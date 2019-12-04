ГлавнаяНовости

Крал: «Если папа увидит у меня тату, то он сломает мне ногу»

сегодня, 22:22

В преддверии нового года игроки «Спартака» приняли участие в детской конференции. Так хавбек «красно-белых» Алекс Крал рассказал, почему у него нет татуировок:

Кучерявые волосы от природы. У меня и у папы были такие волосы. Сейчас у него нет никаких. И я не знаю, чего мне ждать.

Смотреть хоккей у меня получается редко. Но есть любимая команда — «Комета» Брно.

Почему у меня нет татуировок? Не могу выбрать себе что-то на всю жизнь. Вторая причина — если папа это увидит, он сломает мне ногу.

Любимое место в Москве — весь центр. Он огромный, там много красивых зданий, больше, чем в Праге.

 Ранее Крал сравнил российский и чешский чемпионаты.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Смородская о «глушилках»: «Это не вариант, нужно воспитывать аудиторию»
Сегодня, 21:20 Комментарии2
Коломейцев: «„Локомотив“ может догнать „Зенит“»
Сегодня, 21:11 Комментарии12
Империя – зла. Работу с фанатами провалили
Сегодня, 21:02Вадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии11
Друг Слуцкого: «Радикальные изменения в составе - причины неудач Леонида»
Сегодня, 21:00 Комментарии2
Друг Слуцкого: «В Европе Леониду вряд ли предложат сильную команду»
Сегодня, 20:50 Комментарии4
Игонин: «Тедеско должен получить наказание в соответствии с регламентом»
Сегодня, 19:26 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
LOpp
LOpp
   28 / 1005
сегодня в 23:10
Папа молодец старой закалки. Тату и партаки на все тело делают неуверенные в себе люди, которые больше ни как проявить себя не способны.
Имхо
ermak6848
ermak6848
   186 / 1005
сегодня в 23:03
а ещё крапиву тебе в портки пусть напихает ....
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
   314 / 1005
сегодня в 23:00
И правильно сделает папа. Молодец что не делаешь тату 👍
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   273 / 1005
сегодня в 22:57
Папа - молодец. Иногда задаешь себе вопрос, с какой целью игроки разрисовывают себя, как попугаи. И не находишь ответа...
Androshin
Androshin
   40 / 1005
сегодня в 22:50
Лучше бы папа оторвал тебе ногу за такую убогую игру.
tuman960
tuman960
   61 / 1005
сегодня в 22:42
одна из самых глупостей делать тату,я ещё понимаю когда делают её со смыслом для других людей,но совершенно не понимаю, рисование на теле ради непонятной "красоты"на всю жизнь!!!Ну а тату у женщин вообще вызывает отвращение!!!!!!
Footbolista
Footbolista
   4 / 1005
сегодня в 22:32
У папы Крала не закучерявишься...старая школа...Смолов с таким папой уже бы в инвалидной каляске ездил на футбол...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100