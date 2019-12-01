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«Зенит» - «Спартак»: Дзюба сыграет с первых минут

сегодня, 18:07
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч идет

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Спартака» на матч 18-го тура чемпионата России.

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Шатов, Дриусси, Дзюба, Азмун.

«Спартак»: Максименко, Жиго, Айртон, Джикия, Кутепов, Крал, Зобнин, Умяров, З. Бакаев, Понсе, Ларссон.

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Все комментарии
112910415
112910415
   58 / 958
сегодня в 18:50
вот и славно !
25процентный клоун
25процентный клоун
   21 / 958
сегодня в 18:47
Удачи родные, Илья на месте, я рад
Don trambon
Don trambon
   350 / 958
сегодня в 18:43
Спартак непозволительно высоко поднялся в таблие. зениту удачи опустить их (на поле и в таблице))0
Кирилыч
Кирилыч
сегодня в 18:42
Мелкий воришка с первых минут на поле? Да и бог с ним)
Шуnя771
Шуnя771
   274 / 958
сегодня в 18:36
Ждем-с речитативы....)))
МКС
МКС
   35 / 958
сегодня в 18:35
Спартачей с трибун убрали заранее

Теперь питерские без помех

Могут вылизывать овцу
Шуnя771
Шуnя771
   274 / 958
сегодня в 18:35
Только Спартак! Только победа!
Nikola45
Nikola45
   14 / 958
сегодня в 18:30
За игру без Свинства ))
cska plus
cska plus
   10 / 958
сегодня в 18:20
    Footbolista
    Footbolista
       6 / 958
    сегодня в 18:20
    Дзюба услышит с первых минут...
    makkie
    makkie
       8 / 958
    сегодня в 18:12
    Сильнейшие составы, только у Зенита нет Кузяева.
    Ждем хорошего матча без судейских скандалов. Хотя в случае с Вилковым на ВАР - это невозможно.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
       31 / 958
    сегодня в 18:11
    За чистоту в футболе!
    Не верю 90-м
    Не верю 90-м
       268 / 958
    сегодня в 18:09
    Зениту только победы с крупным счетом!
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