Червиченко: «Футболистов „Ростова“ зимой будут переманивать конкуренты»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением про финансовые проблемы «Ростова»:

Для футболистов и менеджеров «Ростова», это ситуация в клубе не такая большая проблема. Поскольку там работают все квалифицированные люди, как футболисты, так и менеджеры. Я думаю, если ничего не изменится в «Ростове», то долго ждать не придется, их в межсезонье с руками и ногами оторвут. Как только будет понятно, что ситуация не меняется, то многих футболистов и менеджеров мы в течении недели увидим на новых местах, с гораздо лучшими предложениями, начиная от главного тренера и заканчивая генеральным директором.

Говорят, работа дураков любит. Кто за бесплатно работает? Ведь администрация, которая должна деньги, она же тоже за бесплатно не хочет работать, все же приходят в кассу за своей зарплатой. С чего они взяли, что люди должны бегать на футбольном поле за бесплатно? Тем более люди на хорошем счету, они работу выполняют добросовестно.

Это подвиг, что «Ростов» при таком финансировании идет в лидерах чемпионата России. Поэтому, я думаю, что единственным пострадавшим здесь будут ростовские болельщики. Футбол в Ростове любят, мы видим какая посещаемость в домашних матчах у «Ростова», может только у «Краснодара» такая же посещаемость.

Почему так происходит? Потому что в России у нас часто именно так происходит, чиновники обещают, языком брякают, а вот выполнять никогда не торопятся. Для чиновничества, это абсолютная нормальная ситуация, наобещать и наговорить, но ничего не выполнить.