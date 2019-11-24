«Арсенал» рассматривает Почеттино как замену Эмери

вчера, 22:28

«Арсенал» начал готовиться к возможному увольнению нынешнего главного тренера .

По информации СМИ , «канониры» на замену испанскому специалисту рассматривают бывшего наставника «Тоттенхэма» . Также среди кандидатов бывший главный тренер «Ювентуса» и тренер «Манчестер Сити» .

Ранее сообщалось, что «Арсенал» может уволить Эмери в начале следующего года.