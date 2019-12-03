Сульшер: «Бывает смешно, когда я читаю в прессе о том, что якобы сказал»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал слухи о том, что может потерять работу в случае поражений в ближайших матчах с «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити».

У меня все хорошо, подобные слухи не доставляют абсолютно никаких проблем. Иногда даже бывает смешно, когда я читаю в прессе о том, что якобы сказал. Понятно, что это пишут основываясь не на источниках, а придумывают вопиющую ложь.

На сегодняшний день я просто фокусируюсь на своей работе и делаю то, что я могу. Сейчас ждем следующей игры и планируем задачи на длительный срок. Неприятно видеть, как твои коллеги теряют работу, но я ни о чем не переживаю.