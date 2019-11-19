Защитник «Аталанты»: «Боимся ли мы Роналду? Нет»

сегодня, 15:51

Защитник «Аталанты» в преддверии матча с «Ювентусом» заявил, что он и его партнеры не боятся форварда туринцев .

Мы надеемся, что превзойдем «Ювентус». Мы хотим провести хороший матч. Боимся ли мы Роналду? Нет. Мы знаем, что должны уважать всех соперников и внимательно относиться к ним, но мы хотим бороться до конца и играть в наш футбол.

Напомним, что Криштиану Роналду попал в скандал из-за своего поведения после замены в недавнем матче с «Миланом». Форвард экспрессивно выразил недовольство заменой. Впоследствии Роналду позвал игроков «Юве» на ужин, чтобы извиниться за свое поведение. Встреча футболистов пройдет до матча туринцев против «Аталанты».