Наумов о Малкоме: «Как можно 40 млн потратить на больного игрока?!»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о летнем приобретении «Зенита» . Напомним, бразильский хавбек перешёл в стан «сине-бело-голубых» из «Барселоны» за 40 млн евро.

Малком? Представить себе не могу, как можно 40 миллионов потратить на больного игрока?!

Несчастный случай? Какой несчастный случай? Вы берёте игрока за такую сумму, вы должны проверить его до атомов. А вы покупаете Малкома с такой сумасшедшей травмой. Это говорит о том, что в «Зените» абсолютная безответственность. Вот эти деньги, которые в «Зените» сыпятся со всех сторон, они отрицательно влияют на клуб. Мы перестали видеть Аршавиных, Кержаковых, Быстровых. А академия какая, говорят... «У нас 180 филиалов школ, у нас тысяча детей». Где эти дети?!