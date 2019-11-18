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Червиченко: «Футболистов „Ростова“ зимой будут переманивать конкуренты»

сегодня, 18:39

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением про финансовые проблемы «Ростова»:

Для футболистов и менеджеров «Ростова», это ситуация в клубе не такая большая проблема. Поскольку там работают все квалифицированные люди, как футболисты, так и менеджеры. Я думаю, если ничего не изменится в «Ростове», то долго ждать не придется, их в межсезонье с руками и ногами оторвут. Как только будет понятно, что ситуация не меняется, то многих футболистов и менеджеров мы в течении недели увидим на новых местах, с гораздо лучшими предложениями, начиная от главного тренера и заканчивая генеральным директором.

Говорят, работа дураков любит. Кто за бесплатно работает? Ведь администрация, которая должна деньги, она же тоже за бесплатно не хочет работать, все же приходят в кассу за своей зарплатой. С чего они взяли, что люди должны бегать на футбольном поле за бесплатно? Тем более люди на хорошем счету, они работу выполняют добросовестно.

Это подвиг, что «Ростов» при таком финансировании идет в лидерах чемпионата России. Поэтому, я думаю, что единственным пострадавшим здесь будут ростовские болельщики. Футбол в Ростове любят, мы видим какая посещаемость в домашних матчах у «Ростова», может только у «Краснодара» такая же посещаемость.

Почему так происходит? Потому что в России у нас часто именно так происходит, чиновники обещают, языком брякают, а вот выполнять никогда не торопятся. Для чиновничества, это абсолютная нормальная ситуация, наобещать и наговорить, но ничего не выполнить.

Ранее Червиченко рассказал про перспективы «Спартака» в этом сезоне. 

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Все комментарии
Abverin
Abverin
   171 / 839
сегодня в 19:35
Ростов совсем не конкурент Зениту, пусть переманивают свиньи и кони.
mihaluch
mihaluch
   71 / 839
сегодня в 19:26
Могут переманивать,а может не будут переманивать, всё зависит от конкретной ситуации.
Аксинья
Аксинья
   53 / 839
сегодня в 19:16
Разве кабинетные могут составить "Ростову" конкуренцию - только своим грязным баблом и давят...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   23 / 839
сегодня в 19:09
Про какую бесплатность он говорит, когда футболисты все миллионеры, и отнюдь не рублёвые. Нищеброды-это работяги на заводах да колхозах, вот они реально выживают...
ДАША Д
ДАША Д
   132 / 839
сегодня в 19:09
Скорее будут растаскивать.
Смольчик
Смольчик
   736 / 839
сегодня в 19:07
Таких футболистов, как Мевля или Новосельцев, можно сразу отдавать коням с Лудогорцем играть.
beefs
beefs
   190 / 839
сегодня в 18:59
А нам втуляют, что мы шестые если каждый год дербанят пару команд, а некоторые вообще исчезают...
Литейный 4
Литейный 4
   6 / 839
сегодня в 18:58
Для Зенита все из состава Ростова слабоваты будут. Гыгыгы
Leha-ha50
Leha-ha50
   3 / 839
сегодня в 18:49
Посмотрим , что дальше будет??? Может и не разбегутся ???
Вот туркмен накуролесил, до сих пор долги всплывают!!!
Болелам терпения и надеяться на лучшее!!!
Ваня лучший
Ваня лучший
   21 / 839
сегодня в 18:48
Заблуждаешься, Червь. Зенит их скупит моментально и не торгуясь, чтобы никому не достались
Бомж немытый
Бомж немытый
   206 / 839
сегодня в 18:46
Если вдруг кто-нибудь захочет приобрести футболиста Ростова, то тут сразу появится Газпром, чтобы усадить их на свою длинную скамью.
cska plus
cska plus
   4 / 839
сегодня в 18:45
Червь хотечет сказать, что чиновники воры.
Лиговский
Лиговский
   199 / 839
сегодня в 18:44
Их переманивали и прошлой зимой, и позапрошлой, участь у них такая.
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