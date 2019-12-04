Агент: «Не разговаривали с Цорном о будущем Педро Роши»

Форвард «Спартака» Педро Роша может покинуть «Крузейро» (на данный момент он выступает за клуб на правах аренды). Об этом заявил агент футболиста Бернард.
Пока мы не общались с Цорном или с кем-то другим из «Спартака» по поводу его будущего в команде. Все переговоры планируются после декабря, когда завершится сезон в Бразилии.
Что касается информации по поводу возможного обмена, то пока ничего сказать не могу. У «Крузейро» действительно есть сложности с финансами. Я не знаю, захочет ли «Спартак» меняться футболистами.
Ранее сообщалось, что «Крузейро» готов предложить москвичам двух других футболистов в обмен на нападающего.
вот тут поспорю, Андрей Федун уже с 2008 года в Спартаке))
вот тут поспорю, Андрей Федун уже с 2008 года в Спартаке))
"Своих" надо как можно больше напривозить...))
Как известно ..у Федуна на должностях на долго не задерживаются....и надо "отработать" по-максимуму....)))
Томас это знает....и 42 млн бессмысленно потраченных в одно окно ради 8-го места - это только начало...))))
"Своих" надо как можно больше напривозить...))
Как известно ..у Федуна на должностях на долго не задерживаются....и надо "отработать" по-максимуму....)))
Томас это знает....и 42 млн бессмысленно потраченных в одно окно ради 8-го места - это только начало...))))