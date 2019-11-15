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«Вестерло» разорвал контракт с Эменике спустя 2 месяца после подписания

сегодня, 08:24

Бельгийский клуб «Вестерло» разорвал контракт с экс-нападающим московского «Спартака» Эммануэлем Эменике уже через два месяца после подписания соглашения. Пресс-служба клуба уже прокомментировала данное решение:

Эммануэль Эменике и «Вестерло» по взаимному согласию прекращают сотрудничество. Несмотря на усилия, приложенные обеими сторонами, мы поняли, что игрок не сможет достичь уровня, который хотели бы видеть обе стороны. «Вестерло» благодарит Эммануэля за выбор и доверие к клубу, а игрок благодарит клуб за предоставленный ему шанс.

Эменике в 5 матчах за «Вестерло» не отметился результативными действиями. Напомним, игрок выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год. Прошлым клубом Эменике был испанский «Лас-Пальмас».

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Все комментарии
makkie
makkie
   9 / 865
сегодня в 09:25
Эменике, как и Веллитон, были лучшими в Спартаке.
Как ушли от нас, нигде не заиграли и пропали с радаров.
Ох, как Эм гонял паровозов на поле 😊
cska plus
cska plus
   7 / 865
сегодня в 09:00
Одно слово бывший игрок спартака.
time out
time out
   44 / 865
сегодня в 08:41
Ему уже завязывать пора с футболом.
ДСА
ДСА
   129 / 865
сегодня в 08:39
Дохлый игрок.
d_fincher
d_fincher
   24 / 865
сегодня в 08:31
Лучшие годы провел в Спартаке. Так часто бывает. Промес, Веллитон, Алекс - многие.
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