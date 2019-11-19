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Защитник «Аталанты»: «Боимся ли мы Роналду? Нет»

сегодня, 15:51
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус23.11.2019 в 17:00 Не начался

Защитник «Аталанты» Хосе Луис Паломино в преддверии матча с «Ювентусом» заявил, что он и его партнеры не боятся форварда туринцев Криштиану Роналду.

Мы надеемся, что превзойдем «Ювентус». Мы хотим провести хороший матч. Боимся ли мы Роналду? Нет. Мы знаем, что должны уважать всех соперников и внимательно относиться к ним, но мы хотим бороться до конца и играть в наш футбол.      

Напомним, что Криштиану Роналду попал в скандал из-за своего поведения после замены в недавнем матче с «Миланом». Форвард экспрессивно выразил недовольство заменой. Впоследствии Роналду позвал игроков «Юве» на ужин, чтобы извиниться за свое поведение. Встреча футболистов пройдет до матча туринцев против «Аталанты».

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Все комментарии
Виссарионович
Виссарионович
   50 / 837
сегодня в 17:04
Аталанте самое главное чтобы Роналду не меняли 90 минут, иначе выйдет Дибала и тогда Ювентус начнёт реализовывать моменты и играть в свой привычный футбол.
feris1
feris1
   129 / 837
сегодня в 16:57
    FERIS
    FERIS
       172 / 837
    сегодня в 16:30
    Ещё не известно будет ли играть Рон в этом матче.
    Gelious
    Gelious
       54 / 837
    сегодня в 16:25
    Обычно именно такие самоуверенные команды он и наказывает.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
       98 / 837
    сегодня в 16:18
    Роналду не бояться надо, а опасаться, тем более не ездить к нему на яхту.
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