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«Арсенал» рассматривает Почеттино как замену Эмери

вчера, 22:28

«Арсенал» начал готовиться к возможному увольнению нынешнего главного тренера Унаи Эмери.

По информации СМИ, «канониры» на замену испанскому специалисту рассматривают бывшего наставника «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. Также среди кандидатов бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри и тренер «Манчестер Сити» Микель Артета.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» может уволить Эмери в начале следующего года.

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Nazi
Nazi ответил Так Себе Аналитик
   288 / 856
сегодня в 10:24
Артета имхо худшее, что может случиться с "Арсеналом". Согласен с Наци, он воплощал в себе одни из худших черт арсенальских игроков и ничем хорошим не запомнился. И не вижу, что даст его работа с тренером, успехи которого в АПЛ основываются на двух составах и безлимитном бюджете. А ты видел, что они после ничьей разместили на сайте? Заявление Эмери "Клуб меня полностью поддерживает, я знаю, что я могу работать лучше, я улучшу выступления игроков". То есть они 100% поддерживают Эмеришку несмотря на то, что в каждом матче любой аутсайдер нас в два раза перепинывает. Как я написал после матча, зачем ему что-то делать, если стадион заполняется под завязку?
"Как я написал после матча, зачем ему что-то делать, если стадион заполняется под завязку?"

Вот она ИСТИНА!

И самая большая ошибка фанатов Арсенала. Вместо того, что бы бойкотировать кронке, они раскупали и раскупают сезонные абонементы, как пирожки. А вот Венгера, который и создал ТОТ незабываемый Арсенал загнобили. И получили то, что получили :)
Abverin
Abverin
   57 / 856
сегодня в 06:48
Кто хоть раз побывал в спартаке тренером, останется трененеришкой навеки.
ЮЗИК
ЮЗИК
   240 / 856
сегодня в 05:35
Давно пора что то делать
ДСА
ДСА
   339 / 856
сегодня в 04:32
Это хороший вариант.
Морозовский
Морозовский
   7 / 856
сегодня в 00:28
    Сантус
    Сантус ответил Так Себе Аналитик
       37 / 856
    сегодня в 00:28
    Артета имхо худшее, что может случиться с "Арсеналом". Согласен с Наци, он воплощал в себе одни из худших черт арсенальских игроков и ничем хорошим не запомнился. И не вижу, что даст его работа с тренером, успехи которого в АПЛ основываются на двух составах и безлимитном бюджете. А ты видел, что они после ничьей разместили на сайте? Заявление Эмери "Клуб меня полностью поддерживает, я знаю, что я могу работать лучше, я улучшу выступления игроков". То есть они 100% поддерживают Эмеришку несмотря на то, что в каждом матче любой аутсайдер нас в два раза перепинывает. Как я написал после матча, зачем ему что-то делать, если стадион заполняется под завязку?
    Нужно держать в голове,что это болелы опу готовы рвать за клуб...игроки тупо зарабатывают деньги.Класть с пробором они хотели на традиции,историю,забубоны...Ничего личного,жизнь коротка...)
    Сантус
    Сантус
       37 / 856
    сегодня в 00:23
    При всех непонятках,Поч на 99.9% не может возглавить Арсенал сейчас...это как если бы Месси перешёл в Реал в зимнее ТО...:)
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил ZaZizu
       19 / 856
    вчера в 23:19
    Поч и Аллегри-за, артета пусть мс тренирует. Сколько можно. ......мозг с эмери при безработном Аллегри?!
    Артета имхо худшее, что может случиться с "Арсеналом". Согласен с Наци, он воплощал в себе одни из худших черт арсенальских игроков и ничем хорошим не запомнился. И не вижу, что даст его работа с тренером, успехи которого в АПЛ основываются на двух составах и безлимитном бюджете.

    А ты видел, что они после ничьей разместили на сайте? Заявление Эмери "Клуб меня полностью поддерживает, я знаю, что я могу работать лучше, я улучшу выступления игроков".

