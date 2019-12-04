Крал: «Если папа увидит у меня тату, то он сломает мне ногу»

В преддверии нового года игроки «Спартака» приняли участие в детской конференции. Так хавбек «красно-белых» рассказал, почему у него нет татуировок:

Кучерявые волосы от природы. У меня и у папы были такие волосы. Сейчас у него нет никаких. И я не знаю, чего мне ждать.

Смотреть хоккей у меня получается редко. Но есть любимая команда — «Комета» Брно.

Почему у меня нет татуировок? Не могу выбрать себе что-то на всю жизнь. Вторая причина — если папа это увидит, он сломает мне ногу.

Любимое место в Москве — весь центр. Он огромный, там много красивых зданий, больше, чем в Праге.