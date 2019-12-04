Суд оштрафовал болельщика «Спартака» за кричалки в адрес Дзюбы

Петроградский райсуд Санкт-Петербурга оштрафовал болельщика «Спартака» Валерия Бевза и запретил ему на полтора года посещать официальные спортивные соревнования, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Сумма штрафа составила 5000 рублей. Бевза осудили по статье административного кодекса о нарушении правил поведения зрителями на официальных спортивных соревнованиях.
Речь идет о нарушениях на матче «Зенит» – «Спартак», состоявшемся 1 декабря. Суд установил, что Бевз организовывал оскорбительные кричалки болельщиков в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
Ранее сообщалось, что КДК РФС оштрафовал «Спартак» и «Зенит» по итогам указанного матча.
Хотя все же видят что они просто тролли,адекватности 0.Главное что спартаковца посадили..
Хотя все же видят что они просто тролли,адекватности 0.Главное что спартаковца посадили..
Ты бы сам поменьше здесь светился а то еще в СБУ узнают!)))
Ты бы сам поменьше здесь светился а то еще в СБУ узнают!)))
По моему мы с вами в разных странах живем!
По моему мы с вами в разных странах живем!
в полном стадике с кричалкой поорать - 5к деревяных
в полном стадике с кричалкой поорать - 5к деревяных
Никто не смеет оскорблять игроков великого Зенита!
Никто не смеет оскорблять игроков великого Зенита!
НЕ президент рфс ответил spartach n1 сегодня в 21:21
Чё ты эту провокацию на всех ветках вставляешь?
НЕ президент рфс ответил spartach n1 сегодня в 21:21
Чё ты эту провокацию на всех ветках вставляешь?