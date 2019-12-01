«Зенит» - «Спартак»: Дзюба сыграет с первых минут

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Спартака» на матч 18-го тура чемпионата России.
«Зенит»: Кержаков, Сантос, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Шатов, Дриусси, Дзюба, Азмун.
«Спартак»: Максименко, Жиго, Айртон, Джикия, Кутепов, Крал, Зобнин, Умяров, З. Бакаев, Понсе, Ларссон.
Теперь питерские без помех
Могут вылизывать овцу
Теперь питерские без помех
Могут вылизывать овцу
Ждем хорошего матча без судейских скандалов. Хотя в случае с Вилковым на ВАР - это невозможно.
Ждем хорошего матча без судейских скандалов. Хотя в случае с Вилковым на ВАР - это невозможно.