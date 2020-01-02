Тренер «Борнмута» Хоу: «Я ненавижу проигрывать матчи»

Главный тренер «Борнмута» прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче против «Вест Хэма».

Мы старались делать правильные вещи, передавать мяч, но плохо защищались в первом тайме, а этого нельзя делать ни в одной игре, ни дома, ни на выезде, и это нам дорого обошлось.



Мы всегда сначала смотрим на себя, неважно, кто их тренер. Мы прикладываем усилия, но имеем трудности в данный момент. У нас есть игроки, которые играют не на 100% из-за повреждений, и это очень трудно на таком уровне. Поэтому нам нужно, чтобы травмированные игроки быстро вернулись. Я ненавижу проигрывать игры, упускать свою работу. Стараюсь в меру своих возможностей делать людей счастливыми.