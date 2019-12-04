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Агент: «Не разговаривали с Цорном о будущем Педро Роши»

сегодня, 11:37

Форвард «Спартака» Педро Роша может покинуть «Крузейро» (на данный момент он выступает за клуб на правах аренды). Об этом заявил агент футболиста Бернард.

Пока мы не общались с Цорном или с кем-то другим из «Спартака» по поводу его будущего в команде. Все переговоры планируются после декабря, когда завершится сезон в Бразилии.

Что касается информации по поводу возможного обмена, то пока ничего сказать не могу. У «Крузейро» действительно есть сложности с финансами. Я не знаю, захочет ли «Спартак» меняться футболистами.

Ранее сообщалось, что «Крузейро» готов предложить москвичам двух других футболистов в обмен на нападающего.

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LOpp
LOpp ответил Jeck Denielse
   41 / 1006
сегодня в 12:46
Цорну походу всё равно на тех с чьей помощью кто то раньше опустошал казну Федуна..... "Своих" надо как можно больше напривозить...)) Как известно ..у Федуна на должностях на долго не задерживаются....и надо "отработать" по-максимуму....))) Томас это знает....и 42 млн бессмысленно потраченных в одно окно ради 8-го места - это только начало...))))
у Федуна на должностях на долго не задерживаются...


вот тут поспорю, Андрей Федун уже с 2008 года в Спартаке))
Дoктор
Дoктор
сегодня в 12:46
Можно на 3 боллбоя, 5 стюардов или 7 уборщиц...
particular
particular
   12 / 1006
сегодня в 12:41
Поправив известный фразеологизм, получим "За одно дорогое разочарование, две непонятности дают"..:)) Бразики - они такие..:)))
sn_spb
sn_spb
   96 / 1006
сегодня в 12:39
А чего хороший вариант, одного кривоногого поменять на двух кривоногих.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   21 / 1006
сегодня в 12:34
Цорну походу всё равно на тех с чьей помощью кто то раньше опустошал казну Федуна.....
"Своих" надо как можно больше напривозить...))
Как известно ..у Федуна на должностях на долго не задерживаются....и надо "отработать" по-максимуму....)))
Томас это знает....и 42 млн бессмысленно потраченных в одно окно ради 8-го места - это только начало...))))
cska plus
cska plus
   6 / 1006
сегодня в 12:25
Педроша в итоге обует спартачок а цорн заработает.
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 1006
сегодня в 12:05
Цорн ещё не один десяток никчёмных Педр завезёт. Сбитые лётчики у свиней похоже уже приземлились. Пора Цорну очередную эскадрилью сбитых лётчиков притаранить. Гыгыгы
berda2003
berda2003
   445 / 1006
сегодня в 12:04
главное очень актуальная новость-молния...
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