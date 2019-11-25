СМИ: Паратичи рассматривает вопрос перехода Миранчука в «Ювентус»

«Ювентус» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука. Вопросом занимается спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи.
«Юве» не торопится с трансфером. «Старая синьора» не намерена оформлять сделку с «Локомотивом» в январе, сообщают итальянские СМИ.
Отмечается, что недавно люди из окружения Миранчука предложили «Ювентусу» подписать контракт с игроком. Вместе с тем представители полузащитника контактировали и с другими итальянскими клубами.
Напомним, что ранее информацию о возможном переходе Миранчука в «Юве» прокомментировал агент футболиста.
Еще недавно сиотрел статистику Юве.....по арендам было "распихано" 44 игрока..
Еще недавно сиотрел статистику Юве.....по арендам было "распихано" 44 игрока..
И в случае успешного выступления, можно попробовать силы в топ-клубе.
И в случае успешного выступления, можно попробовать силы в топ-клубе.
скриньте
скриньте
Свои 26 полузащитников вообще не справляются....
Свои 26 полузащитников вообще не справляются....
Провернул Ювентус
С Аталантой в сериале
Но миранчуки сказали
Ехать нам нельзя в Турин
Мимо сборной пролетим
Нам начальство говорит
Ждёт нас в Питере зенит
Провернул Ювентус
С Аталантой в сериале
Но миранчуки сказали
Ехать нам нельзя в Турин
Мимо сборной пролетим
Нам начальство говорит
Ждёт нас в Питере зенит
https://www.youtube.com/watch?v=kamhYmPVdVA