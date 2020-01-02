Роналду дал согласие на переход Родриго в «Ювентус»

вчера, 23:08

«Ювентус» интересуется форвардом «Валенсии» Родриго. Туринцы изучают вариант с приобретением игрока, но есть проблемы с суммой возможного трансфера. «Юве» не хочет платить сумму отступных, прописанную в контракте нападающего, – 120 миллионов евро, утверждают испанские СМИ .

Вместе с тем указывается, что форвард туринцев дал согласие на переход Родриго.

Стоит отметить, что недавно «Юве» договорился с «Аталантой» о приобретении полузащитника , играющего за «Парму» на правах аренды.