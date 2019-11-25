ГлавнаяНовости

ПСЖ готовит предложение по трансферу Криштиану Роналду

вчера, 13:23

«Пари Сен-Жермен» планирует подписать форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Парижане готовы выложить 100 млн евро за португальца, при этом зарплата футболиста составит 45 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что Роналду имеет определённые проблемы в «Ювентусе».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слухи«Ювентус» и «Манчестер Сити» претендуют на форварда «Аталанты»
Вчера, 23:08 Комментарии2
Слухи«Милан» и «Эвертон» могут обменяться форвардами
Вчера, 16:30 Комментарии9
СМИ: Паратичи рассматривает вопрос перехода Миранчука в «Ювентус»
Вчера, 14:08 Комментарии57
«Арсенал» рассматривает Почеттино как замену Эмери
24 ноября Комментарии26
Форвард «Интера», о котором мечтает «Барселона»
24 ноябряОлег Лыткин в блоге Будем знакомыКомментарии4
СлухиПСЖ может приобрести Кьезу следующим летом
24 ноября Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
neomessi
neomessi ответил juvenale
   211 / 857
вчера в 23:01
Хахаха обломал балет.
Все ? Успокился ?
Де лихт ушел в юве как посиделка для ухаживания над стариками.
Гавроша
Гавроша
   80 / 857
вчера в 22:55
Да это сам роналду старается, чтобы его не меняли.
juvenale
juvenale ответил djaich
   10 / 857
вчера в 21:09
Атлетиком даже в нулевые вообще практически не интересовались, команда начинала взлет с низкой базы поклонников. А сейчас - сила. Пройдет время, то может и Ювентус перегнать, если будет долго в числе лидеров европейского футбола находиться. А Ювентус уже даже в 80е-90е был глобальной силой, что в клубном футболе, что в итальянской, а затем и французской сборных. Свою фанатскую базу он начал собирать отнюдь не с прихода Роналду, а еще и до него был, к примеру, самым популярным итальянским клубом в России.
он как бы самый популярный итальянский клуб в мире) и Атлетико никогда не станет популярнее Ювентуса
djaich
djaich ответил juvenale
   551 / 857
вчера в 19:40
и что по контрактам у Атлетико))мне кажется у Юве побольше контракты были даже без Роналду
Атлетиком даже в нулевые вообще практически не интересовались, команда начинала взлет с низкой базы поклонников. А сейчас - сила. Пройдет время, то может и Ювентус перегнать, если будет долго в числе лидеров европейского футбола находиться. А Ювентус уже даже в 80е-90е был глобальной силой, что в клубном футболе, что в итальянской, а затем и французской сборных. Свою фанатскую базу он начал собирать отнюдь не с прихода Роналду, а еще и до него был, к примеру, самым популярным итальянским клубом в России.
djaich
djaich ответил juvenale
   551 / 857
вчера в 19:32
и на каком основании они подняли бы на 30 процентов?как раз из-за прихода Роналду и подняли
Захотелось - и подняли. А чем обусловливали, то без разницы, кто болельщик, тот все равно придет и купит.
juvenale
juvenale ответил djaich
   10 / 857
вчера в 19:26
Нет. Из Челси сделали всемирно известную торговую марку еще до победы в ЛЧ. Атлетико Мадрид так и не завоевал ЛЧ в своей истории, но также является неоспоримым брендом. Достаточно постоянно участвовать в стадиях на вылет ЛЧ, хотя бы в 1/4, чтобы развиваться и добиваться новых улучшенных контрактов.
и что по контрактам у Атлетико))мне кажется у Юве побольше контракты были даже без Роналду
juvenale
juvenale ответил djaich
   10 / 857
вчера в 19:26
Количество проданных абонементов в сезоне 2017/2018 - 29 300, такое же количество - 29 300 - раскуплено и сезоном позже, уже с Роналду. Просто подняли цены для поклонников клуба, которые в любом случае приобрели бы их за любые деньги. Новые толпы фанатов прибытие Роналду в Турин не привело, общая средняя посещаемость, наоборот, чуть-чуть понизилась.
и на каком основании они подняли бы на 30 процентов?как раз из-за прихода Роналду и подняли
djaich
djaich ответил juvenale
   551 / 857
вчера в 19:14
