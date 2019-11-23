ГлавнаяНовости

«Ливерпуль» одержал гостевую победу над «Кристал Пэлас»

вчера, 19:54
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Ливерпуль» в игре 13-го тура АПЛ одолел «Кристал Пэлас». «Красные» (37 очков) занимают первое место в турнирной таблице, «орлы» (15 баллов) - четырнадцатые.

Лондон, стадион Селхарст Парк

«Кристал Пэлас» - «Ливерпуль» 1:2 (0:0)
Голы: Заха 82 - Мане 49, Роберто Фирмино 85

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Уорд (Келли 70), Томкинс, Кэхилл, ван Анхольт, Таунсенд, Куяте (Шлупп 72), Миливоевич, МакАртур, Заха, Айю (Бентеке 76)
Главный тренер: Ходжсон Рой.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Милнер 79), Фабиньо, Вейналдум, Мане, Роберто Фирмино (Гомес 89), Окслейд-Чемберлен (Ориги 64)
Главный тренер: Клопп Юрген.

Предупреждения: Фабиньо 54

Ранее «Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Реал» добыл победу над «Сосьедадом» и догнал «Барселону»
Сегодня, 00:52 Комментарии7
«Интер» в гостях разгромил «Торино». Четвертая победа «нерадзурри» подряд
Сегодня, 00:51 Комментарии4
«Милан» и «Наполи» не выявили победителя
Вчера, 22:35 Комментарии3
«Гранада» сдержала натиск «Атлетико»
Вчера, 22:25 Комментарии7
«Манчестер Сити» одержал победу над «Челси»
Вчера, 22:24 ВидеоКомментарии104
«РБ Лейпциг» на своем поле разгромил «Кельн»
Вчера, 22:23 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Владимир Тимофеевв
Владимир Тимофеевв ответил DXTK
   200 / 853
вчера в 23:28
очередной судейски отскок ливерпуля!!!!
Ты про чистый фол при атаке на Ловрене все тебе кажутся судейские заговоры в пользу Ливерпуля кто виноват в том что игрок КП не знает футбольных правил думая что толчок на защитнике Ливерпуля останется незамеченным. Как насчёт засчитанного гола Рэшфорда в наши ворота там где тоже был фол на Ориги а также отмененный чистый гол Фирмино в ворота Астон Виллы но хейтеры красных от своей предвзятости к Ливерпулю не хотят это видеть а только пытаются раздувать разговоры от неоткуда о любви судей к Ливерпулю .
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон ответил Y N W A.
   592 / 853
вчера в 23:25
Опять судья помог(
Зачем такой чемпионат? Отдайте сразу титул ливерпулю и не мучайте болельщиков
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил Князь сажал врагов на посох
   55 / 853
вчера в 23:10
А мы знаем дорогу как свои пять пальцев,и нам проводники муму не нужны.вахахахахаха.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил lobsterdam
   168 / 853
вчера в 23:05
да лфк уже попал в книгу рекордов Гиннеса - 30 лет без побед, ну а МЮ этих кубков хватает!
Так Челси и Ман Сити вообще рекордсмены, одни не были чемпионами 44, а другие 50 лет, по вашей логики, и когда Ман Ю брал 13 титулов АПЛ, к судейству в пользу Юнайтед было больше вопросов чем сейчас к Ливерпулю, или уже забыли Ферги тайм имени Уэбба? А сейчас его дело также живет и процветает, когда Юнайтед чуть ли не в каждом матче бьет пенальти.
lobsterdam
lobsterdam ответил Kirill Erokhin
   166 / 853
вчера в 22:47
Так вам переживать нужно, что мимо еврокубков пролетите.
да лфк уже попал в книгу рекордов Гиннеса - 30 лет без побед, ну а МЮ этих кубков хватает!
Cremen
Cremen
   49 / 853
вчера в 22:46
Ливерпуль с победой!
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил fanliverpoolfan 2
   6 / 853
вчера в 22:44
Как пишет княжи! гоббы бомбят?значит Ливерпуль на правильном пути.идем за титулом Апл.
Не заблудитесь по дороге, ведь проводника такого как Оливер может не оказаться рядом в трудную минуту. Аха-ха)
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Князь сажал врагов на посох
   103 / 853
вчера в 22:27
Аха-ха), а ведь и правда победа с душком. Умные люди, смотревшие матч, просветили меня, что был отменён чистый гол КП. Позорище Оливерпулю)
ну чуток колбаска ВАРённая подтухла,вот орлы и траванулись... ухаха!
112910415
112910415
   62 / 853
вчера в 22:27
правильной дорогой шагают !
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   55 / 853
вчера в 22:18
Как пишет княжи! гоббы бомбят?значит Ливерпуль на правильном пути.идем за титулом Апл.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   55 / 853
вчера в 22:15
Всех с победой
Владимир Тимофеевв
Владимир Тимофеевв
   200 / 853
вчера в 21:57
С победой красных! У команды есть характер вырывать победы в концовке. Судья все правильно разобрал в моменте с отменным голом КП на повторе четко видно фол на Ловрене .
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил lobsterdam
   168 / 853
вчера в 21:33
а чего так переживаете, мерзосайцы, думаете судья вдруг не вступится?
Так вам переживать нужно, что мимо еврокубков пролетите.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил lobsterdam
   168 / 853
вчера в 21:32
это называется "френди тайм"
И где там Френд помогал? Фирмино забил чистый гол, а не как у Ман Ю единственный удар в створ это гол, потому что пенальти.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   6 / 853
вчера в 21:32
Аха-ха), а ведь и правда победа с душком. Умные люди, смотревшие матч, просветили меня, что был отменён чистый гол КП.

