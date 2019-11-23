«Ливерпуль» одержал гостевую победу над «Кристал Пэлас»

«Ливерпуль» в игре 13-го тура АПЛ одолел «Кристал Пэлас». «Красные» (37 очков) занимают первое место в турнирной таблице, «орлы» (15 баллов) - четырнадцатые.
Лондон, стадион Селхарст Парк
«Кристал Пэлас» - «Ливерпуль» 1:2 (0:0)
Голы: Заха 82 - Мане 49, Роберто Фирмино 85
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Уорд (Келли 70), Томкинс, Кэхилл, ван Анхольт, Таунсенд, Куяте (Шлупп 72), Миливоевич, МакАртур, Заха, Айю (Бентеке 76)
Главный тренер: Ходжсон Рой.
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Милнер 79), Фабиньо, Вейналдум, Мане, Роберто Фирмино (Гомес 89), Окслейд-Чемберлен (Ориги 64)
Главный тренер: Клопп Юрген.
Предупреждения: Фабиньо 54
Ранее «Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм».
Зачем такой чемпионат? Отдайте сразу титул ливерпулю и не мучайте болельщиков
Зачем такой чемпионат? Отдайте сразу титул ливерпулю и не мучайте болельщиков
Позорище Оливерпулю)
Позорище Оливерпулю)
Сто пудово с душком победка, другие сквозера не штампуют.
Сто пудово с душком победка, другие сквозера не штампуют.
Отрыв не сокращается!!!
Отрыв не сокращается!!!
Но так и не понял сути вопроса)
Но так и не понял сути вопроса)
Просто звери!
Просто звери!