La Gazzetta dello Sport уточняет, что под усилением коммерческой работы понимается также строительство маленькой арены для команды U23 и женского «Юве», расширение вип-зон и – возможно, главное – дальнейшая трансформация клуба в медиакомпанию. Трансфер Роналду подбросил «Юве» в рейтинге самых популярных клубов мира: за год аудитория клуба в соцсетях выросла с 50,4 миллиона подписчиков до 84,8. Это четвертое место в футболе – выше только «МЮ», «Барселона» и «Реал». По данным опросов Nielsen Sports в 45 странах, за год с мая 2018-го по май 2019-го туринцы получили 38 миллионов новых болельщиков. Такую аудиторию нужно монетизировать – именно этим объясняется срочная докапитализация. Отставание от «МЮ», «Барсы» и «Реала» по части финансового оборота по-прежнему измеряется 200-340 миллионами евро. В гонке за сверхгигантами «Юве» не может позволить себе ни года паузы.
Сколько удалось заработать конкретно Ювентусу на продаже телетрансляций в те или иные страны сверх того, что они получали до прихода Роналду?
djaich
djaich ответил juvenale
   551 / 857
вчера в 19:07
получается, что «Ювентус» не окупил трансфер Роналду. Но на самом деле у него и не было такой цели. Покупка Роналду – куда больше стратегический шаг. Акции «Ювентуса» торгуются на бирже – и хоть шума от них не так много, как от «МЮ», они заслуживают чуть ли не большего внимания. По состоянию на 2 июля 2018-го, за неделю до трансфера Криштиану, одна акция «Юве» стоила 0,666 евро – теперь на 117% больше. Рыночная капитализация достигла почти 1,5 миллиарда.
Не специалист в биржевых играх, но рост акций, как кажется, произошел из за перезаключения спонсорского соглашения с Адидас и гарантированных им средств, а также перспектив получения дополнительных финансовых вливаний от Джип. Опять все сводится к подробностям заключенных или еще заключаемых с фирмами контрактов.
djaich
djaich ответил juvenale
   551 / 857
вчера в 19:00
Первый сезон португальца увеличил доходы клуба от мерча на 58%. Это потрясающий результат. Понятно, что доходы «Ювентуса» продолжили бы расти и без Роналду (сезоном ранее рост составил 44,8%), но такого резкого скачка бы не случилось. 5. Сколько в итоге получает «Ювентус» от одной футболки – финансовые отчеты не раскрывают. Но наиболее адекватная оценка – от 30% до 45%. Только закупка материалов стабильно отнимает около 41%.
Бурно развивающийся бизнес, показавший уже впечатляющие результаты роста сезоном ранее, трудно соотнести с именем одного игрока. Соответственно, необходимы точные данные по продаже мерчендайзинга конкретно с торговой маркой Роналду.
djaich
djaich ответил juvenale
   551 / 857
вчера в 18:57
Понятно, что привязать рост коммерческих доходов к одному игроку не получится (хотя бы потому, что прежние контракты были подписаны несколько лет назад в другой экономической реальности), но отрицать влияние Криштиану бессмысленно. Такая же ситуация – с ростом матчдей-доходов. Билеты и активности на стадионе принесли «Ювентусу» на 25% больше денег, чем годом ранее (причем на тот момент клуб не рос, в сезоне-2017/18 выручка сократилась на 2,4%). Сразу после покупки Роналду «Юве» объявил об увеличении цен на абонементы: многие категории мест стали дороже сразу на 30%, но это никого не остановило. Итог – 70,7 млн евро дохода вместо 56,4 сезоном ранее.
Количество проданных абонементов в сезоне 2017/2018 - 29 300, такое же количество - 29 300 - раскуплено и сезоном позже, уже с Роналду. Просто подняли цены для поклонников клуба, которые в любом случае приобрели бы их за любые деньги. Новые толпы фанатов прибытие Роналду в Турин не привело, общая средняя посещаемость, наоборот, чуть-чуть понизилась.
djaich
djaich ответил juvenale
   551 / 857
вчера в 18:50
чтобы спонсоры приходили без Роналду Юве нужно выиграть лч,это остался единственный пункт
Нет. Из Челси сделали всемирно известную торговую марку еще до победы в ЛЧ. Атлетико Мадрид так и не завоевал ЛЧ в своей истории, но также является неоспоримым брендом. Достаточно постоянно участвовать в стадиях на вылет ЛЧ, хотя бы в 1/4, чтобы развиваться и добиваться новых улучшенных контрактов.
juvenale
juvenale
   10 / 857
вчера в 18:40
La Gazzetta dello Sport уточняет, что под усилением коммерческой работы понимается также строительство маленькой арены для команды U23 и женского «Юве», расширение вип-зон и – возможно, главное – дальнейшая трансформация клуба в медиакомпанию. Трансфер Роналду подбросил «Юве» в рейтинге самых популярных клубов мира: за год аудитория клуба в соцсетях выросла с 50,4 миллиона подписчиков до 84,8. Это четвертое место в футболе – выше только «МЮ», «Барселона» и «Реал». По данным опросов Nielsen Sports в 45 странах, за год с мая 2018-го по май 2019-го туринцы получили 38 миллионов новых болельщиков.

