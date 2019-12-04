Суд оштрафовал болельщика «Спартака» за кричалки в адрес Дзюбы

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Петроградский райсуд Санкт-Петербурга оштрафовал болельщика «Спартака» Валерия Бевза и запретил ему на полтора года посещать официальные спортивные соревнования, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Сумма штрафа составила 5000 рублей. Бевза осудили по статье административного кодекса о нарушении правил поведения зрителями на официальных спортивных соревнованиях.

Речь идет о нарушениях на матче «Зенит» – «Спартак», состоявшемся 1 декабря. Суд установил, что Бевз организовывал оскорбительные кричалки болельщиков в адрес форварда «Зенита» .