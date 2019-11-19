Защитник «Аталанты»: «Боимся ли мы Роналду? Нет»

Защитник «Аталанты» Хосе Луис Паломино в преддверии матча с «Ювентусом» заявил, что он и его партнеры не боятся форварда туринцев Криштиану Роналду.
Мы надеемся, что превзойдем «Ювентус». Мы хотим провести хороший матч. Боимся ли мы Роналду? Нет. Мы знаем, что должны уважать всех соперников и внимательно относиться к ним, но мы хотим бороться до конца и играть в наш футбол.
Напомним, что Криштиану Роналду попал в скандал из-за своего поведения после замены в недавнем матче с «Миланом». Форвард экспрессивно выразил недовольство заменой. Впоследствии Роналду позвал игроков «Юве» на ужин, чтобы извиниться за свое поведение. Встреча футболистов пройдет до матча туринцев против «Аталанты».
Что же вы не пишете кто командует в барсе и сборной?
Кто дает добро или запрет на покупку того или иного игрока.Если бы вашего гнома заменили,столько было бы вони в адрес Вальверде.
Ему и так достается от вас сектантов.
Какие же вы лицемеры барсоглоры.
Что же вы не пишете кто командует в барсе и сборной?
Кто дает добро или запрет на покупку того или иного игрока.Если бы вашего гнома заменили,столько было бы вони в адрес Вальверде.
Ему и так достается от вас сектантов.
Какие же вы лицемеры барсоглоры.