Такую аудиторию нужно монетизировать – именно этим объясняется срочная докапитализация. Отставание от «МЮ», «Барсы» и «Реала» по части финансового оборота по-прежнему измеряется 200-340 миллионами евро. В гонке за сверхгигантами «Юве» не может позволить себе ни года паузы.
juvenale
juvenale
   10 / 857
вчера в 18:40
получается, что «Ювентус» не окупил трансфер Роналду. Но на самом деле у него и не было такой цели. Покупка Роналду – куда больше стратегический шаг.

Акции «Ювентуса» торгуются на бирже – и хоть шума от них не так много, как от «МЮ», они заслуживают чуть ли не большего внимания.

По состоянию на 2 июля 2018-го, за неделю до трансфера Криштиану, одна акция «Юве» стоила 0,666 евро – теперь на 117% больше. Рыночная капитализация достигла почти 1,5 миллиарда.
juvenale
juvenale
   10 / 857
вчера в 18:39
Понятно, что привязать рост коммерческих доходов к одному игроку не получится (хотя бы потому, что прежние контракты были подписаны несколько лет назад в другой экономической реальности), но отрицать влияние Криштиану бессмысленно.

Такая же ситуация – с ростом матчдей-доходов. Билеты и активности на стадионе принесли «Ювентусу» на 25% больше денег, чем годом ранее (причем на тот момент клуб не рос, в сезоне-2017/18 выручка сократилась на 2,4%). Сразу после покупки Роналду «Юве» объявил об увеличении цен на абонементы: многие категории мест стали дороже сразу на 30%, но это никого не остановило. Итог – 70,7 млн евро дохода вместо 56,4 сезоном ранее.
juvenale
juvenale
   10 / 857
вчера в 18:39
Спонсоры несут все больше денег: 15-миллионный бонус, рост на 30 млн по каждому крупному контракту
Роналду повлиял и на коммерческие соглашения – за сезон-2018/19 они выросли на 25% (на 21,9 миллиона евро). Огромная часть этого повышения – бонус от adidas за крайне успешное лето и «рост заметности бренда». Выплата прилетела под Рождество и была не каким-то вежливым корпоративным подарком, а вознаграждением за эффективную работу после трансфера Роналду.

Тогда же, прямо по ходу сезона, «Ювентус» и adidas продлили контракт на 8 лет – теперь он рассчитан до 2027-го. Начиная с лета 2019-го adidas платит клубу 51 миллион евро за сезон – прежде было 23,25 (рост – почти 30 миллионов евро, и тут тоже частично заслуга Роналду).

В ближайшее время титульный спонсор «Юве» Jeep тоже продлит контракт на новых условиях – ожидается взлет с 16-20 (в зависимости от бонусов) до 50 миллионов евро в год.
juvenale
juvenale
   10 / 857
вчера в 18:38
Первый сезон португальца увеличил доходы клуба от мерча на 58%. Это потрясающий результат. Понятно, что доходы «Ювентуса» продолжили бы расти и без Роналду (сезоном ранее рост составил 44,8%), но такого резкого скачка бы не случилось.

