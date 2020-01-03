Моуриньо: «Не знаю, уйдет ли Эриксен в январе»

Главный тренер «Тоттенхэма» прокомментировал ситуацию с полузащитником «шпор» . Контракт хавбека с клубом истечет по окончании сезона. Возможно, Эриксен покинет «Тоттенхэм» в январе или летом.

Не знаю, уйдет ли он в январе. Он может договориться с каким-то клубом, чтобы перейти туда по окончании сезона, другая опция – его уход в январе. Также есть вариант, при котором он останется в «Тоттенхэме».