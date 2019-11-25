ПСЖ готовит предложение по трансферу Криштиану Роналду

«Пари Сен-Жермен» планирует подписать форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Парижане готовы выложить 100 млн евро за португальца, при этом зарплата футболиста составит 45 млн евро в год.
Ранее сообщалось, что Роналду имеет определённые проблемы в «Ювентусе».
Роналду повлиял и на коммерческие соглашения – за сезон-2018/19 они выросли на 25% (на 21,9 миллиона евро). Огромная часть этого повышения – бонус от adidas за крайне успешное лето и «рост заметности бренда». Выплата прилетела под Рождество и была не каким-то вежливым корпоративным подарком, а вознаграждением за эффективную работу после трансфера Роналду.
Тогда же, прямо по ходу сезона, «Ювентус» и adidas продлили контракт на 8 лет – теперь он рассчитан до 2027-го. Начиная с лета 2019-го adidas платит клубу 51 миллион евро за сезон – прежде было 23,25 (рост – почти 30 миллионов евро, и тут тоже частично заслуга Роналду).
В ближайшее время титульный спонсор «Юве» Jeep тоже продлит контракт на новых условиях – ожидается взлет с 16-20 (в зависимости от бонусов) до 50 миллионов евро в год.
Роналду повлиял и на коммерческие соглашения – за сезон-2018/19 они выросли на 25% (на 21,9 миллиона евро). Огромная часть этого повышения – бонус от adidas за крайне успешное лето и «рост заметности бренда». Выплата прилетела под Рождество и была не каким-то вежливым корпоративным подарком, а вознаграждением за эффективную работу после трансфера Роналду.
Тогда же, прямо по ходу сезона, «Ювентус» и adidas продлили контракт на 8 лет – теперь он рассчитан до 2027-го. Начиная с лета 2019-го adidas платит клубу 51 миллион евро за сезон – прежде было 23,25 (рост – почти 30 миллионов евро, и тут тоже частично заслуга Роналду).
В ближайшее время титульный спонсор «Юве» Jeep тоже продлит контракт на новых условиях – ожидается взлет с 16-20 (в зависимости от бонусов) до 50 миллионов евро в год.