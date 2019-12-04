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Суд оштрафовал болельщика «Спартака» за кричалки в адрес Дзюбы

сегодня, 20:22
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Петроградский райсуд Санкт-Петербурга оштрафовал болельщика «Спартака» Валерия Бевза и запретил ему на полтора года посещать официальные спортивные соревнования, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Сумма штрафа составила 5000 рублей. Бевза осудили по статье административного кодекса о нарушении правил поведения зрителями на официальных спортивных соревнованиях.  

Речь идет о нарушениях на матче «Зенит» – «Спартак», состоявшемся 1 декабря. Суд установил, что Бевз организовывал оскорбительные кричалки болельщиков в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.  

Ранее сообщалось, что КДК РФС оштрафовал «Спартак» и «Зенит» по итогам указанного матча.  

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barcamilan
barcamilan
   773 / 1011
сегодня в 22:01
интересно что он конкретно кричал
ziborock
ziborock ответил НЕ президент рфс
   2 / 1011
сегодня в 22:00
Ну была баба без секса 16 лет , а тут её Мутко с Федуном оприходовали.А теперь опять просушка. Конечно баба взбесится и начнёт бросаться на всё , что шевелится.
У кое кого 60 лет просушка была!)))
ziborock
ziborock ответил Kostya_Kostya
   2 / 1011
сегодня в 21:58
Да я вообще не понимаю как многие фанаты Зенита могут это оправдывать.Сами себе палки в колёса суют.Сегодня спартаковца заберут за оскорбление,а завтра зенитовца. В этом вопросе нужно быть едиными а не оправдывать безумие Хотя все же видят что они просто тролли,адекватности 0.Главное что спартаковца посадили..
Завтра уже на каждом стадионе будут "приветствовать" Дзюбу!)))
Kostya_Kostya
Kostya_Kostya ответил Константин Белых
   427 / 1011
сегодня в 21:57
Да я вообще не понимаю как многие фанаты Зенита могут это оправдывать.Сами себе палки в колёса суют.Сегодня спартаковца заберут за оскорбление,а завтра зенитовца. В этом вопросе нужно быть едиными а не оправдывать безумие
Хотя все же видят что они просто тролли,адекватности 0.Главное что спартаковца посадили..
ziborock
ziborock ответил dzvinka
   2 / 1011
сегодня в 21:56
в пустой церкви с гитарой попрыгать - 5ть лет. в полном стадике с кричалкой поорать - 5к деревяных
На Украине просто за слово Россия уже прикрыть могут!) "Двое украинцев осуждены на 5 лет за посты «Вконтакте»" Такаую свободу хотели на Майдане?!)))
Ты бы сам поменьше здесь светился а то еще в СБУ узнают!)))
Заполярный
Заполярный
   110 / 1011
сегодня в 21:56
БЫСТРОВА, ГЛУШАКОВА, И Т. Д. НА МНОГИХ БЫЛИ ОСКОРБЛЕНИЕ ( Я ЭТО НЕ ПРИВЕТСТВУЮ) НИ КТО ТАК НЕ РЕАГИРОВАЛ, А ТУТ ВИДИТЕ ПАВЛИНА ОБИДЕЛИ, ПОШЛИ ШТРАФЫ И РАЗНЫЕ РЕПРЕССИИ. ЧЕМ ОНО ЛУЧШЕ ДРУГИХ
clop
clop ответил dzvinka
   652 / 1011
сегодня в 21:56
в пустой церкви с гитарой попрыгать - 5ть лет. в полном стадике с кричалкой поорать - 5к деревяных
Бывает и такое, если в одном случае доказаны злостные намерения, а в другом случае рот открыл простой обормот из хулиганских побуждений.
Vadik
Vadik
   565 / 1011
сегодня в 21:56
Справедливо! Но, ради справедливости надо и к Дзюбе санкции применить за фашистов! Некрасиво, как спортсмен поступил!
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответил RIR68
   214 / 1011
сегодня в 21:56
пора уже это прекращать. хотя как, непонятно. даже если Дзюба оплатит все штрафы, спартачи всё равно не успокоятся. на восьмом месте только одна радость остаётся - Дзюба)))
Ну была баба без секса 16 лет , а тут её Мутко с Федуном оприходовали.А теперь опять просушка. Конечно баба взбесится и начнёт бросаться на всё , что шевелится.
ziborock
ziborock ответил НЕ президент рфс
   2 / 1011
сегодня в 21:52
Конечно был. Всё как обычно. На ваших вставляли глушилки , но всё равно слышно. Дело то не в глушилках ,(не в сортирах). Надеюсь ты меня понял.
Я понял одно, матом на стадионе можно кричать на кого угодно но не на Питерских футболистов! Можно даже выбегать на поле и бить игроков, но не Питерских!
По моему мы с вами в разных странах живем!
clop
clop ответил НЕ президент рфс
   652 / 1011
сегодня в 21:50
Так смешно-же.Кто эта баба , откуда взялась? Я был на матче , если чё.
Этот опус сам spartach n1 под женским ником и написал. Эти спартачи чрезвычайно хитры и изобретательны :)
dzvinka
dzvinka
   86 / 1011
сегодня в 21:48
в пустой церкви с гитарой попрыгать - 5ть лет.
в полном стадике с кричалкой поорать - 5к деревяных
RIR68
RIR68
   263 / 1011
сегодня в 21:45
пора уже это прекращать. хотя как, непонятно. даже если Дзюба оплатит все штрафы, спартачи всё равно не успокоятся. на восьмом месте только одна радость остаётся - Дзюба)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   17 / 1011
сегодня в 21:40
Так и надо - отлавливать и наказывать.остальные задумаются...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Groove000
   236 / 1011
сегодня в 21:40
Всё понятно) В апреле ждем бомжей у нас) Они снова услышат это: "Дави Газпром, дави Зенит!"
....дави ИМПЕРИЮ ЗЛА !!!!!!!!!
minai
minai ответил Сп62
   349 / 1011
сегодня в 21:39
А если Валерий извинится перед Дзюбой, штраф скостят?
Уже нет. Это надо было делать в судебном заседании.
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответил ziborock
   214 / 1011
сегодня в 21:34
Тогда скажи мне: с трибун фанатов Зенита бывает мат? Их глушат?
Конечно был. Всё как обычно. На ваших вставляли глушилки , но всё равно слышно. Дело то не в глушилках ,(не в сортирах). Надеюсь ты меня понял.
ziborock
ziborock ответил НЕ президент рфс
   2 / 1011
сегодня в 21:30
Так смешно-же.Кто эта баба , откуда взялась? Я был на матче , если чё.
Тогда скажи мне: с трибун фанатов Зенита бывает мат? Их глушат?
Сп62
Сп62
   198 / 1011
сегодня в 21:27
А если Валерий извинится перед Дзюбой, штраф скостят?
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   20 / 1011
сегодня в 21:27
FanID продвигают за счёт истории с Дзюбой и спартачами, которые вышли из запоя в 4,5 года и вдруг вспомнили, что Дзюба от них ушёл бесплатно.
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответил ziborock
   214 / 1011
сегодня в 21:26
Я не Москва, но по моему бесишься ты!))) НЕ президент рфс ответил spartach n1 сегодня в 21:21 Чё ты эту провокацию на всех ветках вставляешь?
Так смешно-же.Кто эта баба , откуда взялась? Я был на матче , если чё.
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2
   452 / 1011
сегодня в 21:25
Этих крикунов-фашистов нужно всех поймать и выпороть! А еще лучше пристукнуть! Палкой!
Никто не смеет оскорблять игроков великого Зенита!
BDA8181
BDA8181 ответил spartach n1
   292 / 1011
сегодня в 21:25
Ты ещё сайт Фонтанка. ру забыл поставить))) А то какой то тама месесос ))даже не слышал а таком сайте)))))))
mihaluch
mihaluch
   60 / 1011
сегодня в 21:24
Не правильная формулировка, Дзюбана оскорбляли матом, а если бы просто кричали:"Дзюба - козёл", то никому бы ничего не было.
ziborock
ziborock ответил НЕ президент рфс
   2 / 1011
сегодня в 21:24
Москва бесится! Это прекрасно. Нет ,это ВЕЛИКОЛЕПНО !!!
Я не Москва, но по моему бесишься ты!)))