5. Сколько в итоге получает «Ювентус» от одной футболки – финансовые отчеты не раскрывают. Но наиболее адекватная оценка – от 30% до 45%. Только закупка материалов стабильно отнимает около 41%.
juvenale
juvenale
   10 / 857
вчера в 18:38
В первые два сезона при новой модели дела шли непросто: всего +3,2 и +4,91 млн евро сверх того, что платил бы adidas, причем значительная часть маржи (разница между выручкой и затратами) уходила на покрытие новых издержек. В сезоне-2017/18 случился первый скачок (продажи на 27,8 миллиона, маржа – 16,32), ну а при Роналду рост уже не остановить.
juvenale
juvenale ответил djaich
   10 / 857
вчера в 18:37
Есть ожидания, а есть реальность. Новый контракт с тем же Адидасом включает пункт об обязательном присутствии Роналду на поле? Необходимо выяснить эту подробность, чтобы сделать уже какие либо конкретные выводы, а именно, приходят ли спонсоры именно под торговую марку Роналду или все же из за успешных выступлений клуба.
Весной 2015 года «Юве» скорректировал спонсорский контракт. Раньше он получал от adidas фикс за постоянную рекламу (23,25 миллиона евро) плюс 6 млн за то, что компания управляла всем мерчандайзингом. В 2015-м «Ювентус» впервые посмотрел в сторону лайфстайл-брендинга и начал управлять своими магазинами (в Турине, Милане, Риме, на стадионе и в интернете). Клуб лишился гарантированных 6 млн евро, потратил много денег на наем персонала, аренду новых коммерческих площадей и продвижение, но верил, что все окупится.
juvenale
juvenale ответил djaich
   10 / 857
вчера в 18:34
Есть ожидания, а есть реальность. Новый контракт с тем же Адидасом включает пункт об обязательном присутствии Роналду на поле? Необходимо выяснить эту подробность, чтобы сделать уже какие либо конкретные выводы, а именно, приходят ли спонсоры именно под торговую марку Роналду или все же из за успешных выступлений клуба.
чтобы спонсоры приходили без Роналду Юве нужно выиграть лч,это остался единственный пункт
djaich
djaich ответил juvenale
   551 / 857
вчера в 18:23
Ну какие тебе подробности нужны?спроси тогда Аньелли)))он ведь говорил,что чтобы приблизиться к испанцам, нужно покупать таких игроков,как Роналду и взяв его Юве максимально это использует для узнаваемости бренда Юве(спонсоры,новые контракты и тд)
Есть ожидания, а есть реальность. Новый контракт с тем же Адидасом включает пункт об обязательном присутствии Роналду на поле? Необходимо выяснить эту подробность, чтобы сделать уже какие либо конкретные выводы, а именно, приходят ли спонсоры именно под торговую марку Роналду или все же из за успешных выступлений клуба.
djaich
djaich ответил juvenale
   551 / 857
вчера в 18:17
хаха всем понятно,что Юве получил эти контракты благодаря Роналду...до прихода Роналду адидас только продлили контракт с Юве и он уже два раза играл в финалах лч,после прихода Роналду у Юве еще был не один сезон по старому договору,но адики решили увеличить его вдвое.Ну и прокомментируй тогда то,что Ювентус в меди пространстве уже в топ 3-4 и после перехода Роналду во всех соцсетях просто многократно увеличились подписчики
"всем понятно,что Юве получил эти контракты благодаря Роналду" Мне, к примеру, не понятно.
"до прихода Роналду адидас только продлили контракт с Юве и он уже два раза играл в финалах лч" Контракт был заключен в 2013 году сроком на 6 лет. Подробностей не знаю, как эти сезоны рассчитывались. Когда он был еще продлен до перезаключения в декабре 2018 года?
"во всех соцсетях просто многократно увеличились подписчики" И что? Посещаемость стадиона, к примеру, не увеличилась. Сколько всего отбили на мерчендайзинге никто почему то внятно сказать не может.
juvenale
juvenale ответил djaich
   10 / 857
вчера в 18:01
