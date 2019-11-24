«Интер» в два раза повысил цену на Габигола

сегодня, 17:10

Руководство миланского «Интера» повысило цену на нападающего (Габигол).

Ранее «нерадзурри» оценивали 23-летнего бразильского футболиста в 20-22 миллиона евро, но его удачные выступления в аренде за «Фламенго» предоставили клубу возможность пересмотреть стоимость игрока. Теперь миланский клуб хочет за Габигола не менее 35-40 млн евро.

Напомним, что Габигол в январе этого года ушел в аренду во «Фламенго», где недавно стал победителем Кубка Либертадорес, сделав дубль в финале турнира.