НЕ президент рфс ответил spartach n1 сегодня в 21:21
Чё ты эту провокацию на всех ветках вставляешь?
Groove000
Groove000
   35 / 1011
сегодня в 21:23
Всё понятно) В апреле ждем бомжей у нас) Они снова услышат это: "Дави Газпром, дави Зенит!"
BDA8181
BDA8181 ответил alex074
   292 / 1011
сегодня в 21:23
Спасибо за откровенность. Ну а если внимательно читать, то я написал ГАЗПРОМ проект-подразумевая именно Зенит. Потому что без ГАЗПРОМа и Зенита, в том виде в каком он сейчас существует и не будет. А будет блеклый ленинградский Зенит, который и чемпионом СССР становился то ОДИН всего лишь раз.Оним словом в стране сейчас ленинградская власть, во главе с ВВП, поэтому и Зенит на высоте...
Лучше быть один раз в 84,чем десять раз в девяностые, когда тоже был произвол и судейский и всего админ ресурса. и не опровергай)))Спам грабил всех и вся)))и помогали ему постоянно то Колосков,потом толстых)) вообщем ни когда не будет честного чемпа у нас. даже в Союзе и то полит бюро подключалось если надо было)))
Константин Белых
Константин Белых ответил spartach n1
   233 / 1011
сегодня в 21:21
Кто убрал только что твой скрин??
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответил spartach n1
   214 / 1011
сегодня в 21:21
Чё ты эту провокацию на всех ветках вставляешь?
alex074
alex074 ответил BDA8181
   108 / 1011
сегодня в 21:20
Так на Газпром то пофих))) Вы хоть одно от другого чуть чуть разделяйте. Да и на Зенит и всю РПЛ уже давно по барабану))) Зенит исчез после ухода из команды Питерских ребят )) Зенит сейчас для меня лично -это ширпотреб сандальная фабрика. Так что злопыхайте дальше )))
Спасибо за откровенность. Ну а если внимательно читать, то я написал ГАЗПРОМ проект-подразумевая именно Зенит. Потому что без ГАЗПРОМа и Зенита, в том виде в каком он сейчас существует и не будет. А будет блеклый ленинградский Зенит, который и чемпионом СССР становился то ОДИН всего лишь раз.Оним словом в стране сейчас ленинградская власть, во главе с ВВП, поэтому и Зенит на высоте...
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