А так именно в новом контракте в качестве обязательного условия и прописано, что требуется постоянное присутствие Роналду на поле? Или он был перезаключен на более выгодных условиях исключительно из за того, что Ювентус за последние годы закрепился в Топ-8 европейского клубного футбола, не взирая на наличие каких либо индивидуальных звезд в составе? Нужны конкретные подробности, а без них делать подобные утверждения очень неразумно.
Ну какие тебе подробности нужны?спроси тогда Аньелли)))он ведь говорил,что чтобы приблизиться к испанцам, нужно покупать таких игроков,как Роналду и взяв его Юве максимально это использует для узнаваемости бренда Юве(спонсоры,новые контракты и тд)
juvenale
juvenale ответил djaich
   10 / 857
вчера в 17:59
А так именно в новом контракте в качестве обязательного условия и прописано, что требуется постоянное присутствие Роналду на поле? Или он был перезаключен на более выгодных условиях исключительно из за того, что Ювентус за последние годы закрепился в Топ-8 европейского клубного футбола, не взирая на наличие каких либо индивидуальных звезд в составе? Нужны конкретные подробности, а без них делать подобные утверждения очень неразумно.
хаха всем понятно,что Юве получил эти контракты благодаря Роналду...до прихода Роналду адидас только продлили контракт с Юве и он уже два раза играл в финалах лч,после прихода Роналду у Юве еще был не один сезон по старому договору,но адики решили увеличить его вдвое.Ну и прокомментируй тогда то,что Ювентус в меди пространстве уже в топ 3-4 и после перехода Роналду во всех соцсетях просто многократно увеличились подписчики
Санчо Панса
Санчо Панса
   103 / 857
вчера в 17:43
Да, ПСЖ реально может воспользоваться ситуацией вокруг затянувшегося конфликта между Сарри и Криштиану! Посмотрим, что в итоге выйдет у парижского проекта шейхов)
djaich
djaich ответил juvenale
   551 / 857
вчера в 17:42
а как тебе такое иллон маск? После перехода Роналду, Ювентус переписал спонсорский контракт с адидас,который увеличился в два раза и скоро Джип сделает тоже самое.Зачем писать то,чего не знаешь?Роналду брали больше для коммерции,понятно что в 35 он будет играть так,как играл до этого
А так именно в новом контракте в качестве обязательного условия и прописано, что требуется постоянное присутствие Роналду на поле? Или он был перезаключен на более выгодных условиях исключительно из за того, что Ювентус за последние годы закрепился в Топ-8 европейского клубного футбола, не взирая на наличие каких либо индивидуальных звезд в составе? Нужны конкретные подробности, а без них делать подобные утверждения очень неразумно.
ZjzoRe
ZjzoRe ответил Дрогба0707
   473 / 857
вчера в 17:39
Куда он не перешел любой команда выиграет от этого футболки инстаграм болше болелшиков итак далее он еше как минумум 2-3 года точно в топ 5 ки лутших игроков войдет)
он уже года два не входит даже в топ-20, а вы о топ-5
kind pennywise
kind pennywise
   432 / 857
вчера в 17:28
С нынешним ПСЖ все шансы есть взять ЛЧ, кроме того даже в 34 Ибра грузил пачками голы в Лиге 1. Место на левой бровке явно в Серии А не для него
juvenale
juvenale ответил djaich
   10 / 857
вчера в 17:26
Сколько сделали денег? Конкретную цифру озвучьте, а потом решим кто в чем разбирается.
а как тебе такое иллон маск? После перехода Роналду, Ювентус переписал спонсорский контракт с адидас,который увеличился в два раза и скоро Джип сделает тоже самое.Зачем писать то,чего не знаешь?Роналду брали больше для коммерции,понятно что в 35 он будет играть так,как играл до этого
Владивосток-2000
Владивосток-2000 ответил djaich
   276 / 857
вчера в 17:22
К примеру, средняя посещаемость матчей в сезоне 2017/18 (без Роналду) - 39 316 зрителей, в сезоне 2018/19 (с Роналду) - 39 244 человека. Где здесь прибыток?
А голов намного меньше с ним стало.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100