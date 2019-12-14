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Наумов о Малкоме: «Как можно 40 млн потратить на больного игрока?!»

14 декабря 2019, 05:43

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о летнем приобретении «Зенита» Малкоме. Напомним, бразильский хавбек перешёл в стан «сине-бело-голубых» из «Барселоны» за 40 млн евро.

Малком? Представить себе не могу, как можно 40 миллионов потратить на больного игрока?!

Несчастный случай? Какой несчастный случай? Вы берёте игрока за такую сумму, вы должны проверить его до атомов. А вы покупаете Малкома с такой сумасшедшей травмой. Это говорит о том, что в «Зените» абсолютная безответственность. Вот эти деньги, которые в «Зените» сыпятся со всех сторон, они отрицательно влияют на клуб. Мы перестали видеть Аршавиных, Кержаковых, Быстровых. А академия какая, говорят... «У нас 180 филиалов школ, у нас тысяча детей». Где эти дети?!

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ранее прокомментировал отъезд Малкома в Бразилию в конце ноября.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Шмулик Замуздецкий - Кац (комментарий удален) (раскрыть)
14 декабря 2019 в 21:06
В строительстве есть такой термин: "поставить на лопату", который означает выполнение работ не требующих специальных знаний и навыков.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Дмитрий Маккавеев (раскрыть)
14 декабря 2019 в 18:04
Кто сказал, что он был болен?
grazie100
grazie100
14 декабря 2019 в 16:37, ред.
Согласен покупка Малколма это конечно понты. Надо нам Аршавиных и пару Зыряновых и один Широков и вам полный аут...А сколько покупал Динамо Спартак . Забыли память короткая ... Зениту нужен тренер и талантливые молодые наши игроки и трой четверка хороших молодых легов , а не понты резать в РФПЛ.
.
grazie100
grazie100
14 декабря 2019 в 16:31
Это травма г-н Наумов . Пишете как обиженный Ростовом младой фанат .С партака. Напишите лучше нам , почему вас попёрли из ЛОКО..
серый1925
серый1925
14 декабря 2019 в 15:34
не умничий наум
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Footbolista (раскрыть)
14 декабря 2019 в 15:14
И не говори!!Лучше бы к примеру построили частный онкологический центр !!!!!!!Или свозили больных детей,которым у нас в России нельзя помочь,куда нибудь в Швейцарию в клинику!!!!!!А тут Малкомы,Халки и Витсели б...ь!!!!!!

Если бы была частная контора,то вопросов нет,покупайте кого хотите!!!!!!

Теперь еще и ВЭБ нарисовался-короче футбол в России развивается семиметровыми шагами б..ь!!!!!!!!!
Ген Геныч
Ген Геныч ответ mihaluch (раскрыть)
14 декабря 2019 в 15:09
Помбур- честно не знаю такую специальность,но смахивает на имя гнома из Властелина колец!!!!!!)))
grazie100
grazie100
14 декабря 2019 в 14:43
Весной вас будут Кокорин Малкольм разочаровывать .Держите себя в руках , слёзы вам ещё понадобятся..
grazie100
grazie100
14 декабря 2019 в 14:41
Спартаковским слезам никто не верит!!!
dok66
dok66
14 декабря 2019 в 14:27
Где Кудрин со своей счетной палатой и отчет на стол ВВП ,
grazie100
grazie100 ответ Да ладно вам (комментарий удален) (раскрыть)
14 декабря 2019 в 14:20
Спартак надеюсь вылетит из РФПЛ и тогда замолчат и его фанаты-сектанты.Иденьги за нефть пойдут на благо нашего народа , а не 92 миллиардерам.
СаняШумок
СаняШумок ответ Да ладно вам (комментарий удален) (раскрыть)
14 декабря 2019 в 14:20
Налогоплательщик?) это какие налоги ты платишь газпрому?))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ kolpankolpan (комментарий удален) (раскрыть)
14 декабря 2019 в 13:43
Почему!?
Потому что на 40 млн локо купил бы пять крыховяков и егорова, и вашему "лидерству" пришел бы конец. Вот о чем он
ildar_3871
ildar_3871 ответ oFANATo (раскрыть)
14 декабря 2019 в 13:06
Куда смотрит Путин , вся надежда на него что закроет Зенит !
ildar_3871
ildar_3871
14 декабря 2019 в 13:05
Сколько радостной эйфории было у болотных когда покупали Малкома , уровень Барселоны ))) Малком лучше продать , не заиграет он в Зените !
oFANATo
oFANATo
14 декабря 2019 в 12:57
Как, как деньги то чужие их не жалко.
Hypnoz
Hypnoz
14 декабря 2019 в 12:44
Бомжи жгут......
galem72
galem72
14 декабря 2019 в 12:10
Как раз после НГ вылечится и поможет невскому в п/о ЛЧ. ))
Дмитрий Маккавеев
Дмитрий Маккавеев ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
14 декабря 2019 в 11:41
Эльм не стоит даже близкой суммы. А потом речь-то не об этом. ПОКУПАЛИ ВО ВРЕМЯ ПОКУПКИ уже больного игрока. И всем пофиг.
dimir
dimir ответ СаняШумок (раскрыть)
14 декабря 2019 в 11:39, ред.
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода
    14 декабря 2019 в 11:21
    нннеинтрЕсна
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ Виссарионович (комментарий удален) (раскрыть)
    14 декабря 2019 в 11:19
    Ну так раз лучший, то подлечим, раскрутим и продадим раза в 3 дороже...
    СаняШумок
    СаняШумок ответ Бубнин (раскрыть)
    14 декабря 2019 в 10:55
    Лишь бы чушь ляпнуть))) откажись от газа и не плати)))почему-то абонентскую плату за интернет платить-норм и как-то не волнует тебя на что провайдер тратит свои деньги.
    СаняШумок
    СаняШумок
    14 декабря 2019 в 10:52
    И никто не топит Краснодар за Кабелью))) там несчастный случай - тут заговор барселоны)))и главное, все любят считать чужие деньги
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    14 декабря 2019 в 10:44
    Ха ха ха.
    Умудрились даже трансфер спартаковского Роши переплюнуть по всем статьям.
    Одним словом газпром проектовцы..........
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    14 декабря 2019 в 10:20
    Раз потратили , значит можно?!?
    Бубнин
    Бубнин
    14 декабря 2019 в 10:19
    С утра мерзнут в очередях пенсионеры перед отделениями "Газпромбанка". Поступило указание сдать деньги на отдых Малкома в Бразилии!
    Mi6
    Mi6
    14 декабря 2019 в 10:09
    Они не считают народные деньги. Им пофиг.
    cska1948
    cska1948 ответ Шмулик Замуздецкий - Кац (комментарий удален) (раскрыть)
    14 декабря 2019 в 09:59
    Тех, у кого нет квалификации и ставят на лопату,т.е. разнорабочими.
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ particular (раскрыть)
    14 декабря 2019 в 09:47
    Привет уважаемые. Где большие деньги там, и огромная дыра.
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