    То есть они 100% поддерживают Эмеришку несмотря на то, что в каждом матче любой аутсайдер нас в два раза перепинывает.

    Как я написал после матча, зачем ему что-то делать, если стадион заполняется под завязку?
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
       185 / 856
    вчера в 23:15
    Это было бы забавно, но нет Почеттино, слишком уважает фанатов Ттх, чтобы сразу переходить в стан их самых главных соперников.
    ZaZizu
    ZaZizu
       424 / 856
    вчера в 23:09
    Поч и Аллегри-за, артета пусть мс тренирует. Сколько можно. ......мозг с эмери при безработном Аллегри?!
    ст_прапорщик
    ст_прапорщик
       103 / 856
    вчера в 23:08
    Надеюсь Поч ценит свою репутацию и среди болельщиков Шпор, и вообще, а разборки с Леви дело уже прошлое
    Nazi
    Nazi
       288 / 856
    вчера в 23:07
    Совсем ошалели в Арсенале :)

    Во первых Почеттино не такой человек, что бы из Тоттенхема переходить в Арсенал..

    Что касается Артету, то еще игроком я лично его не переносил, а теперь после "школы" пепки он совсем убьет Арсенал.

    С Аллегри еще куда ни шло, но только вот по ресурсам Арсенал и близко не стоит с Юве. Да и опыта в АПЛ у него ноль. Так что капец Арсеналу.

    Гори в аду кронке!!!

    П.С. И все таки во всем виноват старик Венгер, аут его, ауууууут :)
    liverpool-today
    liverpool-today
    вчера в 23:01
    Что то Эмери не тянет топ клубы. Его уровень Севилья и ЛЕ. А Почеттино скорее всего Бавария. Хоть с ней он выиграет хоть что нибудь
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       19 / 856
    вчера в 22:54
    100% возьмут Артету. Как раз его стиль игры в "Арсенале" был "отдай мяч защитнику под прессингом, а дальше его проблемы". Джака в том же играет, идеально кэп вольется)

    P.S. Года через два. Выше нас уже "Бернли", "Шеффилд", "Вулверхэмптон". Верной дорогой идем в аутсайдеры с Ебенином.
    Caniggia
    Caniggia
       95 / 856
    вчера в 22:51
    Тренеришку, походу, окончательно сливают. Но Почетт вряд ли окажется в Арсенале, когда его хотят Реал и Бавария. Да и принципиальный враг для него Арсенал был многие годы в АПЛ.
    Y N W A.
    Y N W A.
       38 / 856
    вчера в 22:46
    Это был бы идеальный вариант для арсов, но маловероятно, что Поччет перейдет из одного проблемного клуба в другой, к тому же к принцип.сопу ттхшных.
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
       215 / 856
    вчера в 22:44
    Почеттино - самое то что надо для Арсенала!
    Джек Брэбем
    Джек Брэбем
       150 / 856
    вчера в 22:41
    А физрука семака даже ювентус не берёт
    волгодон 2
    волгодон 2 ответил allemz
       26 / 856
    вчера в 22:40
    До конца сезона будут рассматривать Почеттино, а возьмут Артету!)
    Гвардиола уйдет,а останется Артета. Возможно так.
    волгодон 2
    волгодон 2
       26 / 856
    вчера в 22:34
    принципы нельзя нарушать(если они есть)
    а то станет как 15шный португальский переводчик
    allemz
    allemz
       18 / 856
    вчера в 22:33
    До конца сезона будут рассматривать Почеттино, а возьмут Артету!)
    fanliverpoolfan 2
    fanliverpoolfan 2
       53 / 856
    вчера в 22:31
    Правильный выбор,но врядли Почетка согласиться если увожает кур.
    dimagas2
    dimagas2
       157 / 856
    вчера в 22:29
    Кто первый Реал,МЮ,Бавария или Арсенал?))
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