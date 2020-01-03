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Моуриньо: «Не знаю, уйдет ли Эриксен в январе»

вчера, 23:17

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал ситуацию с полузащитником «шпор» Кристианом Эриксеном. Контракт хавбека с клубом истечет по окончании сезона. Возможно, Эриксен покинет «Тоттенхэм» в январе или летом.

Не знаю, уйдет ли он в январе. Он может договориться с каким-то клубом, чтобы перейти туда по окончании сезона, другая опция – его уход в январе. Также есть вариант, при котором он останется в «Тоттенхэме».  

Ранее сообщалось, что на Эриксена претендует «Интер».

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Все комментарии
prayforspecialone
prayforspecialone
сегодня в 00:42
пора в МЮ , как раз необходим,учитывая что творится в полузащите
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:19
Беги Эриксен!
cska plus
cska plus
вчера в 23:37
Это будет вообще капец!
drug01
drug01
вчера в 23:32
Пока он будет думать...
dzvinka
dzvinka
вчера в 23:30
надо быть необычайно упоротом чтобы в нынешней ситуации остаться и продлится в ТТХ.
Топ вариант - уйти на фри. Подписной бонус будет как з/п за первый год либо полтора. А чтобы в ТТХ не было лишних проблем (смешно да, как будто бы там ща мало проблем будет)... держать переговоры с новым клубом в тайне... или вообще подождать с ними ближе к марту/апрелю, попутно типа торгуясь с леви и делая вид что вроде не против остаться. И при всем этот, чтобы с вишенкой на торте, если будут ставить играть - так играть в максимальную силу и самоотдачу эти пол года... типа ты топчик, а не аморф.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 23:25
Надо подсмотреть в блокноте, что там у скандинава.
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