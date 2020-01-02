ГлавнаяНовости

Тренер «Борнмута» Хоу: «Я ненавижу проигрывать матчи»

сегодня, 12:44
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)4 : 0Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутМатч завершен

Главный тренер «Борнмута» Эдди Хоу прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче против «Вест Хэма».

Мы старались делать правильные вещи, передавать мяч, но плохо защищались в первом тайме, а этого нельзя делать ни в одной игре, ни дома, ни на выезде, и это нам дорого обошлось.

Мы всегда сначала смотрим на себя, неважно, кто их тренер. Мы прикладываем усилия, но имеем трудности в данный момент. У нас есть игроки, которые играют не на 100% из-за повреждений, и это очень трудно на таком уровне. Поэтому нам нужно, чтобы травмированные игроки быстро вернулись. Я ненавижу проигрывать игры, упускать свою работу. Стараюсь в меру своих возможностей делать людей счастливыми.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Пулишич прокомментировал возможное усиление конкуренции в составе «Челси»
Сегодня, 18:46 Комментарии1
То, что делает «Ливерпуль» особенным
Сегодня, 17:30Вадим Багров в блоге Командный духКомментарии8
Олдридж: «Хендерсон займёт место среди великих игроков „Ливерпуля“»
Сегодня, 16:32 Комментарии4
Пулишич: «Мы упускаем множество моментов»
Сегодня, 16:21 Комментарии4
Лэмпард опроверг слухи об интересе к хавбеку «Кристал Пэлас» Заха
Сегодня, 16:07 Комментарии3
Кин: «Против „Ливерпуля“ будет отличный матч»
Сегодня, 16:04 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 14:36
Вчера безмерно осщастливил всех болел молотков. Впрочем тренер перспективный должен получить шанс на более высоком уровне.
Аpбитр
Аpбитр ответил VeniaminS
сегодня в 12:59
Как вступить в паблик VK ?
Подписывайтесь
https://vk.com/soccerru
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100