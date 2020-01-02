Роналду дал согласие на переход Родриго в «Ювентус»

«Ювентус» интересуется форвардом «Валенсии» Родриго. Туринцы изучают вариант с приобретением игрока, но есть проблемы с суммой возможного трансфера. «Юве» не хочет платить сумму отступных, прописанную в контракте нападающего, – 120 миллионов евро, утверждают испанские СМИ.
Вместе с тем указывается, что форвард туринцев Криштиану Роналду дал согласие на переход Родриго.
Стоит отметить, что недавно «Юве» договорился с «Аталантой» о приобретении полузащитника Деяна Кулушевски, играющего за «Парму» на правах аренды.
Кто спрашивает Роналду?
Кто спрашивает Роналду?
Насмешил,сектант)))
Насмешил,сектант)))
тем временем как минимум третий случай, когда поступает инфа о том, что Роналду влияет на трансферы Ювентуса, клуба, в котором он без году неделя.
Притом, что про Месси пруфов не было, и даже если Лео реально влияет на трансферы - это логично, он капитан, легенда и ключевой игрок клуба
тем временем как минимум третий случай, когда поступает инфа о том, что Роналду влияет на трансферы Ювентуса, клуба, в котором он без году неделя.
Притом, что про Месси пруфов не было, и даже если Лео реально влияет на трансферы - это логично, он капитан, легенда и ключевой игрок клуба
также как и Месси может качать что хочет, только внешность посмазливее в отличие от гнома
также как и Месси может качать что хочет, только внешность посмазливее в отличие от гнома