«Арсенал» рассматривает Почеттино как замену Эмери

«Арсенал» начал готовиться к возможному увольнению нынешнего главного тренера Унаи Эмери.
По информации СМИ, «канониры» на замену испанскому специалисту рассматривают бывшего наставника «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. Также среди кандидатов бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри и тренер «Манчестер Сити» Микель Артета.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» может уволить Эмери в начале следующего года.
Вот она ИСТИНА!
И самая большая ошибка фанатов Арсенала. Вместо того, что бы бойкотировать кронке, они раскупали и раскупают сезонные абонементы, как пирожки. А вот Венгера, который и создал ТОТ незабываемый Арсенал загнобили. И получили то, что получили :)
Вот она ИСТИНА!
И самая большая ошибка фанатов Арсенала. Вместо того, что бы бойкотировать кронке, они раскупали и раскупают сезонные абонементы, как пирожки. А вот Венгера, который и создал ТОТ незабываемый Арсенал загнобили. И получили то, что получили :)
А ты видел, что они после ничьей разместили на сайте? Заявление Эмери "Клуб меня полностью поддерживает, я знаю, что я могу работать лучше, я улучшу выступления игроков".
То есть они 100% поддерживают Эмеришку несмотря на то, что в каждом матче любой аутсайдер нас в два раза перепинывает.
Как я написал после матча, зачем ему что-то делать, если стадион заполняется под завязку?
А ты видел, что они после ничьей разместили на сайте? Заявление Эмери "Клуб меня полностью поддерживает, я знаю, что я могу работать лучше, я улучшу выступления игроков".
То есть они 100% поддерживают Эмеришку несмотря на то, что в каждом матче любой аутсайдер нас в два раза перепинывает.
Как я написал после матча, зачем ему что-то делать, если стадион заполняется под завязку?
Во первых Почеттино не такой человек, что бы из Тоттенхема переходить в Арсенал..
Что касается Артету, то еще игроком я лично его не переносил, а теперь после "школы" пепки он совсем убьет Арсенал.
С Аллегри еще куда ни шло, но только вот по ресурсам Арсенал и близко не стоит с Юве. Да и опыта в АПЛ у него ноль. Так что капец Арсеналу.
Гори в аду кронке!!!
П.С. И все таки во всем виноват старик Венгер, аут его, ауууууут :)
Во первых Почеттино не такой человек, что бы из Тоттенхема переходить в Арсенал..
Что касается Артету, то еще игроком я лично его не переносил, а теперь после "школы" пепки он совсем убьет Арсенал.
С Аллегри еще куда ни шло, но только вот по ресурсам Арсенал и близко не стоит с Юве. Да и опыта в АПЛ у него ноль. Так что капец Арсеналу.
Гори в аду кронке!!!
П.С. И все таки во всем виноват старик Венгер, аут его, ауууууут :)
P.S. Года через два. Выше нас уже "Бернли", "Шеффилд", "Вулверхэмптон". Верной дорогой идем в аутсайдеры с Ебенином.
P.S. Года через два. Выше нас уже "Бернли", "Шеффилд", "Вулверхэмптон". Верной дорогой идем в аутсайдеры с Ебенином.
а то станет как 15шный португальский переводчик
а то станет как 15шный португальский переводчик