Позорище Оливерпулю)
lobsterdam
lobsterdam ответил Kirill Erokhin
   166 / 853
вчера в 21:30
Без валидола, Ливерпуль не был бы Ливерпулем, всех Красных с победой. + 8 от Лестера, но сейчас еще МС с Челси будут играть.
а чего так переживаете, мерзосайцы, думаете судья вдруг не вступится?
lobsterdam
lobsterdam ответил Hoyar
   166 / 853
вчера в 21:27
Клоппи тайм во всей красе, конечно такие матчи много эмоций отнимает у фанатов. С победой.
это называется "френди тайм"
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Steven Gerrard 008
   6 / 853
вчера в 21:16
Парни, я точный счёт угадал, а поставил всего лишь 25 рублей)))
Вот видишь, ты знаешь уровень своего клуба, потому и ставку сделать боишься. А вдруг судья не сыграет? Аха-ха)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   6 / 853
вчера в 21:14
Матч не смотрел. Что тут было? Голы с офсайда?
Сто пудово с душком победка, другие сквозера не штампуют.
Leha-ha50
Leha-ha50
   21 / 853
вчера в 21:04
Ливерпуль прет без остановок!!!
Отрыв не сокращается!!!
Y N W A.
Y N W A. ответил h8you
   43 / 853
вчера в 21:02
Ну у нас тоже не Майами, все же южный урал, конец ноября здесь уже зима.
Но так и не понял сути вопроса)
h8you
h8you ответил Y N W A.
   250 / 853
вчера в 20:57
Какая погода? Перепраздновал победу штоль?)
ну у нас дубак жуткий....- 9 а уже холодрыга
Hoyar
Hoyar
   389 / 853
вчера в 20:54
Клоппи тайм во всей красе, конечно такие матчи много эмоций отнимает у фанатов. С победой.
ДАША Д
ДАША Д
   197 / 853
вчера в 20:32
И тут повезло.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   234 / 853
вчера в 20:30
Мои поздравления болельщикам красных)
Просто звери!
773sergeytank
773sergeytank
   145 / 853
вчера в 20:19
Зашёл поздравить фантик лив фантика с победой, а его нет. Наверное он ещё в шоке, что умудрились запихать победный мяч не прибегая к пенки. Молодцы))
RedRedTeam
RedRedTeam
   537 / 853
вчера в 20:17
Красных с победой. Скорей всего Клопп акционер фабрики по производству валидола.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   255 / 853
вчера в 20:16
Парни, я точный счёт угадал, а поставил всего лишь 25 рублей)))
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   103 / 853
вчера в 20:11
позвонил Язь и попросил проверить ВАР, в результате гол отменили,а Язь хотел,что бы засчитали два мяча одновременно.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   168 / 853
вчера в 20:11
Без валидола, Ливерпуль не был бы Ливерпулем, всех Красных с победой. + 8 от Лестера, но сейчас еще МС с Челси будут играть.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100