СМИ: Паратичи рассматривает вопрос перехода Миранчука в «Ювентус»

вчера, 14:08

«Ювентус» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Локомотива» . Вопросом занимается спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи.

«Юве» не торопится с трансфером. «Старая синьора» не намерена оформлять сделку с «Локомотивом» в январе, сообщают итальянские СМИ .

Отмечается, что недавно люди из окружения Миранчука предложили «Ювентусу» подписать контракт с игроком. Вместе с тем представители полузащитника контактировали и с другими итальянскими клубами.

Напомним, что ранее информацию о возможном переходе Миранчука в «Юве» прокомментировал агент футболиста.