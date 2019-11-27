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Ганчаренко: «Подходим к „Лудогорцу“ с лучшими ощущениями, чем в сентябре»

сегодня, 15:58
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)ЛудогорецЗавтра в 20:55 Не начался

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко порассуждал о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем».

По тренерским ощущениям, мы немного лучше. Но исходя из прошлого матча с «Лудогорцем», у нас были кадровые потери. Много ребят выпало, была экспериментальная группа атаки. Надеюсь, завтра сыграем лучше. Дзагоев готов к завтрашней игре. По крайней мере мы подходим с лучшими ощущениями, чем в сентябре.

У нас нет деления, если нам говорят, что мы бросили играть в Лиге Европы ради РПЛ — такого нет. Молодые игроки для того, чтобы прогрессировать, должны играть на 110% в каждом матче.

Все матчи в группе были непредсказуемы. Мы знаем, что и «Лудогорец» хорошо играет в своём чемпионате, да и «Ференцварош». Менее затратно внутри своей страны играет «Лудогорец». Мы не можем себе такое позволить, как и «Эспаньол». Ещё два тура осталось, но если исходить из нашей позиции, то мы много прессинговали и мало что получили.
 

Ранее белорусский специалист поделился мнением о том, каково было руководить командой с трибун в матче 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

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Все комментарии
neukomm
neukomm
сегодня в 20:09
Можно молодежь выпустить, пусть европейского пороха нюхнут, все равно игра никакого смысла не имеет.
ЮЗИК
ЮЗИК
   254 / 868
сегодня в 19:47
Локомотив тоже вчера так думал
Суеверный
Суеверный ответил viv
   226 / 868
сегодня в 18:59
Похоже копыта чешутся у хряков без еврокубков....даже квалификацию пройти не смогли...
    viv
    viv ответил Алексей Коротеев
       198 / 868
    сегодня в 18:44
    Похоже копыта чешутся у хряков без еврокубков....даже квалификацию пройти не смогли...
    Суеверный
    Суеверный ответил karnager
       226 / 868
    сегодня в 18:36
    Сказал, как в лужу «п...рнул». Игорь завтра будет анти-рекорды ставить
    Игорь два-три раза за матч спасает. А остальное на совести защиты. Кстати, гляну я в таблицу... У ЦСКА пропущенных мячей 16-ть. Меньше пропустил Зенит. ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ КОМАНДЫ больше. Не надо "ля-ля".
    oFANATo
    oFANATo
       67 / 868
    сегодня в 18:29
    Прав Ганчаренко, в начале еврокубков у ЦСКА было очень много травмированных, доходило до 7-8 ми игроков основы не хватало,приходилось 17 -ти летнего защитника вызывать из молодежной команды, играть было некому.
    Сейчас практически все поправились, так что надо побеждать.
    112910415
    112910415
       72 / 868
    сегодня в 18:29
    сильно важнее ощущения, которые будут после матча
    karnager
    karnager
       304 / 868
    сегодня в 18:27
    Сказал, как в лужу «п...рнул». Игорь завтра будет анти-рекорды ставить
    mangoх12
    mangoх12
       31 / 868
    сегодня в 18:12
    Пустозвон
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
       177 / 868
    сегодня в 17:46
    С лучшими ощущениями ? Это как ? Копыта чешутся ? )))))
    cska plus
    cska plus
       18 / 868
    сегодня в 17:03
    Надо побеждать!
    Суеверный
    Суеверный
       226 / 868
    сегодня в 16:52
    "...Не скажи ГОП пока не перепрыгнешь..." Армия, вперед и пусть будет то что будет. А мы, грешные, всегда за Вас.
    Виссарионович
    Виссарионович
       66 / 868
    сегодня в 16:48
    Ахахахах
    Позор ЦСКА!!!
    beefs
    beefs
       193 / 868
    сегодня в 16:33
    Завтра увидим вашу готовность...
    ФорвардЪ
    ФорвардЪ
       320 / 868
    сегодня в 16:29
    За красивый футбол, результат неважен.
    Багор
    Багор
       36 / 868
    сегодня в 16:08
    Как еще раз пятерик не отхватить.
    За адекватность
    За адекватность
       74 / 868
    сегодня в 16:04
    К сожалению как говорится "поздняк метаться". Не удивлюсь (лень искать когда это было) но в весне наших клубов не будет.
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