«Вестерло» разорвал контракт с Эменике спустя 2 месяца после подписания

сегодня, 08:24

Бельгийский клуб «Вестерло» разорвал контракт с экс-нападающим московского «Спартака» уже через два месяца после подписания соглашения. Пресс-служба клуба уже прокомментировала данное решение:

Эммануэль Эменике и «Вестерло» по взаимному согласию прекращают сотрудничество. Несмотря на усилия, приложенные обеими сторонами, мы поняли, что игрок не сможет достичь уровня, который хотели бы видеть обе стороны. «Вестерло» благодарит Эммануэля за выбор и доверие к клубу, а игрок благодарит клуб за предоставленный ему шанс.

Эменике в 5 матчах за «Вестерло» не отметился результативными действиями. Напомним, игрок выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год. Прошлым клубом Эменике был испанский «Лас-Пальмас».