha-ha50
   2 / 839
сегодня в 20:34
Регион дает деньги, но ведь он на Ростове и зарабатывает. Стадион то Ростову не отдали. Можно конечно повысить цены на билеты, как за бугром, вот только кто ходить то будет??? Прежде чем кивать на заграницу, мог бы этот "гусь" сравнить зарплаты и пенсии наши и забугорные. Работяга и пенсионер подумают , что им лучше - похавать купить или на футбол сходить?!?
Пока люди достойно жить не будут , ни о какой самоокупаемости речи быть не может.
И почему этот "белокрылый" не упомянул Зенит, Локо ??? Там бюджетные деньги лярдами расходуются??? Там и футбол, волейбол, хоккей , баскетбол, УЕФА, еще и Шальке к чему то???
Так что песня хоть и жалестная, но неудачная у государственной "птички" получилась!!!
Медив
Медив
   95 / 839
сегодня в 20:33
Первая его здравая мысль. Когда из богатой Швеции и Норвегии, где средняя зп в 5 раз больше, чем здесь, приезжают футболисты в Ростов, потому что тут им платят в пять раз больше, чем там... Ну оно не складывается
С детства за детство
С детства за детство
   76 / 839
сегодня в 20:32
Как сказал на днях иностранный агент Навальный - мы быстро выйдем из кризиса, если вернём все наворованные деньги в бюджет. Поднимем зарплаты, пенсии, наладим жизнь, да ещё останется на Ростов и на оживление Амкара с Тосно.
Big krendel
Big krendel
   27 / 839
сегодня в 20:31
У этого депутата у самого наверное рыльце в пушку.
Пердив-на-Дону
Пердив-на-Дону
   822 / 839
сегодня в 20:29
Помогите нам, нечем оплачивать миллионные контракты Попова, Еременко и т.д.
Все уже украли, Федун, помоги!!!((
Морозовский
Морозовский
   1 / 839
сегодня в 20:23
Ты, дипутат черкизонский, пой эти песни "зене" с "газпрёмом и "локопсану" с РЖД!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   20 / 839
сегодня в 20:23
Денех остался последний чемодан...
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил За адекватность
   477 / 839
сегодня в 20:22
"Видишь что на твоей новой родине творится) Так что задумайся!!!!" Вы же адекватны были, а тут три восклицательных, да ладно восклицательные, сами бы на последнем слове сконцентрировались.
Ну по поводу "творится" , у нас одинаковая ситуация, а по поводу сепаратизма, так таких обличать надо, они родину старую продали, и новую могут продать. Поэтому рекомендую и вам "задуматься"!!!!
mihaluch
mihaluch
   69 / 839
сегодня в 20:22
Надо сокращать зарплаты футболистам,а то скоро не каких денег не хватит.
Миша Волк
Миша Волк
   456 / 839
сегодня в 20:19
Люди мы всё время забываем, что коорпорации приносят прибыль, при чем немалую, за счет их средств развивается футбол, они не к вам в карман лезут, они своей прибылью дают толчок развитию спорта, а переводить клуб на бюджет, глупо и необоснованно, имхо...
NAZAR 007
NAZAR 007
   164 / 839
сегодня в 20:17
Касаемо зарпалат, к месту это или не к месту .
Очень глубоко заблуждается, кто считает,
что в Питере средняя з/п- 47 с лишним тысяч,
как официально озвучка, а вот реальные цифры
это от 27 до 35 косарей . Менеджер среднего звена,
получающий в Питере 34 косаря, в Москве, не убиваясь,
получает 55 косариков, а с 1 января 2020 подземка Питера
будет 55 рубликов.Практически подогнали к московскому жетону..
Только вот какая закавыка : в Москве то средняя реальная з/п
в полтора раза , а то и 2 с лишним раза выше, чем в Питере...
За адекватность
За адекватность ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   51 / 839
сегодня в 20:13
Видишь что на твоей новой родине творится) Так что задумайся!!!!
"Видишь что на твоей новой родине творится) Так что задумайся!!!!" Вы же адекватны были, а тут три восклицательных, да ладно восклицательные, сами бы на последнем слове сконцентрировались.
_Философ_
_Философ_
   79 / 839
сегодня в 20:10
Предлагаю создать два параллельных чемпионата - чемпионат России по футболу и чемпионат Москвы, распределить между ними по половине путевок в еврокубки и будет отлично - в одном честная борьба, красивый футбол, а другом ( угадайте в каком:) )пусть меряются кабинетами и прикормлеными судьями
Serg3.12
Serg3.12
   112 / 839
сегодня в 20:07
Вопрос у меня один: зачем Арутюнянц выкупал клуб?
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   5 / 839
сегодня в 20:06
Видишь что на твоей новой родине творится) Так что задумайся!!!!
Моя Родина одна и её уже нет, так что не вешай мне ярлыки, щеневмерлык. Аха-ха)
Serg3.12
Serg3.12
   112 / 839
сегодня в 20:02
Обычный болтун при папе скоморохе
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил ПерекатиПоле
   164 / 839
сегодня в 20:02
Про миллиарды Петербургу - смешно. Денег в притык хватает хоть как то поддерживать приличный внешний вид центра. Построили стадион, так вонища и визги из столицы до сих пор прут. Они на перекладке плитки на Тверской каждый год 10 бюджетов Питера выедают, не говоря уже о других городах.
Ну, естественно нет столько средств, как в Москве.
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