Моуриньо: «Не знаю, уйдет ли Эриксен в январе»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал ситуацию с полузащитником «шпор» Кристианом Эриксеном. Контракт хавбека с клубом истечет по окончании сезона. Возможно, Эриксен покинет «Тоттенхэм» в январе или летом.
Не знаю, уйдет ли он в январе. Он может договориться с каким-то клубом, чтобы перейти туда по окончании сезона, другая опция – его уход в январе. Также есть вариант, при котором он останется в «Тоттенхэме».
Ранее сообщалось, что на Эриксена претендует «Интер».
Топ вариант - уйти на фри. Подписной бонус будет как з/п за первый год либо полтора. А чтобы в ТТХ не было лишних проблем (смешно да, как будто бы там ща мало проблем будет)... держать переговоры с новым клубом в тайне... или вообще подождать с ними ближе к марту/апрелю, попутно типа торгуясь с леви и делая вид что вроде не против остаться. И при всем этот, чтобы с вишенкой на торте, если будут ставить играть - так играть в максимальную силу и самоотдачу эти пол года... типа ты топчик, а не аморф.
Топ вариант - уйти на фри. Подписной бонус будет как з/п за первый год либо полтора. А чтобы в ТТХ не было лишних проблем (смешно да, как будто бы там ща мало проблем будет)... держать переговоры с новым клубом в тайне... или вообще подождать с ними ближе к марту/апрелю, попутно типа торгуясь с леви и делая вид что вроде не против остаться. И при всем этот, чтобы с вишенкой на торте, если будут ставить играть - так играть в максимальную силу и самоотдачу эти пол года... типа ты топчик, а не аморф.