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СМИ: Паратичи рассматривает вопрос перехода Миранчука в «Ювентус»

вчера, 14:08

«Ювентус» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука. Вопросом занимается спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи.

«Юве» не торопится с трансфером. «Старая синьора» не намерена оформлять сделку с «Локомотивом» в январе, сообщают итальянские СМИ.

Отмечается, что недавно люди из окружения Миранчука предложили «Ювентусу» подписать контракт с игроком. Вместе с тем представители полузащитника контактировали и с другими итальянскими клубами.  

Напомним, что ранее информацию о возможном переходе Миранчука в  «Юве» прокомментировал агент футболиста.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   80 / 857
вчера в 22:54
Вот что значит хороший агент - как заурядных игроков распиарил!
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответил Jeck Denielse
   443 / 857
вчера в 22:20
Может зря, но какой % из них является воспитанниками клуба и каков % у вас?)
Чист
Чист
   284 / 857
вчера в 20:31
Однозначно ненадо идти в топ клуб -там надо с первой игры показывать а это очень трудно -как бы не ракручивали Миранчуков им ещё до этого очень много работать а в среднем клубе постоянная игра и можно себя показать и опыта набрать их средний всеравно выше нашего лидера -пример Дзьюба как себя проявил в Арсенале -вот так надо пробиваться
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил ИГРОЧИШКА
   26 / 857
вчера в 19:33
Ну это ты зря..
Еще недавно сиотрел статистику Юве.....по арендам было "распихано" 44 игрока..
kts
kts
   226 / 857
вчера в 19:11
Брехня. Однозначно в Зенит
Сп62
Сп62
   107 / 857
вчера в 18:37
Я так понял, что люди из окруженя Миранчука предложили его Юве. А Юве лишь интересуется. Но ведь пообещать жениться, это ещё не жениться.
bacek15
bacek15
   603 / 857
вчера в 18:35
"Таити, Таити! Нас и здесь не плохо кормят!" )))
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответил Jeck Denielse
   443 / 857
вчера в 18:34
Ну у них нет столько фарм клубов как у вас, некуда сплавлять
Detroit_07
Detroit_07
   637 / 857
вчера в 18:19
Лучше бы перешёл в какой-нибудь середняк, которые борется за попадание в еврокубки. Набрался бы там опыта, привык к новым скоростям.
И в случае успешного выступления, можно попробовать силы в топ-клубе.
Klаsse
Klаsse
вчера в 18:07
миранчук после евро в 51ик перейдёт
скриньте
beefs
beefs
   212 / 857
вчера в 18:06
Сложно это все и нужно ли Миранчуки...
Санчо Панса
Санчо Панса
   103 / 857
вчера в 17:51
Короче многое должно сложиться, чтобы Алексей оказался в туринском суперклубе! Но этот трансфер вполне даже вероятен, почему бы и нет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   26 / 857
вчера в 17:44
Тяжко Ювентусу без Миранчука....
Свои 26 полузащитников вообще не справляются....
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   333 / 857
вчера в 17:33
Классно! Скоро и Барселона включится в борьбу за Миранчука.
obana777
obana777
   81 / 857
вчера в 17:11
Что, еще не рассмотрели вопрос? Целый день вывеска висит на соккере.Совсем Фабио Паратичи мышей не ловит.
За адекватность
За адекватность
   87 / 857
вчера в 17:10
Положи на пару с братом треху "Байеру", ну чтобы мне пенсионеру хоть за жеребьевкой ЛЕ посмотреть.Потом хоть на Марс.
112910415
112910415
   63 / 857
вчера в 17:05
вперёд, к звёздам !
Alex12357
Alex12357
   318 / 857
вчера в 17:03
Не дорос он ещё до Европы ,-яркий пример -Головин.
Тага Дага
Тага Дага
   79 / 857
вчера в 16:58
Тяжело будет ему в Юве,там полузащитников на две команды, сейчас условно говоря в реале,псж,заиграть легче,чем в Юве..очень высокая конкуренция.
Пулково-2
Пулково-2
   256 / 857
вчера в 16:55
Паратичи хоть сам об этом знает?
Остапчук 67
Остапчук 67
   451 / 857
вчера в 16:54
Балаган.
Гавриленко
Гавриленко
   4 / 857
вчера в 16:49
Раскатал губу ювентус
Провернул Ювентус
С Аталантой в сериале
Но миранчуки сказали
Ехать нам нельзя в Турин
Мимо сборной пролетим
Нам начальство говорит
Ждёт нас в Питере зенит
juvenale
juvenale ответил Да ладно вам
   10 / 857
вчера в 16:49
Парни, есть предложение. Поскольку весь Соккер стал стебаться над Ювентусом из-за нескольких его глоров и ветки этой команды стали набирать из-за этого много комментариев, то сайт, соответственно, стал намного больше постить контента с туринским клубом. Посему предлагаю делать всё тоже самое не в ветках Ювентуса, а в других - итальянских или английских. А то мы сами своими приколами увеличиваем количество новостей про этот клуб, а это никому не нужно. Ветки Ювентуса под игнор, всё веселье - в другие места.
вперед ббилан хахахахах так это не поможет твоему середняку все равно выше 7го места подняться хахаха
Гавриленко
Гавриленко ответил Да ладно вам
   4 / 857
вчера в 16:41
Согласен. Пусть лучше говорят о Джикии, Промесе, Крале, которые станут лучшими игроками ЧЕ. Правда, первым двум могут помешать, соответственно, дырерме/дзюба/дырнандес и дыр лигт.
wingback
wingback
   246 / 857
вчера в 16:28
Партачи? Они же в пердиве одной ногой...
kotmyshka
kotmyshka
   260 / 857
вчера в 16:22
увидим
Да ладно вам
Да ладно вам
   5 / 857
вчера в 16:09
Парни, есть предложение. Поскольку весь Соккер стал стебаться над Ювентусом из-за нескольких его глоров и ветки этой команды стали набирать из-за этого много комментариев, то сайт, соответственно, стал намного больше постить контента с туринским клубом. Посему предлагаю делать всё тоже самое не в ветках Ювентуса, а в других - итальянских или английских. А то мы сами своими приколами увеличиваем количество новостей про этот клуб, а это никому не нужно. Ветки Ювентуса под игнор, всё веселье - в другие места.
Faustello
Faustello ответил Ангел неБесГрешен
   69 / 857
вчера в 15:51
До ТО еще далеко, а утки уже запущены. Чалов в Челси, Миранчук в Юве. Бред...
И это ещё два тура, после этого Утиные истории расцветут во всей красе.
рже
рже
   409 / 857
вчера в 15:45
По составу Миранчуку в Ювентусе надо будет полностью выкладываться чтобы попасть на скамейку!!!
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   52 / 857
вчера в 15:44
Через год у свиней окажется Шуррле помогать бездельничать.
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