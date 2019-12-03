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Сульшер: «Бывает смешно, когда я читаю в прессе о том, что якобы сказал»

сегодня, 15:48

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал слухи о том, что может потерять работу в случае поражений в ближайших матчах с «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити».

У меня все хорошо, подобные слухи не доставляют абсолютно никаких проблем. Иногда даже бывает смешно, когда я читаю в прессе о том, что якобы сказал. Понятно, что это пишут основываясь не на источниках, а придумывают вопиющую ложь.

На сегодняшний день я просто фокусируюсь на своей работе и делаю то, что я могу. Сейчас ждем следующей игры и планируем задачи на длительный срок. Неприятно видеть, как твои коллеги теряют работу, но я ни о чем не переживаю.

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Генадий Павлович
Генадий Павлович
сегодня в 17:06
Как не крути, ты не стртег и не комбинационный тренер. Если так будет продолжатся "бей биги" то придется уволить...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   220 / 1027
сегодня в 16:58
Если какой нибудь условный Почеттино дал принципиальное согласие, то уже не важно что скажет или подумает Сульшер, по большому счету даже не важно каков будет результат в этих играх.
Никита Илларионов
Никита Илларионов
   957 / 1027
сегодня в 15:52
продажные журналюги что угодно напишут, только читай да успевай лапшу снимать, которую они вешают
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