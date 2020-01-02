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Роналду дал согласие на переход Родриго в «Ювентус»

вчера, 23:08

«Ювентус» интересуется форвардом «Валенсии» Родриго. Туринцы изучают вариант с приобретением игрока, но есть проблемы с суммой возможного трансфера. «Юве» не хочет платить сумму отступных, прописанную в контракте нападающего, – 120 миллионов евро, утверждают испанские СМИ.

Вместе с тем указывается, что форвард туринцев Криштиану Роналду дал согласие на переход Родриго.

Стоит отметить, что недавно «Юве» договорился с «Аталантой» о приобретении полузащитника Деяна Кулушевски, играющего за «Парму» на правах аренды.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 02:28
Рональду решает?
FERIS
FERIS
сегодня в 02:02
Журналюгам нужен материал,вот строчат всякую чушь.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:21
Бред какой-то
Кто спрашивает Роналду?
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 00:56
Я думаю Рональдо не поможет Ювентусу
Faustello
Faustello
сегодня в 00:52
Смешно, прямо как Глушаков стал себя вести Кристинка, вертит клубом как хочет ))
mangoх12
mangoх12
сегодня в 00:36
Ппц а сколько глоры сливок за такое на Месси гнали. Вухаха
BDA8181
BDA8181
сегодня в 00:29
А чего сразу не США дало согласие то!!! Бред. Или Месси дал согласие!!! Поавдивие было бы. Конкурентов убирал бы))))))
Juve14
Juve14
сегодня в 00:20
Что за бред "дал согласие"))) типа для срача))) молодцы!!! А так 66 его знает, Я согласия не давал если че
juvenale
juvenale ответил Igo0rek
сегодня в 00:16
Я может быть тебе секрет открою, но у журналюг в каждом клубе есть свои люди
да ладно))прослушка наверное стоит у Роналду и Аньелли хаха
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 00:12
Геи ставят в Турине.Аха)))
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо
сегодня в 00:07
Ахаха🤣🤣почему так смешно? Роналду дал согласие🤣на переход Родриго, фух
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 00:01
Журналисты используют имя Рональдо, что бы подучить выгоду от продажи подобных новостей, потому что если написать, что условный Бернардески или Квадрадо одобряет трансферы Юве, это немногих заинтересует, но если упомянуть имя К. Рональду, то отличные продажи гарантированы.
beefs
beefs
вчера в 23:58
Роналду решает?
Виссарионович
Виссарионович
вчера в 23:58
Правильно Ювентус делает что покупает игрока на место сбитого лётчика. Так есть шанс дойти до полуфинала кубка, в следующем году.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
вчера в 23:58
Очередной бред какого-то жалкого журналюги и пошли тут же потоки грязи и словесного поноса в сторону Роналду! Хотя наверняка он даже и не знает кто такой этот Родриго! Во времена наступили . Слухи, сплетни , интриги и грязь! А о футболе то когда говорить будем? Ах , да забыл совсем - это же не интересно, сейчас в моде слухи и всякая 23ина в результате этих слухов!
Igo0rek
Igo0rek ответил juvenale
вчера в 23:54
интересно откуда журналюги узнали это хахаха а так утка конечно,кто вообще такой этот ноунейм?
Я может быть тебе секрет открою, но у журналюг в каждом клубе есть свои люди
Igo0rek
Igo0rek ответил RamonCSKA
вчера в 23:54
ну вообще это человек который приносит юве сотни млн баксов и его мнение точно не последнее также как и Месси может качать что хочет, только внешность посмазливее в отличие от гнома
Эти клубы и без Рона с Месси будут делать сотни миллионов долларов))
dimagas2
dimagas2 ответил ZjzoRe
вчера в 23:48
фаны Рона и Реала: Месся рулит трансферами и пытается все решать!!1 тем временем как минимум третий случай, когда поступает инфа о том, что Роналду влияет на трансферы Ювентуса, клуба, в котором он без году неделя. Притом, что про Месси пруфов не было, и даже если Лео реально влияет на трансферы - это логично, он капитан, легенда и ключевой игрок клуба
Тоесть брехня,но даже если правда то все ровно это хорошо)))
Насмешил,сектант)))
juvenale
juvenale
вчера в 23:47
интересно откуда журналюги узнали это хахаха а так утка конечно,кто вообще такой этот ноунейм?
ZjzoRe
ZjzoRe
вчера в 23:46
фаны Рона и Реала: Месся рулит трансферами и пытается все решать!!1

тем временем как минимум третий случай, когда поступает инфа о том, что Роналду влияет на трансферы Ювентуса, клуба, в котором он без году неделя.

Притом, что про Месси пруфов не было, и даже если Лео реально влияет на трансферы - это логично, он капитан, легенда и ключевой игрок клуба
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 23:34
без одобрения главгeя никуда)
lesnichok
lesnichok
вчера в 23:31
Эта дрыг-нога уже не знает, где вылести, чтобы его не забывали... Все про76 в прошедшем сезоне, даже никому не нужный суперкубок... По полю еле ноги волочит... Пора ему в актеры... Сам говорил... Место Чарли Чаплина свободно, пусть занимает... Или в балет... Цискаридзе тоже место освободил.... Там и будет получать золотые лосины и золотые яйца... А ЗМ и ЗБ ушли уже к другим... Здесь ему уже ничего не светит... Пока, Криш!!!!!...
Armyan4eG
Armyan4eG
вчера в 23:28
Родриго походу тоже мазаный.... раз Рон его одобрил))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:22
Смешно!!!!!
Гавроша
Гавроша
вчера в 23:17
Молодец роналду - всеми трансферами занимается, ну чтобы без него ювентус делал?
dimagas2
dimagas2
вчера в 23:17
Уже как Дон Карлеоне)))
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Igo0rek
вчера в 23:16
ну вообще это человек который приносит юве сотни млн баксов и его мнение точно не последнее
также как и Месси может качать что хочет, только внешность посмазливее в отличие от гнома
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 23:13
О времена! О нравы! xD
BarSlona
BarSlona
вчера в 23:11
Мароканская ныряюшая профурсетка , кому ее мнениеи интересно, стареющая прости меня утка
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